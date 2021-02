Nuovo appuntamento con l'oroscopo della prima settimana di marzo. Dopo aver salutato febbraio, ci prepariamo ad accogliere marzo, un mese un po' "pazzo". Quali novità ci sono nel settore dedicato all'amore, al lavoro e alla salute? Quali sorprese e cambiamenti hanno in serbo gli astri per ogni segno dello zodiaco? Se siete curiosi di sapere cosa rivelerà l'Oroscopo, consultate le seguenti previsioni astrologiche relative alla settimana che va da lunedì 1 a domenica 7 marzo 2021. I segni zodiacali presi in esame sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

L'oroscopo della settimana 1-7 marzo 2021: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, l’oroscopo consiglia di lasciarvi conquistare e vivere emozioni mai provate prima. La prima settimana di marzo sembra positiva, adatta per dialogare e spiegare le vostre esigenze alla persona del cuore. Le coppie che si amano profondamente potrebbero riprendere un progetto interrotto da più di un anno. Siate sinceri con voi stessi e non esitate di fronte alle responsabilità. Anche il lavoro ha bisogno dei suoi tempi, non siate impulsivi e sfruttate queste giornate per riflettere sul da farsi. Se c’è qualcosa da rivedere, fatelo senza problemi. È un periodo abbastanza fortunato per gli investimenti. Nel campo della salute, cercate di non essere troppo avventati, questo cambiamento di temperatura potrebbe causare forti dolori alle ossa.

Toro – Se vi piace una persona, questa è la settimana adatta per dichiararvi. È ideale anche per rafforzare ogni tipo di rapporto affettivo. Siate pazienti, mettete da parte i brutti ricordi degli ultimi mesi e le cattive abitudini che vi hanno impedito di raggiungere la felicità. In campo lavorativo, dovete sfruttare al meglio questa settimana per portare avanti le trattative e gli affari.

Valutate con attenzione eventuali spese. Nel campo della salute, questa settimana vi sprona a mettervi in carreggiata, tornare in forma e riprendere contatto con il vostro corpo.

Gemelli – Nervosismo e stanchezza regnano sovrani nella prima settimana di marzo, potrebbero anche farvi commettere un errore di valutazione, cercate di evitarlo ma se dovesse capitare, affrontate a testa alta ogni tipo di situazione: presto tornerete sui vostri passi e a farvi perdonare dal vostro partner d’amore.

Se nelle settimane precedenti il vostro rapporto di coppia ha vissuto momenti negativi, è meglio darci un taglio anziché continuare a tirarla. Il lavoro va a rilento, potrebbe crearvi ritardi ma già dalla seconda settimana di marzo riuscirete a risolvere i problemi e a mettere a segno i discreti colpi. In salute, non è la settimana migliore, appariti stanchi, irritabili e scontenti.

Cancro – All’inizio della settimana vi sembra di toccare il cielo con un dito e vi sentite particolarmente vicini al partner. Le prime giornate del mese di marzo vi spronano a fare progetti ambiziosi, oppure a mandare avanti i progetti di coppia che avevate lasciato a metà. State alla larga dalle intrusioni dei parenti e conoscenti. In campo lavorativo, dovete muovervi con la massima cautela e, in presenza di polemiche e pettegolezzi, evitate di prenderne parte, altrimenti rischiate di diventare il capro espiatorio.

Non fate scelte impulsive e riflettete, non a lungo ma lunghissimo. Per buona parte della settimana le energie non vi mancano, vi sentite molto bene, siete pronti a fare le vostre scelte che riguardano il vostro benessere e a prendervi cura del vostro corpo.

Previsioni astrologiche dal 1° al 7 marzo 2021: da Leone a Scorpione

Leone – Secondo l'oroscopo, questa prima settimana di marzo permette di capire molte cose che riguardano voi stessi e tutti i vostri desideri, e di condurvi verso la felicità. È arrivato il momento di eliminare quelle ombre oscure dal vostro rapporto di coppia e di far riemergere la passione. Potete condividere con il partner i vostri progetti e mettere in cantiere qualcosa che rafforza il vostro legame. Nel mese di marzo potrete raggiungere risultati importanti nel lavoro, cercate, però, di mantenere la stabilità.

L'unica nota dolente di questo periodo potrebbe riguardare le finanze, messe già a dura prova da alcune spese inaspettate. Cercate di affrontare certe situazioni, facendo buon viso a cattivo gioco. È la settimana adatta per pensare alla vostra salute e al vostro benessere, curate il vostro corpo con le cure che riterrete più adeguate.

Vergine – Per molti nativi della Vergine si prospetta una settimana capricciosa, soprattutto in amore. Una parte della settimana non andrà proprio come vorreste, infatti, l’inizio della settimana risulterà più faticoso. Levate di dosso questa brutta sensazione e sforzatevi di generare solo pensieri positivi. Il primo weekend di marzo segna il periodo della vostra ripresa, l’amore tornerà a sorridervi, nel frattempo dovete cercare di vivere al meglio questa fase passeggera.

Settimana carica di impegni anche nel lavoro, dovete fare attenzione a ogni minuscolo dettaglio. Evitate distrazioni, se non volete aumentare la tensione che arieggia nell’ambiente dove lavorate. Nel settore della salute, l’umore è a terra e le energie sono quasi scariche, forse sono gli strascichi di un’influenza o di un periodo di depressione.

Bilancia – In amore, è necessario l'intraprendenza per farvi avanti con la persona che ha fatto breccia nel vostro cuore. Anche se siete timidi, avete uno stile di seduzione tutto vostro che farà colpo al primo sguardo. Fate attenzione, però, agli amici pettegoli, alle persone che dicono di essere liberi ma in realtà sono sposate oppure conviventi. Per il lavoro e l’economia questo è un periodo abbastanza positivo.

Dovete impegnarvi al massimo, se volte ottenere ottimi risultati. Attenzione, però, a non mischiare gli affari di famiglia con il lavoro. Da questo momento dovrete esser più prudenti e prendervi cura del vostro corpo e della vostra alimentazione.

Scorpione – Ottimo periodo per le coppie che hanno in mente grandi progetti, come cicogna, matrimonio oppure convivenza. Vi accorgete anche che le vostre emozioni sono diventate più profonde, e con questa certezza riuscirete a prendere una decisione che fa bene al vostro futuro. I single potrebbero avere una buona occasione per incontrare finalmente la persona giusta. Se avete un lavoro dipendente, oppure state cercando un nuovo impiego, questo periodo potrebbe offrirvi occasioni davvero interessanti.

Se siete liberi professionisti, avete l’audacia per promuovere novità e cambiamenti che riguardano la vostra attività. Dovete solo rimboccarvi le maniche e mettervi al lavoro. Avete grinta ed energia, ottime per migliorare la vostra salute e prendervi cura del vostro aspetto esteriore. In caso di disturbi preesistenti, l’oroscopo consiglia di trovare una buona cura.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo settimanale 1-7 marzo 2021: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Qualche litigio a fine settimana, forse voi e la vostra dolce metà discuterete sull’organizzazione della casa o sull’educazione dei figli, magari vorreste fare qualcosa di diverso per spezzare la monotonia della vostra vita di coppia. Per i cuori solitari del segno è molto probabile che in questa settimana finiscano per aprire il cuore a una persona che contraccambia i sentimenti.

Un battibecco o un imprevisto sul lavoro potrebbero farvi cadere vittima del nervosismo e dell’incertezza. Se così fosse, l’oroscopo consiglia di guardare avanti e di farvi scivolare le cose di dosso. I rapporti lavorativi che hanno vissuto brutti tempi, in questa prima settimana di marzo potrebbero dare segni di miglioramento, finalmente riuscirete a trovare il modo di cavarvi da ogni impiccio. Soldi? Ne vorreste sempre di più. Nel campo della salute, ci sono giornate in cui la vostra vitalità è splendida, in altre invece un po' abbacchiata. Nel fine settimana vi sentite pienamente in forma.

Capricorno – Se ci sono questioni delicate da affrontare con il partner d’amore, meglio approfittare dei primi giorni della settimana, che sembrano più tranquilli e lineari.

Da metà settimana, invece, potreste avere un periodo un po' controverso, fatto di equivoci e discussioni, e se i vostri sentimenti sono autentici, riuscirete a trovare il modo per fare pace e farvi perdonare. In campo lavorativo, la prima settimana di marzo potrebbe far venire a galla imprevisti e situazioni scomode da affrontare con lucidità e diplomazia. Nulla di grave, ma vi costringerà a rivedere i programmi fatti nei mesi scorsi: armatevi di pazienza e fate molta attenzione ai piccoli particolari. Nei rapporti lavorativi cercare di non reagire alle provocazioni. Per il bene della vostra salute, cercate di non affaticarvi molto e concedetevi il meritato riposo. In questo modo potreste raggiungere un buon equilibrio e vi sentirete bene per tutta la settimana.

Acquario – Le coppie dovrebbero sfruttare questa prima settimana di marzo per dialogare, infatti, le stelle favoriscono la comunicazione e il confronto. Insieme alla passione, l’entusiasmo permette alle coppie di vivere sensazioni uniche e mai provate prima. È un buon periodo anche per affrontare eventuali problemi rimasti in sospeso e lasciarvi alle spalle i momenti tristi che avete vissuto l’anno scorso. In questo mese di marzo finalmente riuscirete a vedere le cose da una prospettiva migliore, soprattutto nel campo professionale. E, in più, potreste ottenere i tanto agognati risultati. C’è ancora incertezza nel settore del denaro, tuttavia, qualche buon affare potrebbe andare a segno. Se state cercando ancora un lavoro, qualche amico potrebbe avere la soluzione adatta a voi.

Ottimo periodo per la salute, anche perché avete raggiunto una tranquillità interiore.

Pesci – Secondo l'oroscopo della prima settimana di marzo, famiglia, lavoro e imprevisti quotidiani interferiscono con il sereno andamento della vostra vita sentimentale. Se alla base delle tensioni ci fosse proprio il partner, potreste decidere di chiudere la relazione e di voltare pagina. Potreste gustarvi la vita da single oppure mettervi subito alla ricerca della persona giusta per voi. Nel vostro futuro lavorativo ci sono situazioni molto incoraggianti, ottime sia per le finanze che per il prestigio della vostra posizione. Un po' di tensione nervosa potrebbe appesantire il vostro benessere. Avete bisogno di rilassarvi di più e di buttare lo stress alle vostre spalle. Lo stomaco è il vostro punto debole: non trascuratelo e curatelo di più.