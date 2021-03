L'Oroscopo del giorno 23 marzo ha in serbo buone notizie per alcuni di voi. Ad essere messo "sotto inchiesta" dalle nostre previsioni la giornata di martedì, analizzata sui comparti interessanti l'amore ed il lavoro. Direttamente coinvolti ed in esclusiva, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Senz'altro ad avere belle sorprese soprattutto in amore saranno principalmente due segni: tra l'altro, chi più e chi meno, positivi anche nel comparto lavoro. A godere del pieno appoggio degli astri, ovviamente tra i sei in analisi, Sagittario e Pesci, ambedue considerati in periodo da cinque stelle.

Invece riguardo i segni in affanno, le previsioni zodiacali di martedì puntano l'indice verso coloro nativi in Bilancia, Scorpione e Acquario.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 23 marzo su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 23 marzo

Bilancia: ★★★. Giornata abbastanza spigolosa nei riguardi dei rapporti interpersonali, perciò valutata sottotono nelle predizioni di martedì. Gli astri non daranno troppo supporto alle vostre azioni quotidiane: sappiate che dovrete sforzarvi nel cercare di fare tutto da soli. Solo puntando sull'intuito e sulla buona capacita nel saper cernere le varie situazioni riuscirete a trovare il bandolo alla matassa. In amore potrebbero non mancare momenti, diciamo così, un po' agitati: sia in coppia fissa che instabile, giocatevi tutto sulla furba diplomazia.

Single, voi al contrario avrete buone possibilità in amore: cosa aspettate di più ancora? Nel lavoro, potreste andare incontro a situazioni lievemente stressanti, in grado di destabilizzare la serenità mentale: pensate positivo. Salute da controllare

Scorpione: ★★. In arrivo un martedì poco performante, in primis verso le situazioni sentimentali. La quadratura da Marte all'indirizzo di Nettuno si farà ancora sentire, visto che entrambi i pianeti saranno speculari negativi al 85%.

Vista la situazione astrologica poco positiva, si preannuncia una giornata da prendere con massima cautela: in amore, problemi in vista, quindi preparatevi mentalmente a reggere eventuali arrabbiature a causa del partner. Single, rilassatevi, rimandate pure tutto al prossimo weekend, sulla carta due splendide giornate vincenti. Nel lavoro, sappiamo che sta per arrivare il giro di boa settimanale, quindi, finalmente potrete iniziare a fare programmi rilassanti: in primo piano voi e la vostra famiglia, poi tutto il resto.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di martedì 23 marzo al Sagittario indica l'arrivo di qualcosa di bello, nuovo e molto apprezzato. Il vostro cielo sarà ancora sotto il dominio di Marte, Luna e Urano, mediamente speculari positivi al 85%. Dunque, ottime probabilità di fare centro in amore: se appartenete alla schiera dei single, di certo potrete contare su splendide opportunità. In caso di coppia ben affiatata, il programma prevede la messa in campo di qualcosa di interessante, forse in vista di un evento in procinto di materializzarsi molto presto. Per voi cuori solitari periodo importante: molti rientreranno in pieno possesso della propria vita affettiva, risolvendo una volta per tutte annosi problemi. Nel lavoro infine, la buona energia positiva che vi ha accompagnato in questi ultimi tempi condizionerà non poco le prossime scelte.

Non fatevi prendere troppo la mano dall'entusiasmo.

Oroscopo e stelle di martedì 23 marzo

Capricorno: ★★★★. La giornata abbinata al 23 di marzo si presume possa portare poco, o almeno non quello che in molti state sperando. L'Astrologia quotidiana indica che i vostri astri non saranno pienamente positivi. Dunque, non puntate molto sulla giornata, per la precisione sulla parte iniziale. In coppia avrete a che fare con i soliti alti e bassi, dunque, prendete quello che di buono arriverà, lasciando dietro le spalle le cose inutili o stressanti. In generale si consiglia di mettere in chiaro le cose importanti: con il partner dovrete essere intransigenti, mettendo sul piatto della discussione eventuali problemi relativi non solo al rapporto ma anche alla famiglia, alle amicizie e ai soldi (che non bastano mai!).

Soprattutto voi single, cercate di favorire le occasioni visto che il periodo lo permetterà. Nel lavoro invece, poche 'buone nuove': continuate come sempre.

Acquario: ★★. Giornata di martedì segnata da un incerto quanto spiacevole ko, specialmente nei riguardi dei rapporti interpersonali in generale. Pianeti non certo a favore, nella fattispecie Marte e Urano, previsti con specularità negativa al 75% il primo e in quadratura a Saturno il secondo. Come comportarsi nel periodo sotto analisi? Di sicuro, in amore è consigliato camminare con una certa cautela: procedendo con serenità, ordine e metodo riuscirete a mantenere entro limiti accettabili le varie situazioni. Single, allentate un poco la pressione su chi sapete, almeno finché non passi il periodo.

Le previsioni del giorno, in merito al lavoro indicano che potrebbero maturare nuove interessanti opportunità da sfruttare nel vostro campo.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 23 marzo, fa presagire una giornata serena. Certamente un invito a fare le cose che più invogliano, sicuri delle loro positiva riuscita. Il merito? In primis della Luna in Cancro in ottimo trigono a Nettuno; in secundis, uno speciale Urano in sestile a Mercurio. Per quanto riguarda l'amore, datevi da fare se avete intenzione di portare a termine situazioni aperte o programmi da mettere in gioco. In coppia, date spago al feeling: se siete stanchi o sotto tensione per 'x' motivi, coccolate e fatevi ricambiare dalla persona amata, vero toccasana per l'umore.

Single, potreste essere più tirati del solito, stressati ed in parte svogliati: dai, tiratevi su, sappiate che al di là del muro dell'indifferenza un cuore aspetta solo un vostro cenno... Nel lavoro invece, arriveranno soluzioni tampone in grado di offrire piccoli vantaggi in quelle cose che sapete. Molto bene anche così!

Classifica 23 marzo, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 23 marzo porta in primissimo piano l'ingresso della Luna nel segno del Leone. Per il fortunato segno di Fuoco si prefigura una martedì vincente soprattutto a livello affettivo/sentimentale. Allora, vogliosi di scoprire insieme a noi quali saranno i segni al top e quelli valutati in periodo negativo? Andiamo pure alla scaletta riepilogativa interessante tutti i segni, dall'Ariete fino a Pesci.

Le stelline di martedì 23 marzo: