Cosa prevede l’Oroscopo di domani martedì 16 marzo? La Luna in Toro renderà interessante la giornata per coloro che sono nati sotto questo animalesco segno zodiacale. C'è chi potrà togliersi delle soddisfazioni, chi avrà tempo per la propria persona e per le proprie passioni, chi sarà in apprensione per un certo evento e chi dovrà riflettere su delle decisioni da dover prendere a breve. Scopriamo, in seguito, cosa hanno in serbo le previsioni degli astri per queste promettenti 24 ore.

Previsioni astrologiche 16 marzo, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Lavorare, di questi tempi vi risulta molto difficile soprattutto se dovete occuparvi anche della famiglia e della casa.

Questo sarà un martedì pieno di faccende, potreste anche ritrovarvi ad uscire per delle commissioni importanti e in tal caso finireste per incontrare una certa conoscenza. Le stelle parlano di trasformazioni in graduale divenire, tempo al tempo e vi togliere delle soddisfazioni.

Toro - Questo martedì, a livello astrologico, si presenta interessante. I livelli della vostra creatività risulteranno maggiori che mai e questo potrà essere sfruttato in ottima maniera. Una faccenda ingarbugliata potrà essere sistemata in maniera definitiva, ma cercate di non aggravare ulteriormente le cose. Discussioni o scelte da trattare con cautela. Evitate i cibi spazzatura.

Gemelli - Giornata perfetta per prendersi del tempo per se stessi. Una maschera facciale, una pedicure o un bagno rinfrancante vi sapranno ridare quelle energie perse.

La primavera sta per arrivare e secondo l'oroscopo sarà una stagione importantissima.

Cancro - L’Oroscopo del giorno 16 marzo dice che questo sarà un martedì oberato di impegni. I più giovani stanno inseguendo un obiettivo maestoso e non hanno intenzione di gettare la spugna: avanti tutta! In casa ci saranno delle faccende da sbrigare, in tal caso fatevi dare una mano perché sarete stressati.

Lasciatevi andare, non siate sempre precisi e ben programmati.

Oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Un lavoro intenso vi aspetta in queste 24 ore che potrebbero rallentarvi un po'. Sono tempi duri questi che state attraversando e spesso non vi sentite compresi da chi vi sta accanto. Comunque sia, questa giornata andrà presa così come viene.

Vergine - Meglio fare poco e bene, che tanto e male.

In giornata avrete poco tempo da dedicare a ciò che vi interessa maggiormente, ma attenzione a non maltrattarvi così! Dovrete essere più equilibrati e concedere il giusto spazio a lavoro/studio, alle attività private, a voi stessi e alla famiglia. Chi lavora potrebbe avere a che fare con delle difficoltà.

Bilancia - Le previsioni astrologiche del 16 marzo riguardano maggiormente le vostre sensazioni interiori. Da tempo siete confusi, magari non sapete che pesci prendere. Questo sarà un martedì affaccendato ma avrete comunque modo e tempo di riflettere su dove state andando nella vita e quali nuovi percorsi intraprendere.

Scorpione - Avete bisogno di una scossa e questa potrebbe arrivare proprio in queste 24 ore. Sarà un martedì caotico, specie se lavorate o avete molte faccende familiari da gestire.

Chiedete aiuto, non dovete per forza accollarvi tutte le responsabilità del mondo. Ricordatevi di bere a sufficienza, il vostro corpo necessita di maggiore idratazione.

Le previsioni dell'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - In giornata si terranno delle conversazioni molto importanti di cui dovrete avere cura. State procrastinando un po' troppo, forse vi sentite scoraggiati, apatici e annoiati. Avete bisogno di un intervento provvidenziale ed esso potrebbe arrivare proprio nella stagione primaverile. Fatevi avanti nel lavoro o se c'è qualcuno che vi interessa.

Capricorno - Un confronto pacato e diplomatico vi aiuterà a venir fuori dall'impasse. State attraversando un periodo negativo, la vita vi sta mettendo a dura prova ma non ne potete più.

Cercate di stringere i denti perché la primavera riserverà novità promettenti. In famiglia avrete a che fare con qualcuno che sta poco bene.

Acquario - La mattinata partirà con il turbo. Potrete prendere delle buone decisioni e compiere dei passi in avanti. Siete rimasti fin troppo reclusi in casa, ma ancora occorrerà pazientare prima di poter uscire liberamente. Novità in arrivo in queste 24 ore, qualcosa potrebbe cambiare improvvisamente. Il partner sembra avere un segreto o un problema.

Pesci - Ai tempi d'oggi, se qualcosa si rompe o non funziona più, si butta via anziché ripararla. Questa sarà una buona giornata, le stelle vi porteranno fortuna in tutte le attività. Sarete creativi e ispirati. Qualcuno, a breve, dovrà sostenere un intervento o un esame, cercate di distrarre la mente e di non procurarvi troppa ansia.