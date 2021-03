L'oroscopo della giornata di lunedì 15 marzo prevede un Gemelli piuttosto intrattabile dal punto di vista sentimentale, colpa in particolare di Venere in quadratura, mentre Mercurio si sposterà nel segno zodiacale dei Pesci, che avrà modo di mettere su nuove iniziative in campo professionale. L'ansia in amore sconvolgerà i nativi Vergine, mentre Bilancia avrà modo di dire la sua sul posto di lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di lunedì 15 marzo.

Previsioni oroscopo lunedì 15 marzo segno per segno

Ariete: inizierà molto bene questa settimana per voi nativi del segno, con la Luna che si troverà in congiunzione al vostro cielo.

In amore non avrete nulla di cui preoccuparvi, amate il partner in maniera completamente disinteressata e insieme risolvete i problemi. Se siete single un piccolo regalo fatto a un amico potrebbe significare tanto. Per quanto riguarda il lavoro rivedete alcuni aspetti dei vostri progetti, per assicurarvi di non avere sbagliato. Voto - 8-

Toro: settore professionale in lieve crescita nel prossimo periodo secondo l'oroscopo di lunedì. Mercurio si troverà in sestile rispetto al segno dei Pesci e vi porterà qualche idea piuttosto interessante da sviluppare. Attenzione però a Giove e Saturno negativi. In amore questo periodo che state vivendo insieme al partner vi sta piacendo molto, merito di Venere favorevole. Vi piacerà così tanto che vorreste fosse sempre così e per far sì che ciò accada, impegnatevi al massimo.

Se siete single continuerete a studiare piani infallibili per avvicinarvi all'amore della vostra vita. Voto - 7,5

Gemelli: oroscopo di lunedì poco convincente per voi nativi, a causa di alcuni movimenti astrali per niente favorevoli. In amore Venere continua a darvi fastidio, rendendovi intrattabili con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single meglio fermarsi un attimo e capire quale direzione state prendendo. Nel lavoro Mercurio diventa negativo, quindi attenzione a come vi muoverete con i vostri progetti, che al momento non stanno andando male. Voto - 6+

Cancro: inizio di settimana sottotono per voi nativi. La Luna si troverà in quadratura dal segno dell'Ariete, rendendo più difficile il dialogo tra voi e la vostra anima gemella.

Nulla di grave se resisterete almeno per questa giornata. Se siete single prendetevi una piccola pausa da tutto e pensate solo a voi stessi. In ambito lavorativo l'arrivo di Mercurio in buon aspetto vi garantirà risultati migliori. Voto - 7

Leone: configurazione astrale che migliorerà secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 15 marzo. Mercurio non sarà più in opposizione e in ambito lavorativo avrete qualche idea piuttosto interessante da sviluppare. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la Luna sarà favorevole e troverete il modo migliore per far felice il partner. Se siete single non perdete tempo nascondendovi dalla persona che vi piace: sconfiggete la timidezza e fatevi avanti. Voto - 7,5

Vergine: sfera sentimentale ancora in alto mare per voi nativi del segno, a causa dell'ansia che state vivendo nel vostro rapporto.

Cercate di evitare i litigi con il partner, che potrebbero nascere anche per questioni di poco conto. Se siete single non potete credere di avere sempre ragione voi. In ambito lavorativo non sarete in perfetta forma. Considerato che anche Mercurio diventa opposto, meglio fare attenzione. Voto - 6-

Bilancia: Marte e Saturno vi renderanno particolarmente curiosi sul fronte professionale in questa giornata. La voglia d'imbattervi in nuove sfide v'intriga e con questo cielo potrete anche farcela. In amore le cose non andranno esattamente come previsto, considerato che la Luna creerà un po' di problemi. Curate al meglio ogni dettaglio se volete che tutto vada bene. Voto - 7-

Scorpione: con Mercurio che da questa giornata sarà dalla vostra parte, in ambito lavorativo riuscirete a trovare il modo migliore per sfruttare il vostro tempo e i vostri progetti.

In amore se siete single e vi piace una persona, ci saranno tutte le condizioni adatte per farsi avanti. Se avete una relazione stabile vi sentirete abbastanza in sintonia con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7,5

Sagittario: oroscopo di lunedì piuttosto discreto dal punto di vista sentimentale, grazie alla Luna in trigono dal segno amico dell'Ariete. Certo, ci vorrà un po’ di tempo prima che il vostro rapporto si riprenda, ma almeno non ci saranno litigi e questo potrebbe essere il primo passo per risalire la china. Se siete single potrebbero esserci nuovi incontri, ma non è detto che si riveleranno interessanti. In ambito lavorativo non mancheranno i buoni risultati, ma fate attenzione ora che Mercurio vi ha voltato le spalle.

Voto - 7-

Capricorno: sfera sentimentale un po’ sottotono per colpa della Luna in quadratura dal segno dell'Ariete. Fortunatamente ci sarà ancora Venere a darvi sostegno, ma in ogni caso l'intesa di coppia non sarà così eccezionale. Se siete single lasciarsi andare potrebbe non essere così semplice. In ambito lavorativo potrebbero arrivare delle soddisfazioni in più, grazie a Mercurio in sestile dal segno dei Pesci. Voto - 7

Acquario: configurazione astrale che vedrà Mercurio andarsene dal vostro cielo. Nulla di grave per quanto riguarda il lavoro, considerato che ci saranno ancora Giove, Saturno e Marte a sostenervi. In amore questa giornata si rivelerà abbastanza romantica, tutta da vivere con la vostra anima gemella. Se siete single seguite con grande sforzo i vostri sogni.

Voto - 8-

Pesci: preparatevi ad accogliere il pianeta Mercurio nel vostro cielo, che da questa giornata vi aiuterà con le vostre mansioni in ambito lavorativo. In amore ci sarà ancora Venere a sostenere il vostro rapporto di coppia, permettendovi ancora una volta di vivere bei momenti insieme al partner. Se siete single sarete abbastanza dolci e sinceri con quelle persone di cui vi fidate veramente. Voto - 8+