L'oroscopo settimanale dal 22 al 28 febbraio è pronto a rivelare come si concluderà il mese corrente. Altri sette giorni di febbraio e poi sul trono salirà il mese di marzo, quali sorprese e cambiamenti vi attenderanno nel comparto dedicato all’amore, al lavoro e alla salute? Se siete curiosi di sapere come inizierà e si concluderà questa nuova settimana, leggete le seguenti previsioni degli astri relative ai giorni che vanno da lunedì 22 a domenica 28 febbraio e rivolte ai 12 segni dello zodiaco.

L'oroscopo per la settimana 22-28 febbraio: da Ariete a Cancro

Ariete – Buona parte della settimana sarà piacevole, c'è chi conoscerà gente nuova e chi coltiverà solo le amicizie più fidate.

Il vostro motto dell’ultima settimana di febbraio sarà: "Se capita bene, se non capita pazienza". Nell'ultimo fine settimana del mese corrente potrebbe arrivare una passione improvvisa, quindi non snobbatela. Saranno giornate decisamente positive per il comparto dedicato ai soldi e alla professione, ma dovrete ponderare bene ogni passo che volete compiere. Dovrete rimanere fedeli ai vostri obiettivi di salute e alle attività sportive. Ricordate che la vita è una combinazione di dolce e amaro.

Toro – Questa settimana potreste ritornare sui vostri passi oppure rivedere una situazione che con il passare del tempo è diventata un po’ scomoda per i vostri gusti. La cosa positiva di quest’ultima parte di febbraio è che potrete affrontarla con maggiore serenità e felicità.

Le coppie, che fino alla scorsa settimana hanno combattuto diversi ostacoli, dovrebbero regalarsi una bella pausa romantica, vivere un fine settimana lontano dalle malignità della vita. In campo lavorativo dovrete sfruttare le prossime giornate per creare nuove collaborazioni oppure incentivare quelle esistenti, se valide. Dovrete impegnarvi al massimo e far vedere a tutti di che pasta siete fatti.

Grazie al vostro buonumore la salute migliorerà a vista d’occhio. L'Oroscopo consiglia di sfruttare le prossime giornate per mettervi in forma e riprendervi da un problema fisico.

Gemelli – Sarà una settimana in alto mare, soprattutto in amore, ma non mancheranno giornate piacevoli. Spesso vi sentirete insoddisfatti e vorreste avere qualcosa in più dal partner, soprattutto se convivete da troppi anni insieme.

Sapete benissimo che le abitudini sono la tomba dell’amore, ma è anche il prezzo da pagare per mantenere un certo equilibrio. Potreste provare a introdurre alcune novità nella vita di coppia, magari dopo momenti incerti potreste riuscire nell’impresa. Dovrete affrontare le faccende lavorative ed economiche con molta grinta. In questo mese siete particolarmente svogliati, distratti e stanchi, ecco perché l'oroscopo vi sprona a chiudere febbraio in bellezza e iniziare il mese di marzo con una grande voglia di conquistare il mondo. Con questo allineamento planetario potreste sentirvi agitati, ansiosi e irrequieti, dovreste cercare di risolvere un grande mistero emotivo che vi ha afflitto per mesi o almeno fare progressi. Dovrete fare almeno mezz’ora di attività sportiva ogni giorno.

Il sangue ossigenato aiuterà ad aumentare la lucidità mentale, mentre il rilassamento vi eviterà di soffrire di ansia mentale.

Cancro – L'ultima settimana di febbraio aiuterà coloro che hanno voglia di lasciarsi alle spalle un periodo burrascoso. Avrete la possibilità di chiarire tutti gli eventi che vi hanno afflitto in questi ultimi mesi e di fare grandi progetti con la persona che amate e che vi ama sul serio. Se in alcune coppie ci sono disaccordi insormontabili, punti di vista diversi, vorrà dire che dovrete chiudere la storia, voltare pagina e regalarvi nuove emozioni sincere. In campo lavorativo non dovrete sottovalutare il potere dei contatti, potrebbero essere di grande aiuto per la vostra carriera. Chi è ancora in cerca di un'occupazione o vuole cambiare ruolo lavorativo, dovrebbe aumentare il raggio delle conoscenze e aggiornare il curriculum.

Con le spese, invece, dovrete andarci cauti. In salute la vostra vitalità andrà a sbalzi, quindi dovreste cercare di non abusare delle vostre forze. Fermatevi quando ne sentirete la necessità.

Previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute: da Leone a Scorpione

Leone – Il rapporto con il vostro partner potrebbe essere piuttosto litigioso. Se ci saranno altri motivi di attrito, affronterete queste giornate con massima cautela, altrimenti la vostra storia d’amore rischierà di rompersi in maniera brusca e indesiderata. Se resisterete a questi momenti negativi, a fine mese il vostro rapporto tornerà a splendere. Dovrete essere molto pazienti, presto la situazione si sbloccherà e vi offrirà vantaggi e occasioni, sia per la professione che per le finanze.

Bruciori di stomaco, mal di testa o dolori alla schiena saranno i problemi che vi faranno compagnia in quest’ultima settimana di febbraio. Trattando il vostro corpo con rispetto – riposo, dieta sana, esercizi fisici – diventerete più sensuali di prima. Se farete la vostra parte, in questa settimana qualcuno vi dirà che siete attraenti.

Vergine – L’amore potrebbe arrivare in punta di piedi, soprattutto per coloro che stanno facendo una vita da single da troppo tempo. Dovrete lasciare la porta aperta, farvi travolgere dall’amore e abbracciare ogni tipo di novità. Proverete sensazioni che non avete mai provato in vita vostra. Per l’amore, i sentimenti e le amicizie sarà una settimana vivace, che di sicuro lascerà il segno. In campo lavorativo dovrete impegnarvi al massimo per recuperare il tempo perso nel 2020.

Oltre al duro impegno, dovrete ideare soluzioni eccellenti e avere una visione diversa del futuro: se qualcuno vi ostacolerà, dovrete rispondere a tono. Sfruttate al massimo il vostro tempo al di fuori del lavoro. L’aspetto dell’ultima settimana incoraggerà il vostro lato giocoso. Non c’è niente di meglio dell’esercizio aerobico. Il sangue ossigenato è il miglior antidepressivo in circolazione, quindi dovrete poltrire di meno e divertirvi di più.

Bilancia – Qualche turbamento potrebbe esserci a inizio settimana, ma il resto dei giorni li vivrete con serenità. L’oroscopo consiglia di riflettere bene e capire le origini di questo disagio. Potreste concludere il mese di febbraio organizzando un piacevole e romantico weekend con la persona amata.

Se siete single, vi basterà mettere un po' di malizia in più per conquistare il cuore della persona che vi piace tanto. Dovrete affrontare il vostro lavoro con umorismo e atteggiamento positivo. Gli altri vi ascolteranno volentieri e crederanno a quello che dite grazie al vostro sorriso. Ricordate sempre che le buone maniere sono beni preziosi. In salute dovrete fare attenzione a non rimanere imprigionati nella vostra pigrizia. Sarà importante svolgere attività sportive per ottimizzare la vostra forma fisica e godervi queste sensazioni elettrizzanti.

Scorpione – Sarà una settimana all’insegna della tenerezza. Le coppie che hanno trascorso le ultime settimane a litigare dovrebbero evitare coloro che vogliono solo mettere zizzania. Dare voce a questi pettegolezzi nuoce gravemente alla vostra relazione, meglio discutere dei bisogni affettivi e programmare un futuro insieme.

Alcune situazioni lavorative andranno a rilento e se state aspettando ancora una risposta sicuramente non arriverà in questa settimana. La situazione migliorerà all’inizio di marzo, quindi armatevi di pazienza e sopportate tutto. Potreste non aver voglia di fare le stesse cose ogni giorno, ma a volte è più facile seguire la routine. Assicuratevi di non saltare mai l’allenamento e di mangiare sano.

La settimana 22-28 febbraio secondo l'oroscopo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Negli ultimi tempi vi siete lasciati sfuggire una persona che era molto importante per voi e magari pensate di non poter mai trovarne un'altra migliore di lei. Se vi manca una persona, le prossime giornate saranno adatte per tentare un riavvicinamento, per dirle quanto vi manca e rivelarle i sentimenti che nutrite ancora per lei.

Male che vada vi arriverà un insulto o una sberla, ma almeno ci avete provato. In campo lavorativo sarà una settimana favorevole, soprattutto per coloro che lavorano in proprio o part-time. Anche la fortuna economica girerà a lungo. La vostra forma fisica migliorerà grazie agli esercizi fisici e al vostro modo di mangiare sano ed equilibrato.

Capricorno – Qualcosa o qualcuno in questa settimana potrebbe farvi innervosire, forse intromissioni familiari, la gelosia oppure la voglia d'indipendenza. Sicuramente alcune regole le troverete assurde, ma dovrete fare attenzione a non esasperare gli animi di chi vive sotto il vostro stesso tetto. Per raccogliere i frutti delle vostre fatiche e vedere qualche miglioramento economico, dovrete attendere le prime settimane di marzo.

Infatti, i primi giorni del prossimo mese saranno favorevoli, ricchi di novità e proposte promettenti. L’ansia accumulata nei giorni scorsi ruberà le energie necessarie per affrontare l’ultima settimana di febbraio, quindi dovrete praticare degli esercizi di rilassamento e gestire attivamente la vostra dieta, in modo da non farvi mettere sotto da qualche disturbo fisico.

Acquario – Nella prossima settimana avrete la possibilità di sistemare una vecchia questione o di riparare a un torto. Dovreste migliorare un aspetto del vostro carattere che vi ha spesso impedito di essere felici. Comunque vada, questa settimana vi porterà solo cose buone e positive, specialmente nel campo emotivo. Sarà la settimana adatta anche per concludere qualche trattativa, dagli affari al contratto del mutuo o del fitto.

Nelle spese, però, dovrete avere ancora un po' di pazienza, meglio non cedere alla tentazione di fare compere folli. In salute, l’aspetto dell’ultima settimana di febbraio vi darà una meravigliosa energia positiva. Tutto può essere possibile e sentirete la primavera nell’aria.

Pesci – In amore dovrete tirare il meglio di voi stessi e vivere il presente con più passione. Molti di voi potrebbero ufficializzare una storia d'amore che va avanti da anni, oppure pensare alla cicogna. Avrete il vento a favore, approfittatene e impegnatevi a realizzare i vostri sogni. Se state cercando un nuovo lavoro potreste ricevere qualche novità nei prossimi giorni. Ci saranno novità e cambiamenti anche per coloro che hanno un’attività autonoma o che lavorano part-time. Se vi state riprendendo da un periodo di malessere, presto tornerete più forti e pimpanti di prima. La vostra salute potrebbe vedere un picco, quindi continuate a bere acqua e a mangiare sano: il vostro corpo vi ringrazierà.