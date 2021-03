L'oroscopo settimanale dall'8 al 14 marzo è pronto a regalare nuove interessanti novità a tutti i segni dello zodiaco. Ci avviciniamo a metà marzo, siete curiosi di sapere se questa seconda settimana del mese corrente inizia e si conclude in maniera piacevole? Quali cambiamenti e sorprese hanno in serbo gli astri per voi? Per soddisfare le vostre curiosità, consultate le seguenti previsioni astrologiche per quanto riguarda amore, lavoro e salute. I segni zodiacali presi in considerazione sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo 8-14 marzo: da Ariete a Cancro

Ariete – Secondo le previsioni astrologiche per l'Ariete è una settimana abbastanza bella in amore, soprattutto per chi inizia una nuova conoscenza e cerca di andare con i piedi di piombo in quello che potrebbe rivelarsi un rapporto di lunga data. Fate un passo alla volta e aspettate di essere sicuri di ciò che provate realmente per la persona in questione. Se da parte di entrambi c’è un sentimento d’amicizia, allora cercate di non andare oltre. Le coppie che continuano a discutere per diversi motivi potrebbero rompersi nei prossimi giorni oppure decidere di dare un’altra possibilità al rapporto. Cercate, però, di non essere troppo frettolosi nel prendere delle decisioni importanti.

In campo lavorativo è il momento di dare vita ai progetti che avete in mente, mantenete sempre una certa lucidità e datevi da fare senza risparmiarvi. In salute dovete stabilizzare il vostro umore, altrimenti vi tocca combattere con le fastidiose emicranie.

Toro – Secondo l’Oroscopo del Toro questa è una settimana dove regna sovrana l’indecisione, soprattutto in amore.

Gli indecisi del segno che stanno approfondendo una bellissima conoscenza dovrebbero farsi avanti. È inutile aspettare ancora facendo tribolare la persona che sembra contraccambiare i vostri sentimenti. A volte vi manca il coraggio di esprimere i vostri sentimenti. Comunque, se riuscite a trovare il coraggio di esprimervi potreste ottenere le tanto attese risposte e magari riuscire anche a definire il rapporto e a eliminare definitivamente quei dubbi che vi hanno fatto soffrire negli ultimi mesi.

In campo lavorativo vi attende una settimana di conferme; se state portando avanti un progetto potreste scoprire quanto è importante avere l’appoggio e la fiducia delle persone che vi stimano e credono fortemente in voi. In salute, finalmente, ritornate al vostro vecchio splendore: l’energia non vi manca.

Gemelli – Secondo l'oroscopo per i Gemelli è una settimana ambigua: da un lato vi porta delle novità, dall’altro queste ultime potrebbero stravolgere la vostra relazione in maniera negativa. Sicuramente le stelle bocciano coloro che hanno due relazioni, perché manca la costanza e la forza per intrattenere più di una persona. Gli amori solidi e duraturi che hanno vissuto un periodo complicato, fatto di litigi e battibecchi, dovrebbero iniziare a lasciarsi tutto alle spalle.

Le spese negli ultimi periodi sono state parecchie e le entrate al di sotto delle aspettavate, ecco perché dovreste proprio frenarvi in questo periodo. Nel settore del lavoro i più giovani del segno potrebbero avere la possibilità di trovare degli sbocchi interessanti, inerenti proprio all’ambito per il quale si è studiato. Anche se sono semplici esperienze, saranno utili per arricchire il bagaglio. Qualche malessere stagionale potrebbe mettervi un po' di ansia: state tranquilli, tutto passerà.

Cancro – Secondo l'oroscopo per i nativi è una settimana carica di tensione, soprattutto per le relazioni d’amore longeve e sentimentalmente forti. Per fortuna la situazione migliorerà nel fine settimana. Di certo questa seconda settimana di marzo vola veloce e niente e nessuno riuscirà a distruggere tutti i legami affettivi.

I single del segno potrebbero approfondire le conoscenze di persone che hanno scartato chissà per quale ragione. I problemi di lavoro che avete rimandato più spesso devono essere affrontati con più positività e professionalità. Il lavoro di squadra è indispensabile in alcune aziende nate da poco e che devono svilupparsi. Nel corso della seconda settimana di marzo potreste perdere le staffe, perché alcuni acciacchi fisici non vi danno tregua.

Previsioni astrologiche per la settimana 8-14 marzo: da Leone a Scorpione

Leone – Secondo le previsioni delle stelle nativi innamorati finiranno di soffrire in amore. In questo periodo molte coppie innamorate gettano alle spalle tutte le sofferenze del passato e si danno da fare per rafforzare il legame.

Adesso il clima è più disteso e qualsiasi discorso potete affrontarlo con pacatezza. Le coppie più giovani che negli ultimi mesi hanno affrontato traguardi importanti adesso possono tirare un sospiro di sollievo e raccogliere qualche soddisfazione. In campo lavorativo dovete mettere tutta la vostra grinta, i risultati che dovevate raggiungere nel 2020 potreste ottenerli in questa settimana. Se qualcuno vuole ostacolare i vostri progetti, fate benissimo a ribellarvi. In salute, continuate a prendervi cura di voi stessi, presto otterrete ottimi risultati.

Vergine – Secondo l'oroscopo questa è una settimana abbastanza agitata in amore, forse ci sono delle questioni poco chiare con la persona interessata. Tuttavia molte coppie, sia longeve che nate da poco, iniziano a pensare a un nuovo progetto più concreto.

In questa settimana la vostra mente è sul lavoro o sulla vostra carriera, sicuramente volete portare qualche extra per non far mancare nulla in casa, oppure per estinguere qualche debito. A ogni modo le opportunità di crescita non mancheranno, perciò non lasciatevi scappare qualche occasione. Se siete molto nervosi, lasciate le cose come sono e non sforzatevi per migliorale, altrimenti rischiate di accumulare altro stress.

Bilancia – Secondo le previsioni astrali un po' di trambusto in questa settimana potrebbe minare l'equilibrio delle coppie. Non si possono evitare certe discussioni, soprattutto se riguardano il passato e gli ex, quindi è consigliabile tagliare i ponti. Per alcuni di voi non è facile mettersi davanti allo specchio e ammettere certi errori commessi nel passato, ma solo con l’ammissione si può ripartire da zero e rinascere dalle ceneri.

Nel settore del lavoro è il momento di chiudere alcune porte e di rinnovare la vostra vita professionale. Se questo non è possibile, grazie alla vostra caparbietà sicuramente raggiungerete degli ottimi risultati. Staccare la spina certe volte fa bene alla salute. Dosate con saggezza le vostre energie.

Scorpione – Secondo l'oroscopo in questa settimana qualcuno potrebbe chiedere la mano al proprio partner, oppure di fare un figlio. Questo significa che siete pronti per le responsabilità e che queste cose non vi spaventano. In campo lavorativo il vostro impeto non risparmierà nessuno. Se dovete dire qualcosa a qualcuno, fatelo in maniera diretta senza usare parole grosse e offensive. È tempo di rivincita o quanto meno di dimostrare a voi stessi quanto valete e di cosa siete capaci.

È un periodo buono per quanto riguarda il campo della salute e del benessere, il vostro fisico acquista più forza e diventa meno stressato. Preparatevi a vivere queste giornate in maniera intensa.

La settimana 8-14 marzo secondo l'oroscopo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Secondo l'oroscopo in questa seconda settimana di marzo si respira un clima calmo che permette alle coppie di appianare alcune divergenze nate nel passato. Non avete più quell’ansia di risolvere subito un dubbio, anzi, vi basta uno sguardo per capire quando è il momento di parlare o d'intraprendere certi argomenti scomodi. In un partner troverete un valido amico e un ottimo confidente. Non permettete agli altri di tenere sospesi i vostri progetti. Se li lasciate liberi di dettare le regole basilari che riguardano la vostra vita lavorativa o amorosa, difficilmente in futuro riuscirete a cambiare le cose: dovete aprirvi solo con le persone che vi vogliono davvero bene e che sono in grado di risolvere tutti i vostri dubbi e timori.

Unendo le forze potete ottenere qualcosa d'importante e duraturo. Dopo gli ultimi mesi pesanti, adesso avete la giusta dose di energia per affrontare le nuove insidie della vita. Mostrarvi più in forma potrebbe essere un buon inizio per acquistare più sicurezza in voi stessi.

Capricorno – Secondo l'oroscopo questa è una settimana un po’ pericolosa per le coppie longeve, che a causa del nervosismo e degli scatti d’ira rischiano di rompersi in maniera definitiva. Questo è un brutto segnale, soprattutto per coloro che stanno attraversando un periodo molto critico e che non hanno la pazienza per riflettere con calma e cercare di trovare un modo per salvare la relazione. Molte coppie risentono di questo stato d’animo e non sono molto disposte al perdono o alla comprensione.

In campo lavorativo, finalmente, molti nodi vengono al pettine e questo vi fa diventare ancora più nervosi. I rapporti con i colleghi ormai in crisi da tempo sono vicini alla rottura, forse perché siete poco inclini all’ascolto. Massima prudenza nel settore della salute e del benessere, dovete essere più cauti e rilassati. Abbiate più cura della vostra forma fisica e curate di più l’alimentazione.

Acquario – Secondo le previsioni astrologiche questa seconda settimana di marzo porta fortuna a molti nativi. Parlando d’amore, molti single del segno hanno finalmente deciso di aprirsi di più all’amore e di dare qualche opportunità alle persone incontrate nelle settimane passate. Le coppie che hanno vissuto un periodo burrascoso tornano a sperare in un sentimento che avevano abbandonato.

I single del segno molto probabilmente hanno una grande voglia di mettersi in gioco e i separati hanno voglia di ripartire da zero. Ciò che vi blocca in questo periodo è la stanchezza e la sensazione di non riuscire a concludere un progetto di lavoro che avete iniziato con fatica e sacrificio. Presto le cose cambieranno e darete spazio alle vostre idee con determinatezza. Mantenete la calma anche con le persone che vogliono ostacolarvi. Se dovete affrontare cure o piccole operazioni di routine dovete prendere il periodo di degenza come una vacanza, senza eccessivi gesti isterici.

Pesci – Secondo l'oroscopo è una settimana di riscatto e rivincita. Molte coppie che nel passato hanno preso abbastanza tempo per pensare, riflettere, sbagliare e imparare adesso devono vivere l’amore e i sentimenti in maniera piena e libera, senza paure e ansie. Se arrivano delle occasioni importanti, acchiappatele subito al volo. In questa settimana potreste tentare la fortuna, quindi appena si presenta una ghiotta occasione catapultatevi su di essa. Alcuni affari di lavoro che vi sono sfuggiti in passato e adesso potrebbero tornare in un’altra forma. Si consiglia di non avere pregiudizi e di essere più obiettivi. In salute vi sentite nel pieno delle vostre forze e pronti a intraprendere numerose attività.