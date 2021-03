L'oroscopo settimanale dall'8 al 14 marzo riprende con la presentazione della seconda parte relativa alle previsioni per gli ultimi sei segni zodiacali, ossia da Bilancia a Pesci. A dare verve al periodo l'arrivo della giornata dedicata delle donne: ansiosi di sapere quante stelle avrà il vostro segno nel giorno della Festa della donna di lunedì 8 marzo? Lo scoprirete nel prosieguo analizzando le previsioni relative ai singoli segni.

Tra i sei segni evidenziati, parlando di pagelle, ad avere massimo supporto dalle stelle questa settimana saranno i simpatici amici appartenenti all'Acquario (voto 10), favoriti oltre che da pianeti in buon aspetto, soprattutto dal transito lunare nel comparto.

Quasi alla pari del primo in classifica, anch'essi in splendido periodo, gli amici dello Scorpione (voto 8) come anche quelli dei Pesci (voto 8), entrambi con ottime probabilità di assestare colpi vincenti sia in amore che nel lavoro. Periodo stabile e sicuramente positivo nella media per i nativi della Bilancia (voto 7), al contrario di quelli del Sagittario (voto 6) e del Capricorno (voto 6) valutati al limite della discreta sufficienza.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì a domenica.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. Il periodo in arrivo preannuncia una splendida Festa della Donna! Lunedì 8 marzo sarete il segno che deterrà la posizione al "top del giorno": complimenti!

L'asticella della positività continuerà giovedì e domenica, giornate buone sottoscritte a quattro stelle; ancora migliori, quasi da "top", saranno quelle relative al giorno 9 e giorno 10 di marzo, entrambe considerate a cinque stelle. Attenzione a sabato 13 marzo in quanto porterà due stelle da "ko", per questo cercate di evitare mosse compromettenti in merito alla vostra mansione, sul lavoro o verso colleghi.

Meritevole di attenzione anche venerdì 12, segnato come "sottotono" dalle relative tre stelle di rito.

La scaletta con le stelle quotidiane:

Top del giorno lunedì 8 marzo;

lunedì 8 marzo; ★★★★★ martedì 9, mercoledì 10;

★★★★ giovedì 11, domenica 14;

★★★ venerdì 12 marzo;

★★ sabato 13 marzo 2021.

♏ Scorpione: voto 8. Settimana dai toni incredibili, anche se, badate bene, non mancheranno giornate stressanti.

Da dove vogliamo cominciare? Ovvio, mettiamo subito in bella vista le giornate più belle, poi, alla fine quelle in cui dovrete stare in campana. Sabato 13 marso sarete vincenti in amore, pertanto meritevoli della "top del giorno". Se non dovesse bastare, potrete contare su tre splendide giornate a cinque stelle, da sfruttare non solo in amore ma anche nelle cose materiali o nelle affettività: lunedì 8 (Festa della Donna!), martedì 9 e domenica 14 del mese, tutte in grado di portare con le loro cinque stelle novità e soddisfazioni. Momento da dedicare alla calma e alla riflessione venerdì 12: tutto sommato un giorno stabile da quattro stelle. In ultimo, le due giornate peggiori: quella da tre stelle "sottotono" la porterà mercoledì 10; invece la peggiore, giovedì 11 marzo è stata classificata con due stelline da "ko".

Il riepilogo sintetico offerto dalle stelline:

Top del giorno sabato 13 marzo;

sabato 13 marzo; ★★★★★ lunedì 8, martedì 9, domenica 14;

★★★★ venerdì 12 marzo;

★★★ mercoledì 10 marzo;

★★ giovedì 11 marzo 2021.

♐ Sagittario: voto 6. Sotto la media positività la settimana. La stessa comunque annovera due giornate ottime e altre due letteralmente "da dimenticare". Partiamo proprio da quest'ultime: a dare un senso di malessere, indicato con la sigla del "sottotono", purtroppo potrebbe essere proprio questo lunedì 8 marzo: festa rovinata? Assolutamente no! Seguendo le nostre pubblicazioni giornaliere troverete senz'altro utili consigli a riguardo. Intanto proseguiamo: la giornata peggiore sarà martedì, evidenziata con due stelle: state fermi evitando di strafare, passerà.

Migliori intanto risulteranno mercoledì 10, sabato 13, domenica 14, portatori di quattro stelle. Assai positivi invece saranno sia giovedì che venerdì, ambedue segnati da cinque stelle.

La scaletta giornaliera da lunedì a domenica:

★★★★★ giovedì 11, venerdì 12;

★★★★ mercoledì 10, sabato 13, domenica 14;

★★★ lunedì 8 marzo;

★★ martedì 9 marzo.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. Appena poco sufficiente il periodo, che vedrà un non troppo favorevole finale di settimana. Gli astri vi riserveranno poche chance in questo prossimo weekend: sabato infatti è stata classificata come giornata decisamente da "ko", quindi da due stelle. Decisamente "sottotono" sarà da considerare il fine periodo, con una domenica 14 marzo da tre stelle.

Le giornate migliori? La vostra "top del giorno" a questo giro non è contemplata. Al suo posto arriveranno invece due splendide giornate: ottima quella della donna di lunedì 8 a cui farà eco quella altrettanto bella e fortunata di mercoledì 10 marzo, entrambe valutate a cinque stelle. Il periodo diverrà stabile anche se di routine, martedì 9, giovedì 11 e venerdì 12: gli astri in parte vi sorrideranno regalando la normale tranquillità attribuita alle giornate a quattro stelle.

Il percorso settimanale giorno per giorno:

★★★★★ lunedì 8, mercoledì 10;

★★★★ martedì 9, giovedì 11, venerdì 12;

★★★ sabato 13 marzo;

★★ domenica 14 marzo 2021.

♒ Acquario: voto 10. L'Oroscopo settimanale anticipa a tutti voi nativi appartenenti al segno dell'Acquario un periodo davvero super, specialmente in amore e sul lavoro.

Intanto c'è da dire che vi saranno anche giornate da vivere non troppo alla leggera, seppur positive. Parliamo sicuramente di lunedì 8, a cui si aggiungerà sabato 13 e, per finire, domenica 14 marzo, tutti valutati con quattro stelle. Tranquilli, vi rifarete mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12, tutti sottoscritti con cinque stelle. Il meglio, però, dovrà ancora venire: il mese di marzo a molti del segno potrebbe riservare una splendida sorpresa: quando? Ovvio, la porterà la l'arrivo della Luna nel segno, oltre che una meritata "top del giorno", entrambe previste per martedì 9 marzo. Che direste se iniziaste già da adesso a gongolare?

La scaletta con le stelle giornaliere:

Top del giorno martedì 9 marzo - Luna in Acquario;

martedì 9 marzo - Luna in Acquario; ★★★★★ mercoledì 10, giovedì 11, venerdì 12;

★★★★ lunedì 8, sabato 13, domenica 14.

♓ Pesci: voto 8.

Una settimana meravigliosa, disposta a lasciare il segno in alcune situazioni felicemente portate a termine. Il periodo avrà i contorni e il sapore della fortuna giovedì 11 marzo al quale seguirà un ottimo trio segnato a cinque stelle: venerdì 12, sabato 13 e domenica 14. A seguire una giornata non male, segnata con quattro stelle, comunque assolutamente facile da migliorare: parliamo certamente di mercoledì 10 marzo. Molto importanti per il vostro futuro breve alle quali dovrete prestare massima attenzione, le seguenti due giornate: lunedì 8 e martedì 9 marzo, valutate rispettivamente con due stelle da "ko" e con tre stelline "sottotono".

I dettagli giorno per giorno:

Top del giorno giovedì 11 marzo - Luna in Pesci;

giovedì 11 marzo - Luna in Pesci; ★★★★★ venerdì 12, sabato 13 e domenica 14;

★★★★ mercoledì 10 marzo;

★★★ martedì 9 marzo;

★★ lunedì 8 marzo 2021.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Nuovo incontro con l'Astrologia settimanale riservata a tutti i dodici segni dello zodiaco.

In primissimo piano la classifica della settimana da lunedì 8 a domenica 14 marzo: occhi puntati sul primo giorno tra i sette, tutto all'insegna dei festeggiamenti in onore delle donne. Bene, diciamo subito che le analisi astrologiche sul periodo a svelato il segno migliore in assoluto: l'Acquario, meritevolmente indicato al primo posto in classifica. A seguire il segno di Aria al secondo posto, quindi distaccato di pochissimo, un pimpante Ariete. Non male intanto il terzo posto rilasciato a favore di Scorpione e Pesci, entrambi valutati in discreta settimana. Al limite della buona sufficienza, tutti stabili in quarta posizione, il trio formato da Gemelli, Cancro e Bilancia. Parlando invece di periodi poco efficaci anche se non del tutto negativi, al penultimo posto, in questo caso rappresentato dalla quinta posizione, risultano Toro, Leone, Sagittario e Capricorno.

Purtroppo non sarà un buon periodo per gli amici della Vergine, posizionati alla coda del gruppo: consolatevi (voi del segno) con il fatto che questa settimana toccherete il cosiddetto "fondo"; dalla prossima inizierete la risalita verso giornate belle, pronte a sbocciare all'unisono con la nuova primavera.

La scaletta settimanale:

1° posto - Acquario , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Ariete, voto 9;

3° posto - Scorpione e Pesci, voto 8;

4° posto - Gemelli, Cancro e Bilancia, voto 7;

5° posto - Toro, Leone, Sagittario e Capricorno, voto 6;

6° posto - Vergine, voto 5.

Il report astrale interessante l'oroscopo settimanale dall'8 al 14 marzo 2021, termina qua. Il prossimo giro di previsioni, nonché la nuova classifica della settimana, analizzerà il periodo temporale compreso dal 15 al 21 del mese.