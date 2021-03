L'oroscopo della giornata di venerdì 19 marzo prevede un cielo che si complica per i nativi Vergine a causa della Luna e di Venere entrambi in posizione sfavorevole, al contrario per Gemelli inizierà un periodo tutto in crescita in amore. Molto bene anche i nativi Leone, forti di un affiatamento di coppia più che discreto, mentre per il Sagittario le energie potrebbero non essere al top. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 19 marzo 2021.

Previsioni oroscopo venerdì 19 marzo 2021 segno per segno

Ariete: anche se Mercurio ha lasciato una posizione ghiotta per voi, in ambito lavorativo avrete comunque modo di esprimere tutto il vostro potenziale, considerato che Marte e Giove ancora vi sostengono.

Continuate dunque a dare il meglio. In amore questo weekend si apre con la Luna in posizione favorevole, dunque potreste anche provare a fare i romanticoni, senza esagerare. Se siete single sarete un po’ più riflessivi del solito. Voto - 8-

Toro: periodo piuttosto favorevole per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo del 19 marzo. in amore Venere sosterrà ancora il vostro rapporto, premiandovi con un'intesa piuttosto alta tra voi e il partner. Per quanto riguarda i single sarete più sereni e questo vi aiuterà a lasciarvi andare più facilmente. In ambito lavorativo non fatevi sopraffare dal pessimismo. Con Mercurio favorevole, avrete buone possibilità di ottenere buoni risultati. Voto - 7+

Gemelli: finalmente un po’ di serenità in più in amore secondo l'oroscopo.

Avrete meno problemi di comunicazione con il partner, e piano piano il vostro rapporto si riprenderà. Se siete single il vostro lato sentimentale e quello razionale saranno in perfetta sincronia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro la vostra voglia di interagire con i colleghi calerà un po’, ma fortunatamente ciò non inciderà negativamente sui vostri risultati.

Voto - 7+

Cancro: inizio di fine settimana discreto per voi nativi del segno, grazie in particolare a Venere in sestile dal segno dei Pesci. Ciò nonostante arriveranno presto dei cambiamenti nel vostro cielo, e dovrete essere pronti, e far sì che la vostra relazione non ne risenti. Se siete single questa volta non avrete dubbi e vi farete avanti. In ambito lavorativo vi sentirete più determinati, ora che questo cielo sembra migliorare da questo punto di vista.

Voto - 7,5

Leone: intesa di coppia più che discreta per voi nativi del segno in questa giornata. La Luna in sestile dal segno dei Gemelli vi metterà a vostro agio con il partner, sentendovi più vicini alla persona che amate. Se siete single piano piano la timidezza tenderà a sparire, e voi recupererete più autostima. Per quanto riguarda il lavoro fortunatamente le energie non mancheranno, sarà la concentrazione quella che dovrete riuscire a trovare. Voto - 7

Vergine: cielo ancora complicato per voi nativi del segno, ma non per molto ancora secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 19 marzo. La Luna si troverà in quadratura dal segno dei Gemelli, mentre Venere sarà ancora in opposizione per qualche giorno. In amore cercate di resistere ancora un altro po’ e vedrete che le cose presto miglioreranno, sia per chi è già impegnato che per chi è alla ricerca dell'amore.

In ambito lavorativo sarà un periodo tutto sommato discreto, dove se dimostrate determinazione, arriveranno buoni risultati. Voto - 6+

Bilancia: sfera sentimentale in risalto per tutto il fine settimana secondo l'oroscopo. La Luna si troverà in trigono dal segno dei Gemelli, e vi permetterà di rafforzare il legame che vi unisce. Se siete single sarà una giornata dove vi sentirete dei veri e propri protagonisti. Anche in ambito lavorativo vi sentirete una risorsa importante, anche perché con Giove e Marte al vostro fianco effettivamente avrete modo di ricoprire un ruolo importante nel vostro gruppo di lavoro. Voto - 8+

Scorpione: periodo nel complesso stabile per voi nativi del segno, grazie a Venere in trigono dal segno dei Pesci. In amore darete maggiore priorità alla vostra relazione di coppia, e cercare di metterla in risalto, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda i single valutate per bene le nuove relazioni. In ambito lavorativo i progetti a lunga scadenza potrebbero rivelarsi i più convincenti. Voto - 7,5

Sagittario: configurazione astrale negativa nei vostri confronti per voi nativi del segno secondo l'oroscopo del 19 marzo. In amore la Luna sarà opposta, e dovrete prestare attenzione al vostro temperamento nei confronti del partner. Se siete single qualche difficoltà potrebbe mettere in mostra alcune grandi verità da considerare. In ambito lavorativo le energie potrebbero non essere al top, ragion per cui meglio non fare troppi lavori contemporaneamente. Voto - 6+

Capricorno: in questa giornata dovrete dimostrare di saper amare il partner non solo grazie ad un bel cielo che vi sostiene, ma anche con le vostre forze, con il cuore.

Se siete single cercate di godervi questa giornata così come verrà. Per quanto riguarda il lavoro tutto sembrerà andare per il verso giusto al momento, dunque, per il momento non cambiate niente. Voto - 7,5

Acquario: settore professionale positivo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Questo cielo si rivelerà di grande aiuto per svolgere incarichi pesanti o particolari, soprattutto se siete nati nella prima decade. In amore la Luna vi sorride, e la vostra relazione di coppia tenderà a migliorare giorno dopo giorno. I cuori solitari potrebbero finalmente avere la giusta occasione d'amore. Voto - 8+

Pesci: la Luna passerà nel segno dei Gemelli secondo l'oroscopo, e dal punto di vista sentimentale l'intesa tra voi e il partner potrebbe iniziare a calare, complice alcuni movimenti astrali che creeranno qualche disagio.

Meglio essere cauti e cercare di tenere ben saldo il vostro legame. Se siete single l'amore non sarà più al centro dei vostri pensieri. In ambito lavorativo invece potrebbero esserci dei cambiamenti in meglio, che vi metteranno a vostro agio. Voto - 7+