Come sarà l'Oroscopo della prima settimana della primavera dal 22 al 28 marzo? Con l'inverno ufficialmente alle spalle, molte situazioni si prepareranno a evolversi e lo faranno già in queste prossime giornate. Sul piano generale si registrerà un’inversione della tendenza. Il livello astrologico sarà di fondamentale importanza a partire dall'inizio della settimana con la Luna in Cancro e il plenilunio di domenica in Bilancia. Amore, lavoro, salute, famiglia, fortuna e incontri, scopriamo cosa riservano le previsioni delle stelle in questa settimana.

Previsioni dell'oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete - La vostra caparbietà sarà messa a dura prova in questa settimana piena di ostacoli, ritardi e imprevisti. Dietro ad ogni battuta di arresto si cela l'opportunità di progredire, perché senza un problema non esiste neanche una soluzione. Dunque, anziché abbattervi cercate di tirarvi su con il morale e non lasciatevi fermare da nessuno. In famiglia potrebbero spuntare delle insidie, inoltre, cercate di non affaticare troppo il vostro organismo.

Toro - L'oroscopo settimanale al 28 marzo parla di novità importanti da accogliere. La crisi che vi ha travolto negli ultimi anni potrà essere superata definitivamente, grazie anche ad un aiuto inaspettato. La distrazione sarà dietro l'angolo, ma se vi lasciate soccombere da essa rischierete di perdere tempo e denaro.

Siate più gelosi di voi stessi e di come trascorrete le giornate, non sprecatele dietro alle futilità e ai soggetti maligni. Creatività stellare nel weekend.

Gemelli - Aspettatevi delle giornate piuttosto intense e roventi. Quel ghiaccio nel vostro cuore si scioglierà e la primavera comincerà a sbocciare dentro di voi. Casa, famiglia, denaro, salute, tutte queste condizioni vi staranno molto a cuore in settimana.

Anche i single cominceranno a sentirsi meno soli. Tuttavia, sarà il caso di rivedere le vostre esigenze, perché a quanto pare niente e nessuno vi va a genio ultimamente. Nonostante la fine dell'incubo sia ancora lontana, qualcosa comincerà a muoversi nel senso giusto.

Cancro - Questa sarà una settimana fortissima dato che delle situazioni evolveranno.

Dopo un periodo di stallo e di fiacchezza assoluta, una certa notizia vi sarà comunicata lasciandovi interdetti. Sul piano lavorativo sarà necessario cercare di tenersi aggiornati e di non rifiutare eventuali proposte, specialmente se sognate soldi, successo e carriera. In famiglia, possibili discussioni a causa di incompatibilità di opinioni e carattere. Sul versante sentimentale sarà meglio fare attenzione, forse l'amore potrebbe essere mutato.

Oroscopo settimana dal 22 al 28 marzo dal Leone allo Scorpione

Leone - Siete degli abili lottatori, perciò riuscirete a trionfare in questa settimana che profuma d'amore e fortuna. Chi lavora in autonomia, potrebbe ricevere nuovi ordini o proposte interessanti. Delle gradevoli sorprese vi porteranno ad avere più fiducia nel domani e nell'amore.

I single approfondiranno delle vecchie e/o nuove conoscenze, grazie a internet è possibile fare di tutto oggigiorno. In casa ci saranno dei lavoretti da sbrigare, forse delle riparazioni o un cambio di mobili. Qualcuno farà shopping di abbigliamento.

Vergine - Sarà una settimana traballante ma supererete anche questa tempesta. All'interno del lavoro o della famiglia potrebbero nascere dissidi o verificarsi delle mancanze importanti. La distrazione vi sarà nemica, ma questo per via della primavera che su di voi sembra sortire strani effetti. Ci saranno degli argomenti scottanti che vi daranno del filo da torcere, potrebbe trattarsi di una questione di soldi o di salute. Ad ogni modo, dovrete prendere delle decisioni entro venerdì.

Bilancia - Aspettatevi una settimana piena di buonsenso e di vitalità.

I livelli di energia saranno strepitosi e finalmente non vi sentirete più alla deriva. Le previsioni astrologiche al 28 marzo si focalizzano su questioni d'amore, di salute e famiglia. Potreste anche dover prendere delle strade immaginabili! Qualcuno si rimetterà in contatto con voi, inoltre, non saranno da escludersi delle proposte lavorative interessanti. Avete bisogno di una scossa e in settimana sarete accontentati. Visita dal meccanico o dal dentista.

Scorpione - Le previsioni astrali della settimana al 28 marzo vi vedranno stabili sia a livello di salute che familiare. All'interno del lavoro, invece, potrebbero nascere discussioni, divergenze o addirittura recriminazioni, in ogni caso sarà bene tenere un profilo basso. Evitate le provocazioni, anche se non sarà facile tenere a bada la vostra mente.

Nel weekend potrebbero esserci spostamenti o novità. Qualcosa comincerà a cambiare e ne sarete lieti perché non amate la monotonia. Attenzione alla salute, potreste avere qualche decimi di febbre.

Previsioni astrali dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Quando una cosa vi entra in testa, difficilmente la lasciate perdere. Ed ecco che in queste prossime giornate vi ritroverete a essere fissati per una certa cosa o persona. Chi è in una relazione da parecchi anni, potrebbe avere dei dubbi sentimentali. Chi è single preferisce essere libero, forse a causa di una recente ferita d'amore. Per quanto riguarda la salute, vi portate dietro un fardello che in settimana rischierà di infastidirvi più che mai. Tempo di letture primaverili e di serie tv o film romantici.

Capricorno - Le recenti settimane sono state un miscuglio di apatia, ansia e preoccupazione. Attenzione alla Luna in Cancro di inizio settimana che potrebbe confondervi le idee e portarvi ad essere scontrosi verso un collega, un familiare o il partner. Con i figli occorrerà essere indulgenti e pazienti, non si può accontentare tutti e nemmeno imporsi a vicenda le rispettive idee. C'è qualche nativo che si sta occupando di un parente gravemente malato. Programmi per l'estate in vista!

Acquario - "La pazienza è la virtù dei forti" dice un vecchio detto e voi in questa settimana sarete fin troppo pazienti. Vi scrollerete ogni problema di dosso e vi lascerete andare. Coloro che stanno studiando in vista di un esame, in settimana si sentiranno più brillanti e meno distratti del solito.

Lavorate sui vostri punti deboli e cercate di migliorarvi. Colmate ogni lacuna, questo vale anche per chi lavora e sogna di fare carriera. Attenzione maggiore in famiglia, potrebbero essere riaperti dei polverosi discorsi spiacevoli.

Pesci - La vostra settimana filerà via in un baleno e avrete in ballo tante cose. Lavoro, casa, famiglia, tutto ciò sarà protagonista nei prossimi giorni. Potrebbero arrivare delle notizie consistenti e destinate a scuotere il solito trantran. Prevenire è meglio che curare, perciò evitate di mangiare male o di dormire poco. Avrete modo di rivalutare una certa situazione o persona. La primavera vi riserverà molte cose.