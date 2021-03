L'oroscopo della settimana che va dal 15 al 21 marzo prevede il pianeta Mercurio entrare nel segno zodiacale dei Pesci, che potrà contare su un'organizzazione migliore in ambito lavorativo, mentre per il Toro si potrebbero sbloccare nuove iniziative al lavoro. Settimana di alti e bassi per il Leone, ma in generale discreta, con la Luna a tratti favorevole, mentre l'Ariete potrà contare su un'intesa di coppia promettente. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimana, dal 15 al 21 marzo 2021.

Previsioni oroscopo dal 15 al 21 marzo 2021 segno per segno

Ariete: bel periodo per quanto riguarda la sfera sentimentale per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Potrete contare sul sostegno della Luna fino a metà martedì, per poi tornare favorevole nel fine settimana. Vi aspetta dunque un periodo fatto di sentimenti, tutti da vivere insieme alla vostra anima gemella. Se siete single siate meno timidi e provate a conoscere nuove persone. In ambito lavorativo Mercurio andrà a mettersi alle vostre spalle, ma in ogni caso riuscirete ad essere convincenti con le vostre mansioni. Voto - 8-

Toro: settore professionale che prevede qualche piccolo miglioramento per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo della prossima settimana, già da lunedì Mercurio girerà a vostro favore, e avrete modo di organizzare meglio le vostre mansioni. In amore la Luna vi darà sostegno tra martedì e giovedì, e insieme a Venere in buon aspetto vivrete delle belle emozioni insieme.

Se siete single qualcosa comincerà a muoversi all'orizzonte. Voto - 7,5

Gemelli: legame di coppia ancora abbastanza incerto per voi nativi del segno. Certo, questa settimana la Luna sarà favorevole nel weekend, ma non per questo il vostro rapporto si risolleverà. Su con la vita, non dovrete resistere ancora a lungo. Se siete single presto riuscirete a superare certi ostacoli.

In ambito lavorativo Mercurio diventerà sfavorevole, dunque fate un po’ d'attenzione in più quando organizzate la giornata. Voto - 6,5

Cancro: configurazione astrale che migliorerà per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo della prossima settimana. Mercurio infatti si troverà in trigono dal segno dei Pesci, e riuscirete a farvi strada tra le mille mansioni da svolgere.

Sfera sentimentale con qualche piccolo battibecco con il partner fino a martedì, ma la restante parte della settimana sarà davvero promettente. Se siete single invece se nell'ultimo periodo non avete avuto occasioni, in questo periodo potreste ottenere qualcosa in più. Voto - 7,5

Leone: un cielo che tenderà a migliorare in questa settimana per voi nativi del segno. Lunedì potrete contare sulla Luna favorevole. Voi single quindi datevi da fare se volete conoscere nuove persone e buttarvi in una nuova storia d'amore. Se avete una relazione stabile l'amore vi sorriderà in un modo del tutto inaspettato. Attenzione solamente nella parte centrale della settimana, quando la Luna sarà contro di voi. Per quanto riguarda il lavoro si apre un periodo di transizione, dove ci sarà qualche piccola soddisfazione grazie a Mercurio favorevole, ma la strada verso la vetta è ancora lunga.

Voto - 7+

Vergine: un'altra settimana fatta di delusioni in amore secondo l'oroscopo. Venere continuerà a darvi fastidio, e la vostra relazione di coppia faticherà a prendere il volo. Qualche piccola soddisfazione arriverà tra martedì e giovedì, quando la Luna sarà favorevole, ma non aspettatevi granché. Se siete single non fatevi avanti proprio in questo periodo se non volete ricevere un due di picche. Cercate di resistere ancora un po’, perché questo cielo presto migliorerà. In ambito lavorativo occorrerà un po’ attenzione considerato che Mercurio ora si troverà in opposizione. Voto - 6+

Bilancia: configurazione astrale nel complesso valida durante la prossima settimana secondo l'oroscopo. Attenzione solamente tra lunedì e martedì, quando la Luna sarà in opposizione.

Nella restante parte della settimana, averte modo di godere al meglio della vostra relazione di coppia. Se siete single non perdete altro tempo e fatevi avanti. In ambito lavorativo le idee che avrete saranno piuttosto valide, merito di Giove, Saturno e Marte in buon aspetto. Voto - 7,5

Scorpione: buone notizie per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo. Mercurio sosterà nel segno dei Pesci, diventando favorevole. Arriveranno buone idee dunque, in ogni caso però valutatele attentamente perché Giove si trova ancora in quadratura. Sfera sentimentale un po’ altalenante, in particolare tra martedì e giovedì, considerato che la Luna sarà opposta. Che siate single oppure no dunque, sappiate accontentarvi di quello che avete al momento.

Voto - 7+

Sagittario: piccoli ma decisi miglioramenti per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della prossima settimana. Questo periodo inizierà bene con la Luna in trigono dal segno dell'Ariete a dare sostegno alla vostra relazione di coppia. La stessa Luna però diventerà opposta nel weekend, dunque fate attenzione. Se siete single anche se le cose non sembrano andare al meglio, non è il caso di tirarsi indietro. Nel lavoro Mercurio vi volterà le spalle, ma fortunatamente non avrete grandi problemi con le vostre mansioni. Voto - 7-

Capricorno: magari questa settimana potrebbe non iniziare al meglio per voi nativi del segno, ma vedrete che la restante parte sarà decisamente migliore. In amore dunque tendete a preservare il vostro rapporto, almeno fino a martedì, perché poi avrete modo di manifestare tutto il vostro amore con efficacia grazie alla Luna favorevole dal segno del Toro.

Se siete single qualcuno potrebbe farvi delle confidenze importanti. In ambito lavorativo Mercurio agirà a vostro favore, dunque datevi da fare per massimizzare i vostri guadagni. Voto - 8-

Acquario: Mercurio lascerà il vostro segno zodiacale a partire da questa settimana secondo l'oroscopo. In ambito lavorativo avrete comunque modo di raggiungere i vostri obiettivi e puntare verso il successo, ciò nonostante fate comunque un po’ d'attenzione in più. In amore la vostra relazione di coppia non sarà così male. Fate solo attenzione tra martedì e giovedì, perché la Luna si troverà in cattivo aspetto. Se siete single sarete particolarmente allegri un po’ con tutti, e avrete un po’ di fortuna con la vostra fiamma. Voto - 8-

Pesci: configurazione astrale che migliorerà molto per quanto riguarda il settore professionale.

Mercurio si sposterà nel vostro segno, e avrete qualche intuizione in più con le vostre mansioni, nonché qualche idea molto interessante da sviluppare al più presto. In amore Venere continuerà a darvi una mano con la vostra relazione di coppia, che andrà avanti a gonfie vele. Se siete single non mancheranno belle occasioni e incontri interessanti. Fine settimana un po’ travagliato a causa della Luna in opposizione. Voto - 8