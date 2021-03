L'Oroscopo di domani 23 marzo è pronto a valutare la giornata di martedì. In analisi i settori amore e lavoro messi in relazione ai sei segni rappresentanti la prima metà dello zodiaco. Vediamo dunque come potrebbe evolvere il secondo giorno della settimana e quali saranno i segni fortunati prescelti dall'Astrologia del periodo. Se anche voi avete nel Tema Natale uno tra i seguenti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine sarete certamente in ansia, curiosi di scoprire se il vostro segno rientri o meno nella stretta cerchia dei fortunati.

A spiccare in prima linea nell'oroscopo di oggi, l'ingresso della Luna in Leone: curiosi di scoprire se il vostro segno sarà premiato dalle stelle?

Certo che si, logico, però prima di iniziare a dare "fuoco alla polveri", ci piace dare qualche piccola anticipazione. Andiamo per gradi: ad avere massima protezione da parte delle stelle, solo tre, scelti ovviamente dalla sestina in oggetto. In bella evidenza, certamente vincenti in campo sentimentale, i nati nel segno di Fuoco del Leone, al 'top del giorno'. Molto bene il frangente anche per Toro e Vergine, giudicati nel contesto in giornata da cinque stelle.

Di contro, le previsioni astrologiche del 23 marzo, non vedono di buon auspicio il periodo per coloro dei Gemelli, segno valutato "sottotono". I dettagli nel sunto posto a seguire.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Leone;

2° posto - ★★★★★: Toro, Vergine;

3° posto - ★★★★: Ariete, Cancro;

4° posto - ★★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 23 marzo, amore e lavoro

Ariete: ★★★★.

L'oroscopo del 23 marzo al segno dell'Ariete preannuncia una giornata abbastanza discreta. Inizialmente a rilento, il periodo evolverà in direzione di una più consona positività (visto il cielo astrale), favorendo una normalità generale. In amore, saranno di vostro gradimento i programmi serali organizzati da chi avete accanto: potrete così contare su un dialogo efficace e su un'identità di vedute assai simile.

Godetevi con il cuore l'atmosfera serena e tranquilla che senz'altro si verrà ad instaurare tra voi e il partner. Single, l'amore potrebbe regalarvi diversi colpi di scena, quindi allacciate le cinture di sicurezza e datevi da fare. Sappiate che la Luna in Cancro, in trigono a Venere, quindi in aspetto favorevole, favorirà in particolare coloro di voi che vorranno trovare il vero amore.

Nel lavoro, il cielo odierno vi vuole bene. Fantasia ed inventiva vi permetteranno di prendere iniziative stimolanti che potranno avere piacevoli risvolti anche sotto il profilo economico.

Toro: ★★★★★. Giornata ottima, per non dire meravigliosa per tanti di voi del segno. A dare lo sprint giusto per affrontare i problemi quotidiani ci penserà la coppia Urano-Mercurio in splendido sestile e pronti a favorire affettività e affini. Mercurio poi, astro presente nel vostro settore, darà supporto nelle attività lavorative. Cosa volere di più dalla vita? In amore, vi aspettano dei momenti di intenso relax e piacere: potrete così lasciarvi andare in modo da recuperare un po' del buon umore perduto. La Luna si troverà in posizione abbastanza favorevole, per cui non stupitevi della quantità di buona energia che avrete a disposizione: dedicatela soprattutto al rapporto, il partner ne sarà felice.

Single, potreste trovare il modo di coltivare dei nuovi interessi. Saprete introdurre delle piccole novità nella vostra routine e questo renderà leggera e gradevole la giornata. Nel lavoro, le occasioni di successo e le proposte che arriveranno le potrete considerare un segno di fortuna. Spiccherà sopra tutti il vostro talento e il senso organizzativo. Alla fine il periodo senz'altro porterà ottime soddisfazioni.

Gemelli: ★★★. Il prossimo martedì per voi del segno sarà da tenere un po' sotto osservazione. La situazione generale, soprattutto in campo affettivo, sarà sotto i flussi poco amichevoli di Mercurio, nel periodo in diretta quadratura al vostro Marte nel segno. Come comportarsi in amore? Le previsioni zodiacali del 23 marzo, visto il momento poco affidabile, consigliano di non sbilanciarsi troppo.

In amore, in qualche caso dovrete affrontare piccoli imprevisti o qualche ostacolo non messo in conto. Non angosciatevi, perché senz'altro riuscirete a trovare la forza necessaria per superare le varie difficoltà di questo momento, un po' faticoso. Mostratevi comprensivi col partner e coi vostri familiari e chiarite una volta per tutte una questione in sospeso. Single, se non volete entrare in rotta di collisione con il prossimo, sforzatevi di fermarvi quando avete la sensazione di essere in contrapposizione con qualcuno. Sappiate che tacere oppure rinunciare, eviterà momenti di nervosismo. Nel lavoro, questo non sarà proprio il giorno adatto per prendere decisioni di una certa importanza. L'inquietudine crescerà ora dopo ora e vi lascerete distrarre troppo da mille altre cose.

Oroscopo e stelle di martedì 23 marzo

Cancro: ★★★★. Si preannuncia un martedì discreto e scorrevole. A tratti o solo in qualche caso (pochi), vi potrebbe essere richiesta una migliore gestione nelle situazioni più importanti. La Luna vi sarà ancora amica, risultando presente nel settore fino alle ore 22:56, prima di passare in Leone. In amore, tanta energia e vitalità faranno parte del vostro bagaglio di qualità, permettendo di affrontare la giornata ai massimi livelli. Il merito sarà della Luna che vi farà sentire briosi, portando in regalo attimi di relax da consumare in coppia. Single, sarete circondati dall'affetto: d'altronde, il vostro bel carattere ed il vostro sorriso non possono che conquistare il cuore di amici e parenti. Sarete estremamente energici e pieni di vita, tutto merito delle persone che vi circondano e che vi trasmettono sempre tanta positività.

Nel lavoro, il ritmo della giornata sarà decisamente frenetico. Le gratificazioni comunque non mancheranno: un incarico di responsabilità potrebbe aprire sbocchi nuovi per la carriera. La situazione sarà favorevole ma il successo non verrà servito su un piatto d'argento: lo dovrete sudare!

Leone: 'top del giorno'. Partirà all'insegna di una meravigliosa Luna in Leone questo vostro martedì. Ad avere il massimo della positività, come facile intuire, sarà il comparto relativo all'amore, come anche agli affetti in generale. In coppia sarete briosi e pieni di energie per tutta la giornata. Grazie alla Luna, in aspetto armonico, vi arriveranno influssi estremamente favorevoli, il che vi aiuterà a realizzare ogni vostro desiderio. Un sentito "grazie" anche alla collaborazione del vostro partner.

Single, sarete in armonia con voi stessi ed orientati a favorire il conseguimento di un'affermazione personale. Saprete anche dimostrarvi intraprendenti, grazie a questo raggiungerete un discreto successo sentimentale. Nel lavoro, sarà un giorno produttivo. Qualcuno proporrà situazioni entusiasmanti e la spinta vi verrà da dentro. Avrete altresì un fortissimo impulso creativo. Potreste arrivare molto in alto, a patto di avere fiducia in voi stessi: nessuno sa proteggervi e guidarvi meglio del maestro interiore che è dentro di voi.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 23 marzo, indica una splendida giornata a cinque stelle. Quindi sicuramente un periodo all'insegna della buona sorte e della positività in quasi tutti i settori. A dare un grossissimo aiuto, Sole e Venere, entrambi speculari positivi al segno.

In campo sentimentale, visto il Pianeta Venere in aspetto armonico, lo stesso disegnerà per voi un quadro sentimentale dai colori accesi e caldi. Non potrete assolutamente lamentarvi: il partner vi riempirà di attenzioni e coccole fin quasi a stordirvi per l'emozione. Single, gli astri vi sorrideranno e la vostra favola sentimentale potrebbe realizzarsi proprio in questa giornata. La persona che vi attira potrebbe dedicarvi qualche sguardo in più: nel caso, sfruttate l'occasione e buttatevi alla conquista del suo cuore, senza alcun timore. Nel lavoro, sarà un giorno molto positivo e produttivo. Saprete sempre come e quando agire, quasi foste guidati da un radar capace di captare il momento giusto. Sarà+ facile trovare alleati per concludere importanti iniziative o trovare appoggi finanziari per ottenere positive risposte ai vostri progetti.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di martedì 23 marzo.