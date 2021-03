Oroscopo del giorno, di mercoledì 24 marzo, in esclusiva per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a scoprire cosa riserveranno le stelle ai segni della seconda sestina? Vediamo subito di dare un breve ma esauriente anticipo su cosa indicano gli astri in merito ai simboli astrali messi sotto torchio in questo contesto. Intanto, da segnalare l'ottimo giro di boa settimanale per i nativi in Sagittario e Capricorno, ampiamente sostenuti da astri positivi in media del 90%.

Altresì, sempre secondo quanto messo in luce dalle previsioni zodiacali del giorno 24 marzo, ad avere "venti contrari" durante la giornata in esame, saranno gli amici nati in Acquario.

L'Astrologia in questo caso annuncia un momento non facile ai nativi del predetto segno di Aria, considerati in frangente sottotono. Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro, per poi passare a decantare la classifica stelline del giorno valida come sempre per tutto lo zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 24 marzo

Bilancia: ★★★★. Giornata abbastanza positiva, comunque non esente da intoppi o piccoli disagi in grado di mettere in difficoltà anche la pazienza più collaudata. In amore, se non saprete correre ai ripari, una discussione iniziata per caso potrebbe trasformarsi in qualcosa di veramente pesante. In coppia si segnala qualche piccola ricaduta in quei rapporti che attualmente hanno alti e bassi in corso. Single, voialtri non avrete grosse situazioni da tenere a bada, anzi, in alcuni casi potrebbero materializzarsi discrete occasioni di miglioramento.

Nel lavoro, date pure spazio alle iniziative di un certo interesse, a patto di stare con i piedi per terra controllando ogni cosa a puntino.

Scorpione: ★★★★. Il prossimo mercoledì si presume sia improntato sulla buona normalità giornaliera. Il cielo astrale sarà sgombro da nubi negative nel periodo analizzato non registrerà nemmeno flussi positivi di rilievo.

In amore concentratevi su quello che avete, non sulle cose che vorreste: guardando solo al futuro potreste rischiare di non godere pienamente del presente. Intanto, sia in coppia che da single la giornata darà piccole ma concrete opportunità pronte da investire nelle situazioni momentaneamente in stallo. Molti rapporti potrebbero avere buoni riscontri in giornata.

Nel lavoro, gli astri segnalano difficoltà in arrivo, soprattutto nei confronti di alcuni colleghi.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 24 marzo al Sagittario indica un mercoledì ottimo, nel contesto valutato a cinque stelle. La presenza della Luna nel segno del Leone (segno di Fuoco come il vostro) darà senz'altro ottime possibilità da sfruttare in campo sentimentale. L'Astrologia in questo caso consiglia soprattutto in amore, di rilassarsi in compagnia di chi si ama, coccolandosi a vicenda. Voialtri ancora in status single intanto dovreste cercare di trasformare questo giorno magnifico in qualcosa di importante: guardatevi attorno, forse l'anima gemella è proprio accanto a voi. Nel lavoro, mettete in conto un po' di buona intraprendenza in più del solito: sapete, spesso basta poco per avere piccole importanti soddisfazioni..

Oroscopo e stelle di mercoledì 24 marzo

Capricorno: ★★★★★. Un mercoledì favoloso si staglia per voi all'orizzonte. Dunque un periodo decisamente all'insegna della miglior fortuna, pronta ad esaudire, se non tutti, almeno uno dei vostri desideri più intimi. In amore, in primo piano i sentimenti e il buon rapporto con il partner: in crescita la complicità di coppia e la passione. Parlando in generale, non dovreste avere problemi se steste cercando di venire a capo ad eventuali situazioni ingarbugliate. Single, soprattutto a voi che avete una leggera crisi da far rientrare nei ranghi diciamo di non mollare: prima o poi riuscirete a spuntarla. Nel lavoro, a fronte di momentanee quanto pesanti situazioni da superare, potreste aver desiderio di cambiare aria.

Certo, l'idea di un nuovo impiego stuzzica, il difficile è trovare opportunità interessanti.

Acquario: ★★★. La giornata di mercoledì pronta a marcare il confine tra la parte iniziale e quella finale settimana. Ansiosi di sapere cosa avranno in serbo per voi gli astri? Indubbiamente non sarà una passeggiata, visto anche le stelline del sottotono riservate dagli astri al vostro segno, tuttavia non siate delusi. Il perché? Semplice, nei prossimi due giorni troverete ad attendervi un periodo buono, sereno e abbastanza positivo, quindi sappiate attendere con fiducia. In amore, il rapporto potrebbe essere di difficile interpretazione, con un partner decisamente nervoso nei vostri confronti. Cercate di essere meno aggressivi verso il partner, senz'altro questo servirà ad abbassare il livello di litigiosità nella coppia.

Single, datevi da fare nel mettere in pratica quella vostra idea: la "concorrenza" potrebbe anticiparvi lasciandovi con un pugno di mosche in mano... Nel lavoro, potreste avere a che fare con stress derivante da vecchie problematiche mai risolte.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 24 marzo, predice un periodo discretamente interessante, dunque non affatto male. Anche se non potrete fare di testa vostra, visto il momento un po' così, avrete ugualmente piccole soddisfazioni soprattutto a fine giornata. Le predizioni giornaliere annunciano poco o nulla di interessante in amore: probabilmente sarete esposti ancora ai soliti sbalzi d'umore del partner. A fronte di quanto appena detto, consigliamo di stare calmi e non ribattere. Single, a voi del segno l'Astrologia in parte vi sorride.

Come sempre, sarete abbastanza socievoli e con buone idee da mettere in pratica. Potrebbe essere un giorno buono per avviare nuove conoscenze, oppure per rafforzare eventuali agganci esistenti.

Classifica 24 marzo, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 24 marzo è pronta da consultare. A tenere la testa della scaletta quest'oggi, l'Ariete, forte della presenza nel comparto di una meravigliosa Venere. Ottimo periodo in arrivo anche per il quartetto indicato dagli astri a cinque stelle, ossia Leone, Vergine, Sagittario e Capricorno. Ansiosi di scoprire qualcosa di più? Certo che si, quindi converrà senz'altro passare direttamente a consultare la scaletta.

Le stelline di mercoledì 24 marzo: