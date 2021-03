Arriva la primavera e l'Oroscopo rivela che sarà una stagione decisiva per molti segni zodiacali. Ci sarà un cielo astrale davvero notevole e a sorridere maggiormente saranno i nati del Toro e dei Gemelli. Tra gli eventi maggiormente attesi ci sarà il cambio dell'ora del 28 marzo, la Pasqua il 4 aprile e i moti retrogradi di Plutone e Saturno, rispettivamente il 27 aprile e il 23 maggio.

In linea di massima sarà una primavera con Marte quasi sempre in Cancro. Occhi puntati al cielo nel giorno del 26 maggio poiché ci sarà un evento imperdibile e mozzafiato. Nel dettaglio ci sarà la Luna Piena in Sagittario in contemporanea all'eclissi lunare.

Delle situazioni spiacevoli verranno lasciate alle spalle, ma qualcuno dovrà sopravvivere a una dura prova.

Con le seguenti previsioni approfondiamo tutto su amore, lavoro, famiglia, salute, fortuna e denaro per tutti i segni zodiacali.

L'oroscopo primaverile dall'Ariete al Cancro

Ariete - Le stelle primaverili annunciano un aprile "buio", seguito da un marzo di lenta ripresa in cui delle problematiche spinose potranno essere risolte e finalmente vedrete uno spiraglio di luce positiva. l'entrata di Mercurio nel vostro segno (dal 4 al 19 aprile) vi metterà alla prova. Occhio alla salute! Gli sbalzi di temperatura della primavera potrebbero riservarvi delle spiacevoli sorprese. La Pasqua sarà insolita, per molti sarà triste e solitaria mentre per altri non mancheranno piccoli accenni di entusiasmo.

Andrà molto meglio tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, quando troverete ossigeno e vitalità.

Toro - L'oroscopo rivela che sarà una stagione piacevolmente tiepida che invoglierà a starsene fuori, in giardino o in terrazza, magari in compagnia di un bel libro. Chi vive in località verdeggianti, si recherà ad asparagi o a fare delle scampagnate in compagnia.

Ci sarà più voglia di stare all'aria aperta, soprattutto dopo le difficoltà vissute in quest'ultimi tempi. L'amore di coppia vivrà un momento profondo dal 14 aprile, ossia quando Venere entrerà nel vostro domicilio. Insomma, sarà una primavera positiva e progettuale. Tutto bene in famiglia, mentre i cuori solitari potranno fare conquiste speciali. Il vostro corpo risulterà più che in forma, specie se state seguendo una dieta.

Gemelli - La primavera porterà con sé il vostro compleanno e riceverete una marea di auguri e sorprese. Gli ultimi giorni di marzo saranno importanti. Chi vive in famiglia, trascorrerà dei momenti emozionanti e memorabili. Un progetto di ristrutturazione o di lavoro, finalmente avrà inizio. La vostra vita comincerà a migliorare e ci sarà più spazio su cui muoversi. Dovrete affrontare le difficoltà previste per aprile, infatti la Pasqua sarà piuttosto caotica e agitata. Vi ritroverete a fare delle spese extra, ma avrete tutto sotto stretto controllo. Con la persona amata ci saranno dei piccoli bisticci, ma anche dei grandi momenti di vicinanza intima.

Cancro - L'oroscopo della primavera rivela che sarà una stagione determinante su certi aspetti della vostra vita.

Da tempo siete in attesa di qualcosa che però tarda ad arrivare. In un anno nn avete fatto altro che aspettare, rimanendovene al sicuro in casa. La primavera agiterà un po' le acque e diverse cose cambieranno, ciò succederà in particolar modo quando Marte entrerà nel vostro segno (il 23 aprile). Ritroverete energia, sorrisi e anche amore (Venere nel segno dal 2 giugno). Qualcuno traslocherà, altri ricominceranno a lavorare, altri sosterranno una prova/esame, altri dovranno essere curati e altri ancora avvieranno delle ristrutturazioni. In ogni caso sarà importante non tirarsi indietro! Maggio e giugno saranno due mesi sensazionali, le stelle prevedono qualcosa di incredibile!

La primavera e l'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Non partirà granché bene la primavera dato che ci saranno delle restrizioni a cui dar conto.

Il periodo di Pasqua sarà proprio sottotono, tuttavia non saranno da escludersi movimenti e festeggiamenti. I più fortunati stringeranno nuove conoscenze, ma attenzione a non abbassare la guardia. Maggio sarà il mese perfetto per rilanciarsi e godersi appieno di caldi raggi solari. Anche giugno porterà con sé delle novità promettenti e tornerete a sorridere come un tempo. Dovrete essere più fiduciosi all'interno della sfera coniugale e familiare. Possibili attacchi di allergia.

Vergine - La primavera busserà alla vostra porta promettendovi tante cose belle, ma tutto dipenderà da voi. Niente piove dal cielo, perciò se vi impegnerete abbastanza, riuscirete a togliervi tutti gli sfizi che desiderate. Sarete in attesa della fine di un certo incubo, ma aprile sarà un mese in cui prestare molta attenzione alla situazione generale.

Chi lavora in proprio, potrebbe subire uno stop o un calo delle entrate. Dovrete stringere i denti, ma le cose miglioreranno visibilmente da maggio, quando sboccerete come un fiore e vi riprenderete quello che vi appartiene. Giugno sarà un mese importante, qualcuno prenderà parte ad un certo evento oppure si recherà in vacanza altrove.

Bilancia - Tutte quelle situazioni e questioni che vi siete trascinati dietro nell'arco dell'inverno, potranno essere messe da parte in primavera. Questa stagione debutterà con una serie di vicende destinate a restare nei vostri ricordi. Nelle prime fasi avrete un po' di difficoltà ad abituarvi al nuovo clima e al nuovo orario, infatti sarete spossati, stanchi e svogliati. Questo stato d'animo rischierà di incidere negativamente all'interno dello studio o del lavoro.

Non saranno da escludersi rallentamenti, blocchi, sospensioni. La musica migliorerà a partire dal 27 aprile, quando ci sarà la Luna Piena in Scorpione. Attenzione maggiore sul fronte sentimentale e personale nel giorno 26 maggio, data in cui si verificherà l'eclissi lunare (con Luna Piena in Sagittario).

Scorpione - La primavera trascorrerà nel solito modo, ma va bene così perché in questo periodo della vostra vita desiderate quiete e serenità. Purtroppo ne avete vissute di cotte e crude, ed ecco che tra aprile e maggio vi godrete appieno questa stagione, dedicandovi alle vostre passioni con più vigore. Le coppie che non si amano più, finalmente si separeranno. Coloro che, invece, stanno bene insieme, potrebbero anche coronare il loro sogno d'amore con un evento speciale e memorabile.

Via libera a piccoli viaggi, da fare preferibilmente verso le prime settimane di giugno. Vi appassionerete ad una nuova trasmissione televisiva e resterete incollati allo schermo per molte ore. Attenzione a non trascurare la salute e la professione, delle cose potrebbero essere rimesse in discussione.

Previsioni astrali primavera 2021: i segni dal Sagittario al Pesci

Sagittario - A parte le solite allergie primaverili, avrete modo di trascorrere una stagione profonda, destinata a scaldarvi l'anima dopo il freddo inverno. Arriverà la tanto agognata via d'uscita, ma bisognerà attendere il mese di giugno prima di poter cantare vittoria. Le coppie che vorrebbero sposarsi, ma che per via della difficile situazione generale hanno rinviato, potrebbero compiere il grande passo nella prossima estate e quindi questa sarà una primavera di preparativi.

Qualcuno potrebbe ricevere una proposta di lavoro allettante, le stelle invitano ad accettare. Una chiamata vi svolterà la vita. Dovrete mostrarvi molto determinati di fronte ad un certo ostacolo o una decisione.

Capricorno - La stagione primaverile trascorrerà piuttosto velocemente dato che sarete indaffarati in casa e fuori. Chi lavora, non avrà un secondo di pace e dovrà darà il massimo. Coloro che hanno perso l'impiego o che sono in attesa di essere richiamati a lavorare, potrebbero anche prendere una strada diversa e del tutto inaspettata. Delle situazioni cominceranno a sistemarsi verso il mese di giugno ed anche l'amore potrà vivere nuove avventure. In famiglia, chi ha dei figli minorenni, dovrà supportarli in una certa situazione. Chi è in cura o sta combattendo una battaglia, riuscirà a vincerla grazie anche al supporto di una persona cara.

Acquario - L'oroscopo della primavera parla di grandi successi in arrivo. Coloro che hanno un lavoro creativo, compiranno dei passi in avanti e dei nuovi traguardi potranno essere raggiunti. Un vecchio progetto tornerà alla ribalta e la fortuna vi supporterà donandovi il massimo tra maggio e giugno. Proprio in questi ultimi due mesi riceverete una certa notizia, destinata a cambiare le carte in tavola. In famiglia sembrano esserci state delle difficoltà, ma la primavera favorirà i chiarimenti e permetterà di riavvicinarsi. Possibili discussioni tra amici o colleghi, ma cercate di soppesare le parole. La salute sarà al centro della scena, siete ipocondriaci e questo spesso vi porta ad accentuare i vostri malanni.

Pesci - Questa primavera illuminerà ogni vostro passo.

Il 13 maggio Giove entrerà nel vostro segno e inciderà più che abbastanza sul vostro rendimento generale. Delle situazioni verranno chiarite e sarete chiamati a compiere il vostro dovere. Riuscirete a prendere le migliori decisioni e finalmente volterete pagina. Qualcosa di importante accadrà, non saranno da escludersi traslochi o cambiamenti di vario genere. I single saranno meno soli, grazie al fascino che emaneranno in questa promettente stagione primaverile. Coloro che si metteranno seriamente a dieta, riusciranno ad arrivare ad inizio estate in ottima forma. Per quanto concerne la relazione di coppia o di famiglia, ci saranno dei movimenti in più. Possibili viaggi verso maggio-giugno per i più fortunati.