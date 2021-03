L'Oroscopo di domani, mercoledì 24 marzo, è pronto a valutare il terzo giorno in calendario. Ad essere sottoposti ad analisi approfondita da parte nostra, come da copione, i reparti interessanti l'amore e il lavoro: focus in anteprima e in esclusiva su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Tra questi, quali e quanti saranno i segni privilegiati dalle stelle? Andiamo a scoprirlo insieme analizzando la scaletta provvisoria relativa ai primi sei segni per poi passare alle previsioni astrologiche del 24 marzo.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Ariete;

2° posto - ★★★★★: Leone, Vergine;

3° posto - ★★★★: Toro;

4° posto - ★★★: Cancro;

5° posto - ★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 24 marzo, amore e lavoro

Ariete: 'top del giorno'.

L'oroscopo del 24 marzo al segno dell'Ariete preannuncia una giornata perfetta per mettere in campo azioni capaci di migliorare la vita vostra e di chi sta attualmente al vostro fianco. Le previsioni del giorno mettono in primo piano la passione, soprattutto nella seconda parte della giornata. In generale, avrete voglia di sentirvi sereni e il vostro desiderio più grande sarà quello di lasciarsi andare, magari vivere più alla leggera. Single, questo mercoledì sarà da segnare in agenda, poiché le stelle vi regaleranno un crescendo di dolce espansività. Sta per arrivare una fase di grande comunicativa, creatività ed equilibrio interiore. Se siete soli, non lo rimarrete a lungo: Luna e Venere si stanno impegnando per farvi incontrare la persona del cuore.

Nel lavoro, sarete sicuramente baciati dalla fortuna. Contate pure sulla miglior riuscita che possiate desiderare per la vostra attività professionale. Non mancheranno preziose gratificazioni.

Toro: ★★★★. In arrivo un centro settimana a due velocità: la giornata iniziale di mercoledì non sarà troppo entusiasmante, al contrario della parte conclusiva, bella e performante quasi in ogni settore.

In questo frangente, l'oroscopo predice la possibilità che possano sopravvenire novi impegni, anche se non necessariamente da valutare come negativi. In amore, i pianeti a favore regaleranno socievolezza e comunicativa: avrete voglia di dialogare e di stare con la famiglia. Non mancheranno i divertimenti, tanto meno momenti deliziosi con la persona amata.

Da mettere in conto la possibilità di trascorrere una splendida serata. Single, sarà un momento buono, carico di stimoli interessanti. Uno speciale brio renderà vibranti alcune situazioni sentimentali. Potrebbe presentarsi un'occasione davvero unica. Nel lavoro, entusiasmo e fiducia nelle vostre potenzialità vi sosterranno nelle decisioni: si concluderanno positivamente. Potrebbero arrivare proposte o conoscenze utili per la carriera.

Gemelli: ★★. Si preannuncia un mercoledì a tinte fosche? Le stelle la vedono proprio in tal senso: una giornata da "ko" difficile da ricucire. Farebbe bene meditare con dovuta attenzione e calma in merito a vicissitudini trascorse: il momento è quello giusto per cercare di dedicarsi a un sincero e veritiero bilancio della propria vita.

In amore, a risentire di alcuni influssi disarmonici sarà in particolar modo la vostra situazione familiare, soggetta ad alti e bassi. Un po' di apprensione arriverà per piccole discussioni (inutili) con il partner. Single, prendetevi cura di voi stessi, del fisico e del vostro aspetto esteriore. Potrebbe esservi particolarmente utile in questo giorno, caratterizzato da una forma non certo brillante. Impegnati, nervosi ed affaticati oltre misura, potreste avere un aspetto meno attraente del solito. Nel lavoro, dovrete evitare l'essere precipitosi, cercando di contenersi per non fare aumentare la tensione. Agendo in una maniera scorretta ne paghereste le conseguenze.

Oroscopo e stelle di mercoledì 24 marzo

Cancro: ★★★. Poco o niente di interessante per voi nativi questo mercoledì, a parte lo stress che non si farà attendere.

Infatti, quasi tutto il periodo è stato messo in conto come probabile "sottotono". In amore, la Luna passata da poco dal vostro segno a quello del Leone renderà il vostro umore abbastanza instabile: sappiate essere meno nervosi e più accondiscendenti con le persone al vostro fianco. In coppia, cercate di non ingaggiare una lotta con la persona amata nel cercare di primeggiare nel rapporto. Il cielo, sappiatelo, a tratti potrebbe rendere il vostro umore davvero instabile: vi sentirete incerti, pieni di dubbi e reagirete in malo modo con tutti. Non sprofondate nella malinconia ma cercate di superare tutti i problemi del momento. Single, cercate di non credere a tutto quello che sentirete o vi sarà riferito: l'ingenuità, particolarmente stimolata in questo giorno, potrebbe esporvi a dar credito a ciò che non dovrebbe averne.

Nel lavoro, probabile una piccola delusione. Opportunità in arrivo in grado di soddisfare alcune esigenze.

Leone: ★★★★★. Andrà meravigliosamente bene questo mercoledì di metà settimana. Gli astri dicono effettivamente di sì, quindi tutto sarà perfetto e in ordine specialmente in amore. In generale, alcuni pianeti vi aiuteranno a scoprire qualcosa di nuovo in merito a sentimenti, famiglia e amicizie. Seguite pure la pista che vi attrae maggiormente in questo momento: non è detto che sia perfetta ma farà sicuramente al caso vostro. Vi attendono attimi davvero sereni da vivere insieme a chi amate. Single, vi sentirete fortunati ed in forma smagliante. Vedrete realizzarsi con successo la maggior parte dei vostri progetti sentimentali: grazie ad un maggior dinamismo e alla spinta ad operare al meglio delle vostre possibilità, non troverete troppi ostacoli tra voi e la felicità.

Sappiate che negli affetti tutto è possibile: prendere iniziative, fare scelte importanti o vivere semplicemente una splendida avventura. Nel lavoro qualunque cosa riuscirà a meraviglia. Potete adagiarvi sin da subito sugli allori, più che soddisfatti di quello a cui avete dato vita: aspettatevi ottimi sviluppi.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 24 marzo, predice una giornata sicuramente convincente per voi del segno. Il periodo fiorirà di nuovi impulsi in ambito sentimentale, portando la pace e la serenità dove dovesse servire con più urgenza. In campo sentimentale pertanto, molti di voi vivranno un periodo sicuramente molto più appagante del solito. I pianeti a favore vi aiuteranno ad immergervi in una realtà nuova e stimolante.

Cogliete al volo tutte le splendide occasioni che vi si presenteranno e lasciatevi dubbi ed esitazioni alle spalle. Vi attende una serata speciale da godere insieme alla persona amata. Single, la Sole e Venere si trovano in aspetto armonico, perciò vi regaleranno curiosità e brillantezza intellettuale. Ci saranno anche delle novità in ambito sociale, con la possibilità di incontrare delle persone interessanti con cui condividere i vostri interessi. Nel lavoro, delle buone stelle stimoleranno la voglia di riuscire. Avrete indubbiamente idee vincenti e illuminazioni improvvise, il che potranno esservi quanto mai preziose. Il vostro successo senz'altro avrà un riscontro sul piano economico.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di mercoledì 24 marzo.