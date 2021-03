L'oroscopo del fine settimana che va dal 20 al 21 marzo prevede un'allegra Luna favorevole per il segno del Gemelli, che finalmente avrà modo di recuperare in ambito sentimentale, mentre Bilancia potrà vivere una fugace avventura d'amore. Capricorno dovrà confrontarsi con mansioni lavorative ardue da gestire, mentre Sagittario potrebbe avere non poche difficoltà con il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il weekend dal 20 al 21 marzo 2021.

Previsioni oroscopo weekend 20-21 marzo 2021 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale più che soddisfacente nel prossimo fine settimana per voi nativi del segno, grazie in particolare alla Luna in sestile dal segno dei Gemelli.

Presto inoltre potrete contare anche su Venere, dunque datevi da fare per far felice il partner. In ambito lavorativo ci sarà tanta energia e voglia di fare grazie a Marte, dunque non demordete. Voto - 8

Toro: settore professionale con ancora tante cose da sistemare secondo l'oroscopo del prossimo weekend, ma siete comunque sulla buona strada. In amore Venere vi aiuterà un'ultima volta a godere al meglio del vostro rapporto, dunque sfruttate fino alla fine questo movimento astrale. Voto - 7,5

Gemelli: per la prima volta dopo un bel po’ di tempo, la vostra relazione di coppia tornerà a sorridere, e fortunatamente per voi sarà così per un po’, grazie soprattutto ad un'allegra Luna in congiunzione che vi permetterà di recuperare terreno. Nel lavoro saprete esattamente dove andare a mettere le mani, e con un po’ di convinzione i risultati arriveranno.

Attenzione comunque a Mercurio in quadratura. Voto - 8-

Cancro: un fine settimana tutto sommato piacevole per voi nativi del segno, in particolare in amore, dove potrete contare ancora una volta su Venere in trigono dal segno dell'Ariete. Fate in modo che questo bel periodo possa durare ancora per molto, a prescindere dai movimenti astrali. Nel lavoro Mercurio vi sorride, dunque organizzatevi al meglio con le vostre mansioni.

Voto - 8+

Leone: avrete modo di recuperare in ambito sentimentale dopo una sfortunata Luna in quadratura. L'astro argenteo infatti si troverà in una posizione più felice, più allegra, e riuscirete a riprendervi alla grande con il partner, e potrete godervi bei momenti insieme secondo l'oroscopo. Nel lavoro anche se ci state provando in tutti i modi ad ottenere buoni risultati, cercate di non affaticarvi troppo.

Voto - 7+

Vergine: oroscopo del fine settimana purtroppo per voi negativo dal punto di vista sentimentale. La Luna e Venere vi guardano storti, e qualunque vostra azione potrebbe essere fraintesa dal partner. Nel lavoro non sottovalutate alcuni progetti che all'apparenza sembrano semplici. Voto - 6-

Bilancia: fine settimana che vi permetterà di lasciarvi andare in qualche fugace avventura d'amore, grazie alla Luna favorevole. In ambito lavorativo Giove e Saturno saranno abili consiglieri per le vostre mansioni, che con un po’ d'impegno prenderanno la giusta piega. Voto - 8+

Scorpione: il bisogno di amore si farà sentire e non poco in questo weekend secondo l'oroscopo, ma con Venere dalla vostra parte avrete modo di placare i vostri desideri, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro andate pure avanti con le vostre mansioni, con la dovuta cautela. Voto - 7+

Sagittario: i problemi di cuore continueranno a farsi sentire anche in questo fine settimana, ma fortunatamente per voi questa situazione sta per finire. Per quanto riguarda il lavoro, anche se Mercurio vi ha voltato le spalle, avrete ancora tanti astri a sostenere le vostre imprese lavorative, dunque non perdetevi d'animo. Voto - 6+

Capricorno: settore professionale leggermente più complesso del solito in questo fine settimana. Nulla di grave, con un po’ d'impegno in più ce la farete, ma dovrete comunque fare attenzione. In amore non mancherà la serenità tra voi e la vostra anima gemella, merito in particolare della Luna in trigono dal segno amico del Toro.

Voto - 8-

Acquario: ottimo cielo per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo del fine settimana, grazie alla Luna in trigono dal segno dei Gemelli. Saprete come prendervi cura del partner, regalandovi splendidi momenti. In ambito lavorativo vi sentirete abbastanza motivati e intraprendenti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8,5

Pesci: Venere vi accompagnerà nella vostra vita sentimentale per un ultimo weekend, prima di cambiare segno. Cercate di rendere questo periodo magnifico insieme al partner. Per quanto riguarda il lavoro invece, al momento potrete contare sulla posizione favorevole di Mercurio per mettere a segno i vostri progetti. Voto - 8