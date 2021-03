L'Oroscopo del giorno 20 marzo è pronto a dire "la sua" sulla giornata di sabato, punto d'inizio di un nuovo weekend. In analisi i soliti settori della vita dedicati all'amore e al lavoro: pronti a scoprire come saranno le stelle per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Mettiamo allora subito in evidenza i segni più fortunati del giorno, scelti ovviamente nella sestina citata poc'anzi. Questa volta le stelle privilegeranno i nati nel segno dello Scorpione e dell'Acquario, quest'ultimo splendidamente sostenuto da Marte in trigono a Saturno, pianeta presente nel proprio segno.

Bene anche coloro con il simbolo del Sagittario e del Capricorno, entrambi valutati in periodo routinario.

Parlando invece di segni con paventate difficoltà, le previsioni zodiacali del 20 marzo non hanno assolutamente alcun dubbio: questo sabato ad avere qualche problema in più con il quale confrontarsi saranno gli amici nativi in Bilancia e Pesci, rispettivamente segnalati in periodo da "sottotono" e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di sabato su amore e lavoro, per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 20 marzo

Bilancia: ★★★. Questa parte terminale dell'attuale settimana, per qualcuno di voi nativi, andrà decisamente al rallentatore. La quadratura Luna-Nettuno, per voi entrambi speculari negativi all'80%, di certo si farà sentire.

Riflettete con calma su eventuali decisioni da prendere! Non permettete che la fretta prenda il sopravvento e non vi lasci il tempo necessario per pensare a sufficienza. Secondo l'Astrologia quotidiana, riguardo l'amore, vivrete un periodo altalenante: usate di più la pazienza e non badate a piccoli problemi: li risolverete a tempo debito, con calma.

Single, troppo spesso la noia prende il sopravvento e si rimane ad aspettare un improbabile aiuto dal cielo che non arriva mai: reagite e non lasciate che un temporale scoraggi le vostre decisioni. Nel lavoro il periodo potrebbe riservare qualche ostacolo, forse a causa d'inattesi cambiamenti. Niente passi falsi con colleghi e superiori e non inimicatevi nessuno: aspettate che passi questa giornata.

Scorpione: ★★★★★. Sabato sarà una giornata portatrice di una forza abbastanza innovativa, a tratti anche straordinaria, il che vi permetterà di affrontare quasi tutto senza nessun problema. Secondo gli astri del giorno, per quanto riguarda l'amore, la giornata di avvio weekend vi vedrà molto innamorati, soprattutto perché voi non lo siete di una persona qualsiasi, ma di una più che speciale ai vostri occhi: siete d'accordo? Avrete da sfruttare l'ottima Luna in Gemelli. Perfettamente in stato di grazia il comparto sentimenti e amicizie con l'ambiente legato alla famiglia, anch'esso in ottimo aspetto. Single, eccoci a voi: sempre convinti di andare dove vi porta il cuore? Bene, siamo in un paese libero e democratico per questo vi diciamo di seguire il vostro istinto.

Però c'è un piccolo particolare: un domani, se doveste rimanere soli soletti, non prendetevela con le stelle, ok? Nel lavoro cercate di non essere troppo accondiscendenti su certe cose. Aprite l'angolo di visuale, vedrete certamente una differenza in prospettiva.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 20 marzo indica al segno del Sagittario una giornata discreta, a tratti persino non male. Sicuramente il periodo risulterà per i più sufficientemente efficace in più di qualche settore. La Luna in quadratura con Nettuno sarà anche per voi la vostra "spada di Damocle", pronta a punirvi a ogni minimo errore. In amore l'oroscopo del 20 marzo, vista l'attuale formazione del vostro cielo, ha il "sentore" che qualcosa in ambito affettivo possa capitare. Cercate di mettere il bavaglio a quel bel pezzo di carattere che possedete (da buoni Sagittario): le fiamme capaci di far saltare in aria la giornata potrebbero iniziare proprio da quello.

Single, magari questo sabato non è la giornata perfetta per avviare una nuova storia, non credete? Pensateci, ma non molto. Nel lavoro, intanto, le stelle vi offriranno ottime opportunità che, sapendole opportunamente cogliere, potreste sfruttarle per avanzare nella carriera.

Oroscopo e stelle di sabato 20 marzo

Capricorno: ★★★★. Questo sabato di fine settimana si prevede abbastanza nella norma. Niente di nuovo insomma, con le stelle che vi guardano da lassù quasi in modo annoiato nei vostri confronti. Come andrà questo inizio di weekend? In base a quanto estrapolato dalle effemeridi sul segno, riguardo l'amore, finalmente più di qualcuno riuscirà a organizzare una serata tutta dedita al romanticismo. Ovviamente cercate di non farvela rovinare da nessuno, evitando soprattutto parenti, amici o persone invadenti.

Single, prendete esempio da chi ammirate e sperimentate. Diciamo che è il momento perfetto per gettare le fondamenta a qualcosa che avete in mente da qualche tempo. L'intento è quello di assestare definitivamente il colpo di grazia a una inutile amicizia poco sentita e molto "traballante". Nel lavoro mettete in agenda qualche compromesso o sforzo in più da affrontare: del resto questa è la vita!

Acquario: ★★★★★. Per questo avvio di weekend l'Astrologia, applicata al vostro segno, sarà tutta all'insegna del benessere per molti nativi. Mettetevi pure comodi, tranquilli, rilassati e pensate positivo. Valutando il periodo in generale, per quanto riguarda l'amore, le stelle sono pronte già da subito a regalare momenti abbastanza felici, certamente appaganti per i più: logicamente non dovrete distrarvi ripensando a certe cose vissute in passato.

Godete la vostra relazione in modo pieno, evitando nostalgie presenti solamente nel vostro immaginario, ormai vera "aria fritta"! Single, periodo perfetto per dare una ripulita al vostro "parco amicizie": via tutte quelle persone false e tremendamente ipocrite, pronte a sparlarvi dietro non appena voltate le spalle. Si a progetti e cose da fare insieme alle persone che più stimate. Nel lavoro, intanto, forse è arrivata l'ora di mettere un po’ più polso nelle cose che fate con regolarità: sappiate imporre meglio il vostro modo di fare.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 20 marzo, preannuncia un avvio di weekend a basso livello, quasi in tutto. Il motivo? Ovviamente la posizione della Luna in quadratura al vostro Nettuno nel segno: agire per molti nativi sarebbe come "usar benzina per spegnere un fuoco!".

Pazienza e testa. In amore intanto, a seguito di quanto appena descritto, gli astri consigliano massima attenzione nei rapporti a stampo sentimentale/affettivo. Sicuramente molti avranno bisogno di maggior comprensione da parte del partner: il momento particolare potrebbe spingere qualcuno di voi a rischiare grosso, nell'intento di attirare l'attenzione della persona amata. Single, vi fate sempre tante domande prima d'intraprendere una storia e questo sicuramente è un bene, ma fino a un certo punto: colui/lei che dovrebbe starvi vicino, quasi certamente si stancherà ancora prima d'iniziare una vera relazione. Meditateci su. Nel lavoro, invece, dovrete avere ancora un po' di pazienza, non è arrivato il vostro momento: rimandate!

Classifica 20 marzo, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 20 marzo mette in evidenza il giorno di partenza del weekend. Ad andare davvero alla grande tra i dodici segni dello zodiaco, a questo giro, è l'Ariete. Il simbolo di Fuoco appena svelato potrà contare sulla forza d'animo e su una sferzata corroborante di nuova energia portata dal Sole. Ansiosi di scoprire quale sarà la sorte attribuita dall'Astrologia ai restanti segni? I dettagli nel prospetto a seguire.

Le stelline di sabato 20 marzo: