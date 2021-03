L'Oroscopo settimanale dal 22 al 28 marzo 2021, pertanto relativo alla penultima settimana del mese, è pronto a svelare il responso delle stelle. In analisi sono i sei segni della seconda sestina zodiacale, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Riguardo ai voti in pagella, secondo quanto estrapolato dalle effemeridi nel periodo indicato, a gongolare saranno i nati nel segno della Bilancia (voto 9), sostenuti egregiamente dalla Luna, presente nel comparto a fine periodo. A seguire in scaletta il suddetto segno di Aria saranno coloro dei Pesci (voto 7). Distaccato di poco il trio formato da Scorpione (voto 6), Sagittario (voto 6) e Capricorno (voto 6).

In difficoltà a questo giro settimanale gli amici Acquario (voto 5), costretti all'angolo da fluttuazioni astrali poco positive.

Andiamo ora ai dettagli, analizzando in modo mirato le previsioni della settimana da lunedì 22 a domenica 28 marzo.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 9. Partirà veramente 'alla grande' il periodo per voi del segno. Si prevede dunque una settimana vincente, soprattutto negli affari di cuore e nei rapporti con gli altri. Senz'altro il periodo darà ottime soddisfazioni domenica 28 marzo, segnato come "top del giorno" e da una bella Luna nel segno. Cinque ottime stelline invece arriveranno giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27: potreste avere i primi riscontri positivi già da mercoledì pomeriggio.

Tuttavia buoni saranno anche lunedì 22 e mercoledì 24, entrambi segnati con quattro stelle: avrete buone chance di veder realizzato qualche vostro progetto. Parlando di giornata sottotono, martedì 23 porterà solo tre stelline: non demoralizzatevi, servirà solo un po' più di concentrazione.

La scaletta con le stelle settimanale:

Top del giorno domenica 28 marzo - Luna nel segno;

domenica 28 marzo - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 25, venerdì 26, sabato 27;

★★★★ lunedì 22, mercoledì 24;

★★★ martedì 23 marzo.

♏ Scorpione: voto 6.

Sarà per tanti di voi nativi una settimana un po' a rilento. Diciamo pure periodo di attesa: tranquilli comunque, presto passerà. Nel frattempo vediamo di dare una valutazione a priori ai prossime sette giorni. Parlando di periodo routinario, discrete chance in campo lavorativo e affettivo arriveranno mercoledì 24, venerdì 26,e domenica 28 marzo, e saranno tutti a quattro stelle.

le cinque stelle della buona sorte invece le regaleranno i giorni di giovedì 25 e sabato 27 marzo. Poco da sperare intanto lunedì 22 marzo, sotto tre stelle. Purtroppo, peggio andrà il 23 marzo, giornata indicata con due stelle da "ko".

Il riepilogo da lunedì a domenica:

★★★★★ giovedì 25, sabato 27;

★★★★ mercoledì 24, venerdì 26, domenica 28;

★★★ lunedì 22 marzo;

★★ martedì 23 marzo 2021.

♐ Sagittario: voto 6. Periodo non male ma un po' "strano". Segnato prima da una poco positiva Luna in Vergine e poi dalla stessa Luna in Bilancia, decisamente poco performante a livello sentimentale. Settimana senza la posizione "top del giorno", in compenso arriveranno due ottime giornate corredate da cinque stelle martedì 23 e mercoledì 24 marzo. Belli quasi alla stessa maniera anche le tre giornate coincidenti con lunedì 22, giovedì 25 e venerdì 26, segnati con quattro stelle.

Da vivere con scaltrezza, invece, domenica 28, segnato da tre stelle e sabato 27, con due stelle da "ko".

I dettagli nel riepilogo sottostante:

★★★★★ martedì 23, mercoledì 24;

★★★★ lunedì 22, giovedì 25, venerdì 26;

★★★ domenica 28 marzo;

★★ sabato 27 marzo.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. In previsione sette giorni standard, con alcuni distinguo che andranno a fare la differenza. Diciamo subito che il vostro oroscopo settimanale non sarà tra i più ambiti, tuttavia chi si accontenta gode! Le predizioni astrali fino al 28 marzo svelano come ottime giornate quelle di lunedì 22 e mercoledì 24 marzo, entrambe a cinque stelle. Il periodo basato nella scontata routine, invece, verrà portato da martedì 23, giovedì 25 e domenica 28, tutte e tre giorni da quattro stelle.

Discorso a parte per venerdì 16 marzo, in questo caso indicato a tre stelle con sabato 27 segnato con il "ko".

Il quadro astrale settimanale di vostra competenza:

★★★★★ lunedì 22, mercoledì 24;

★★★★ martedì 23, giovedì 25, domenica 28;

★★★ venerdì 26 marzo;

★★ sabato 27 marzo 2021.

♒ Acquario: voto 5. Per voi amici del segno, l'oroscopo settimanale non sarà dei più favorevoli, specialmente verso parte riguardante il giro di boa settimanale. Inizierete a rilento il periodo grande con la mancanza della giornata al "top". Il periodo più fortunato per voi nativi lo regalerà domenica 28 marzo, per voi cinque stupende stelline super-fortunate. Invece lunedì 22, giovedì 25 e venerdì 26 del mese porteranno in dote solo quattro stelle. Poco da sorridere mercoledì 24 e sabato 27 marzo, due giornate "sottotono" segnate con tre stelline.

Il peggiore? Martedì 23, giornata con due pessime stelline da "ko".

Il resoconto settimanale espresso dalle stelline:

★★★★★ domenica 28 marzo;

★★★★ lunedì 22, giovedì 25, venerdì 26;

★★★ mercoledì 24, sabato 27;

★★ martedì 23 marzo.

♓ Pesci: voto 7. Settimana in miglioramento con il settore legato ai sentimenti in netta risalita rispetto al passato recente. E se il buongiorno si vede dal mattino, la giornata al 'top' di lunedì 22 marzo potrà contare su formazioni astrali decisamente rilevanti. Partiamo dalle giornate migliori, quelle per intenderci marcate a cinque stelle: martedì 23 e domenica 28 avrete di che gongolare, in diversi campi, ma ne riparleremo in dettaglio nell'oroscopo giornaliero. Belle le giornate del 24 e del 27, valutate ambedue con quattro stelline della normalità.

Da tenere in considerazione la giornata di giovedì 25 marzo: porterà solo tre stelle e conseguente periodo da "sottotono". Poco da sperare per il giorno 26 del mese, solo con due stelline da "ko".

La scala di valori giornaliera:

Top del giorno lunedì 22 marzo;

lunedì 22 marzo; ★★★★★ martedì 23 e domenica 28;

★★★★ mercoledì 24 e sabato 27;

★★★ giovedì 25 marzo;

★★ venerdì 26 marzo 2021 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Nuovo appuntamento con la classifica della settimana da lunedì 22 a domenica 28 marzo, valida per l'intero comparto zodiacale. Allora, curiosi di conoscere qual è la posizione in scaletta e relativo voto in pagella assegnato al vostro segno? Bene, diciamo subito che il segno al "top" per la settimana che sta per iniziare sarà il Leone.

Ottimo periodo anche per Vergine e Bilancia, entrambi appaiati in seconda posizione e ad un soffio dalla prima posizione.

Andiamo a scoprire il resto della scaletta:

1° Leone , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Vergine, Bilancia, voto 9;

3° Toro, voto 8;

4° Ariete, Gemelli e Pesci, voto 7;

5° Cancro, Scorpione, Sagittario e Capricorno, voto 6;

6° Acquario, voto 5.

Il rapporto astrologico rilasciato dall'oroscopo settimanale dal 22 al 28 marzo 2021, dunque interessante la quarta settimana di marzo, chiude qui. Il nuovo incontro con le previsioni, nonché con la classifica, riguarderà il periodo dal 29 di marzo al 4 di aprile.