L'oroscopo della giornata di giovedì 11 marzo prevede un umore più alto per i nativi sotto il segno del Toro, mentre Leone avrà bisogno di momenti di maggior romanticismo con il partner. Per Gemelli la cosa migliore da fare con questo cielo sarà non smettere di mostrare i propri sentimenti, mentre la Vergine sarà messa sotto pressione da questo cielo poco favorevole. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 11 marzo 2021.

Previsioni oroscopo giovedì 11 marzo 2021 segno per segno

Ariete: forse potreste prendere male l'arrivo di questa giornata secondo l'oroscopo, magari a causa di un imprevisto sul posto di lavoro.

Fatto sta che in amore non avrete una grande voglia di smancerie con il partner. Se siete single il bisogno di confidarsi con qualcuno potrebbe farsi sentire. Per quanto riguarda il lavoro vi sentirete di fare tutto da soli, ciò nonostante non è detto che potreste riuscire ad ottenere i risultati sperati. Voto - 6,5

Toro: verso fine giornata la Luna si sposterà in sestile dal segno dei Pesci, e secondo l'oroscopo di giovedì 11 marzo il vostro umore tenderà a migliorare. In amore dunque prendetevi qualche momento da dedicare esclusivamente alla vostra anima gemella. Se siete single non rinunciate ad una piccola e amichevole uscita con la persona che vi piace. In ambito lavorativo potreste essere un po’ distratti, colpa di questo cielo ancora contrario da questo punto di vista.

Voto - 7

Gemelli: sfera sentimentale ancora sottotono per voi nativi del segno. Se avete una relazione stabile smettetela di mettere alla prova il partner, piuttosto voi non smettete mai di dimostrare i vostri sentimenti. Se siete single dovrete essere più sinceri con voi stessi e con gli altri. Per quanto riguarda il lavoro la vostra intraprendenza vi aiuterà a svolgere bene e velocemente le vostre mansioni.

Voto - 6,5

Cancro: sarete particolarmente seducenti e affascinanti secondo l'oroscopo di giovedì. Con Venere in trigono dal segno dei Pesci, assieme alla Luna favorevole verso fine giornata, in ambito sentimentale non potrete chiedere di meglio per essere felici insieme al partner. Se siete single vi sentirete particolarmente ottimisti e con la voglia di esplorare il mondo.

In ambito lavorativo sarete molto concentrati sulle vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8

Leone: ora che la Luna sta per andarsene da questa scomoda posizione, in amore sentirete la necessità di un po’ di romanticismo in più con il partner, e con un po’ di fortuna potreste anche farcela. Se siete single avrete un forte spirito d'indipendenza, di sentirvi autonomi. In ambito lavorativo meglio fare attenzione, perché potreste avere qualche ripensamento su alcune scelte già fatte. Molto bene invece in fatto di energie, grazie a Marte favorevole. Voto - 7-

Vergine: configurazione astrale che tenderà purtroppo a peggiorare per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. La Luna infatti passerà in opposizione, e per quanto riguarda la sfera sentimentale basterà poco a causare un litigio con il partner.

Se siete single tenete le distanze da chi non vi sembra una persona affidabile. In ambito lavorativo meglio rimandare quei lavori che al momento non siete in grado di svolgere. Voto - 5

Bilancia: oroscopo di giovedì 8 marzo discreto per voi nativi del segno. La Luna verso fine giornata se ne andrà, ma per quanto riguarda i sentimenti non avrete nulla di cui lamentarvi della vostra relazione di coppia. Se siete single siate più sciolti e siate meno paranoici quando dovete rivolgervi alla persona che vi piace. Nel lavoro saranno tante le mansioni da svolgere, ma le soddisfazioni sicuramente non mancheranno. Voto - 8-

Scorpione: un cielo tutto sommato ottimo per voi nativi del segno dal punto di vista sentimentale. Venere e la Luna illuminano la vostra relazione di coppia, regalandovi magici momenti insieme alla vostra anima gemella.

Se siete single riceverete tanta ammirazione in questa giornata. In ambito lavorativo comprendo vogliate dare una bella impressione di voi, cercando di svolgere alla perfezione i vostri lavori, ma con questo cielo non sarà affatto semplice. Voto - 7+

Sagittario: peggiora il vostro cielo da questa giornata, con la Luna che si sposterà in quadratura. Per quanto riguarda i sentimenti dunque non è il momento di discutere di certe questioni con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. I single farebbero meglio non avere grandi aspettative al momento. In ambito professionale invece continua la vostra serie positiva, grazie al vostro impegno e alla vostra intraprendenza. Voto - 6,5

Capricorno: ottima vitalità in questa giornata per voi nativi del segno, da sfruttare in particolare in ambito professionale, in particolare se il vostro lavoro richiede tanta comunicazione, con i colleghi o con la clientela.

In amore potreste anche aspettarvi qualche piacevole novità, considerato che la Luna si sposterà in sestile dal segno dei Pesci, che siate single oppure felicemente già impegnati. Voto - 8+

Acquario: configurazione astrale ancora soddisfacente secondo l'oroscopo di giovedì, nonostante la Luna alla fine della giornata lascerà il vostro segno. In ogni caso, cercate di sfruttare fino alla fine l'astro argenteo per esaltare al meglio la vostra relazione di coppia. Se siete single potreste riuscire ad attirare la persona che vi piace facendo delle osservazioni intelligenti. In ambito lavorativo la vostra audacia e intraprendenza vi renderà immuni a ogni difficoltà. Voto - 8,5

Pesci: la Luna passerà nel vostro segno zodiacale, e assieme a Venere già in congiunzione non potrete chiedere di meglio per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo.

Buone opportunità inoltre per i single di avvicinarsi ulteriormente alla persona che gli piace. In ambito lavorativo avrete tutte le ragioni per sentirvi bene con voi stessi, e provare a mettere in piedi progetti ambiziosi. Voto - 9-