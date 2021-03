Questa nuova settimana del mese vede il transito di Mercurio in Pesci, evento che inevitabilmente si ripercuote anche sugli altri segni, favorendoli oppure ostacolandoli. Mentre la Bilancia ritrova la carica e la voglia di fare, i Gemelli potrebbero vivere delle giornate ricche di nervosismo e tensione. Capricorno creativo. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della settimana da lunedì 15 a domenica 21 marzo per tutti i segni.

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 marzo

Ariete: il transito di Mercurio in Pesci invita il segno a prendersi qualche momento per riflettere, soprattutto nel caso in cui si fosse chiamati a prendere delle decisioni importanti.

Cautela con la sfera finanziaria. Venere è in arrivo e promette grandi emozioni in amore.

Toro: Mercurio amico schiarisce il cielo in ambito sentimentale e aiuta a trovare dei chiarimenti. Se avete una confessione da fare o volete esternare i vostri sentimenti alla persona amata è il momento ideale. L'equinozio inaugura un momento interessante per gli affari e gli investimenti. Bene il fisico.

Gemelli: l'oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate faticose per il segno, agitato e innervosito dal transito di Mercurio in pesci. In amore e in ambito lavorativo potrebbero nascere delle incomprensioni, meglio contare fino a 10 prima di aprire bocca. Venere in posizione amica domenica 21 aiuta a recuperare.

Cancro: Mercurio in buona posizione aiuta per quanto riguarda la sfera pratica.

È un momento vantaggioso per il lavoro, dove potrebbero nascere nuove collaborazioni e si possono concludere affari proficui. Tuttavia meglio guardarsi alle spalle, qualcuno potrebbe tramare contro di voi. Venere nervosa agita l’amore.

Leone: Mercurio aiuta a ritrovare ottimismo e positività in ambito sentimentale e in famiglia, dove si possono trovare dei chiarimenti.

In ambito lavorativo invece è il momento di rimboccarsi le maniche ed agire. Se ci sono nuove sfide all’orizzonte non tiratevi indietro ma prendetele al volo.

Vergine: gli influssi di Mercurio in Pesci guidano il segno lungo il proprio cammino e lo aiutano a raggiungere anche le mete più ambiziose. Per potersi concentrare al meglio però sarà necessario liberarsi di questo nervosismo che già dalle giornate precedenti disturba il segno.

Il Sole in buona posizione durante il weekend aiuta a recuperare e favorisce l’amore.

Bilancia: l’oroscopo della settimana lascia presagire interessanti per il segno che finalmente può concentrarsi nel lavoro. È il momento migliore per candidarsi ad una nuova posizione, inviare il proprio curriculum o avanzare delle proposte. L’equinozio di primavera inaugura un momento vantaggioso per l’amore e di nuovi incontri.

Scorpione: il presagio degli asti e delle stelle lascia presagire una settimana frenetica ma anche interessante. A qualcuno potrebbe sembrare di fare una corsa contro il tempo, ma le soddisfazioni non tardano ad arrivare, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e gli affari. Venere in Ariete a partire da domenica 21 protegge l’amore e riaccendere la passione.

Sagittario: le stelle lasciano presagire delle giornate creative e produttive per il segno, che in ambito lavorativo e per quanto riguarda la sfera pratica può finalmente raggiungere gli obiettivi prefissati. Tuttavia, non mancheranno gli imprevisti e qualcuno potrebbe aver a che fare con scartoffie da sistemare o problemi con il fisco. Attenzione al fisico, particolarmente sensibili potrebbero essere le gambe e lo stomaco.

Capricorno: la nuova settimana inizia con un importante focus sull’amore e i rapporti sentimentali. La passione si riaccende la sessualità è in crescita, e le stelle favoriscono gli incontri. In ambito lavorativo è momento di creatività e di ispirazione e si può ottenere molto. Bene il fisico.

Acquario: Mercurio affarista potrebbe aiutare il segno a concludere degli affari interessanti o delle trattative immobiliari.

L’equinozio scalda il cuore e riaccende l’amore, aiutato anche dagli influssi di una Venere passionale e intrigante che favorisce gli incontri.

Pesci: la settimana inizia con l’ingresso di Mercurio nel vostro cielo. Si apre dunque un momento molto interessante, ricco di energia e carica positiva. In ambito lavorativo si possono mettere a posto molte situazioni, ma anche togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Venere si concentra sulla sfera pratica, ma le emozioni non mancano.