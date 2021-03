Cosa prevede l'Oroscopo di lunedì 15 marzo? Una nuova settimana ha inizio con la Luna in Ariete. C'è chi avrà una giornata magnifica, chi farà faville nella propria attività, chi accudirà un membro della famiglia che sta poco bene e chi sarà sottoposto ad un certo esame. Approfondiamo le previsioni delle stelle di questa promettente giornata.

Previsioni astrologiche 15 marzo, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Questa sarà una settimana importante, ma già per lunedì 15 marzo l'oroscopo ha in serbo grandi cose. Potrebbero giungere delle notizie o delle chiamate, oppure dei risultati. Avrete molta creatività ed energia, perciò sarà bene sfruttare al massimo queste due qualità al fine di movimentare la quotidianità.

Toro - Andare avanti quando si ha la sensazione che tutto vada in malora richiede un grosso coraggio che presto o tardi porterà dei magnifici cambiamenti. Nella giornata di lunedì potrete togliervi qualche sassolino dalla scarpa e avanzare richieste nel lavoro o in amore. In famiglia c'è stata una lontananza, ma essa sarà presto colmata da una novità inaspettata.

Gemelli - Sarà un lunedì magnifico, l'amore vi sorriderà. Chi è single riuscirà a fare conquiste grazie allo sguardo affascinante e alle proprie qualità caratteriali. Via libera ai nuovi lavori, progetti e verifiche. Qualcuno comincerà una terapia oppure si recherà a fare la spesa al supermercato. In casa, rivedete gli spazi e ammodernateli.

Cancro - L'oroscopo di lunedì 15 marzo dice che sarete estrosi e romantici.

In famiglia siete soliti imporvi e dire la vostra. Pretendete sempre il massimo nel lavoro, nello studio ed anche in amore. Questa sarà una giornata ricca di spunti, energie e buone intenzioni. Forse avete messo gli occhi su qualcosa che vi sta motivando a darvi da fare? Mai uscire senza protezione solare e mascherina.

Oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - In giornata potreste ritrovarvi impegnati fuori di casa, le stelle parlano di positività. Cercate di tenere mente e cuore aperti, soprattutto perché vi siete chiusi fin troppo a lungo durante l'inverno. La primavera in arrivo porterà nuovi risvolti, ma non si esclude che possiate vederne i risultati in anticipo.

Allergie stagionali in arrivo.

Vergine - Questa sarà una giornata più che scontrosa, non avrete voglia di parlare con nessuno. A quanto pare ci sarà una sorta di distanza o vuoto da colmare, le stelle parlano di terreno da recuperare. Il lavoro e forse anche l'amore stanno mettendo a dura prova lo spirito di qualche nativo di questo segno che vorrebbe mandare tutto all'aria e fuggire in un'isola esotica.

Bilancia - Le previsioni astrologiche del 15 marzo parlano di fortuna inaspettata che potrebbe bussare alla vostra porta. In casa sembrano esserci dei lavoretti da sbrigare e questa sarà la giornata giusta per occuparsene. "Chi fa da sé fa per tre", questo sarà il mantra-guida da tenere in mente nell'intera settimana. Qualcuno dovrà accudire un familiare che sta poco bene.

Scorpione - Attenzione a ciò che potrebbe venir fuori nelle prossime 24 ore che si presentano traballanti. Qualcuno o qualcosa potrebbe suscitare la vostra ira, occhio ai malintesi! Per qualcuno, però, questa sarà una giornata piena di ispirazione. Le vostre capacità meritano di essere ampliate e apprezzate. Successo in cucina o negli esami, qualcuno vi elogerà.

Le previsioni dell'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Farete faville in queste 24 ore che si presentano entusiasmanti. Chi è stato poco bene si riprenderà del tutto o comincerà a riprendersi gradualmente. Una persona a voi vicina potrebbe farvi una confidenza inaspettata. Avrete voglia di avventure: pianificate il prossimo viaggio estivo da fare in una località marittima italiana.

Possibili movimenti di denaro.

Capricorno - Lavorare sulla concentrazione vi aiuterà a compiere dei notevoli passi in avanti, specie se desiderate una carriera o una famiglia. Non dovrete esitare a seguire il vostro istinto, anzi sarà bene mettere in secondo piano la ragione. Qualcuno potrebbe chiedervi l'amicizia sui social o mettersi in contatto con voi. Le storie nate da poco potrebbero saltare, specie se si parla poco.

Acquario - Prendetevi più cura della vostra salute, non abbassate mai la guardia. Sono giorni difficili, ma presto la tempesta sparirà lasciando il posto ad un magnifico sole. Siete un segno introverso e amante del verde, perciò se vivete in zone tranquille e circondate dalla natura, avrete modo di uscire e fare una bella passeggiata riflessiva.

L'amore necessita di maggiori cure e attenzioni, chi è sposato o convive da molto si sente poco apprezzato.

Pesci - Coloro che per una ragione o per un'altra staranno a contatto con gli altri vivranno un lunedì pieno di episodi interessanti. I single faranno colpo grazie al loro sguardo ammaliante e alla loro personalità piccantina. Occhio a non dare adito ai pettegolezzi, anzi prendetene le distanze. Ordini, chiamate, novità, risultati, risposte: insomma aspettatevi qualcosa di interessante lunedì 15 marzo.