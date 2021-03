L'oroscopo della giornata di lunedì 8 marzo prevede un Acquario piuttosto ottimista, soprattutto dal punto di vista sentimentale, mentre Toro, essendo abbastanza tenero, potrebbe soffrire un po’ di timidezza o avere scarsa autostima. Bilancia potrebbe essere scontrosa con tutti, colpa della Luna in quadratura, mentre Leone sarà alla ricerca di nuovi incontri. Vediamo nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di lunedì 8 marzo.

Previsioni oroscopo di lunedì 8 marzo segno per segno

Ariete: attenzione ai sentimenti in questa giornata, considerato che la Luna si troverà in posizione sfavorevole.

All'interno della vostra relazione di coppia, infatti, ci sarà un'atmosfera un po’ tesa e dovrete cercare di resistere almeno per questa giornata, perché da domani le cose miglioreranno. Se siete single attenti al vostro umore, perché potrebbe rovinare un rapporto. In ambito professionale rompete le vecchie abitudini e date un nuovo volto al vostro modo di lavorare, che possa risultare più semplice ed efficace. Voto - 6,5

Toro: un cielo tutto sommato discreto secondo l'oroscopo di lunedì 8 marzo, ma non per questo perfetto. In ambito sentimentale ci sarà la Luna a sostenere il vostro rapporto e a rendervi particolarmente teneri. Ciò nonostante, che siate single o felicemente impegnati, dovreste cercare di sconfiggere questa vostra timidezza e lasciarvi andare.

Per quanto riguarda il lavoro un po’ di confusione è normale quando ci sono tanti incarichi da fare. Fate ordine nella vostra mente e datevi da fare. Voto - 7+

Gemelli: previsioni astrali ancora sottotono dal punto di vista sentimentale. Non dimenticate che, al momento, Venere è negativa nei vostri confronti e un atteggiamento prepotente non farà di certo bene alla vostra relazione.

Per quanto riguarda i single, un po’ di gelosia potrebbe spingervi a fare la scelta sbagliata. In ambito lavorativo le cose al momento vanno bene, dunque state sereni, non prendetela se un collega non vi ha salutato per primi. Voto - 6+

Cancro: vi toccherà tornare alla realtà per un giorno. Con la Luna che si trova in opposizione non potete pretendere una relazione estremamente romantica.

Tuttavia sappiate che almeno per un giorno potrete vivere una relazione tranquilla, senza per forza strafare. Se siete single sfruttate questa giornata per prendervi cura di voi stessi. In ambito professionale sappiate che non sono così importanti certi dettagli. Voto - 7+

Leone: previsioni astrali tutto sommato discrete per voi nativi del segno. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il vostro rapporto è stabile e questa giornata potrebbe essere utile anche per chiarire eventuali questioni con il partner. Attenzione da domani, in quanto la Luna sarà opposta. Se siete single sarete alla ricerca di nuove conoscenze, ma attenti alle promesse che farete. Per quanto riguarda il lavoro le idee non mancheranno, ma non ci saranno ancora le condizioni adatte per svilupparle al meglio.

Voto - 7

Vergine: settimana che inizierà discretamente bene. Con la Luna in trigono dal segno del Capricorno, per quanto riguarda la sfera sentimentale, andrete abbastanza d'accordo con il partner, in particolare i nati nella seconda decade. Se siete single sarete emozionati per nuove esperienze che avrete modo di fare, cercando di rendere tali momenti unici. In ambito professionale avrete bisogno di più determinazione e forse con l'aiuto di un collega potreste trovarla. Voto - 7,5

Bilancia: diciamo che per questa giornata non ci siamo. Questa Luna in quadratura dal segno del Capricorno vi rende scontrosi con tutti, in particolare con il partner. Se siete single vi farete prendere dal vostro istinto e ciò non è da voi. Fortunatamente le cose dovrebbero migliorare da domani.

Per quanto riguarda il lavoro vi darete da fare e i risultati non mancheranno, ma guai a chi si avvicinerà a voi. Voto - 6,5

Scorpione: ottima giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 8 marzo. Potrete contare sulla posizione della Luna e Venere per cercare di essere felici insieme alla vostra anima gemella. Se siete single forse potreste essere un po’ tesi, ma vi sentirete come una principessa che incontra per la prima volta il principe azzurro. In ambito lavorativo alcune cose vi sembreranno più chiare, ma dovrete fare ancora tanta strada. Voto - 8-

Sagittario: non una grande giornata per voi nativi del segno, ma qualche piccola soddisfazione potrebbe anche arrivare. In amore voi single non avete bisogno di nessuno quando vi sentite bene con voi stessi.

Se avete una relazione stabile, invece, dovreste cercare di ritrovare l'armonia con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Discretamente bene il settore professionale, chiaramente dovrete impegnarvi e dare il meglio se volete ottenere dei risultati. Voto - 6+

Capricorno: molto buona la sfera sentimentale in questa giornata. La Luna si troverà in congiunzione e per il momento non potrete chiedere di meglio alla vostra anima gemella. Se siete single farete i duri, ma alla fine qualcuno riuscirà a sciogliere il vostro cuoricino. In ambito lavorativo sarete tra i favoriti per svolgere nuovi incarichi e ottenere discreti risultati. Voto - 8

Acquario: sarete particolarmente ottimisti durante questa giornata secondo l'oroscopo, merito di un cielo tutto sommato positivo che vi assiste.

In amore sarà gratificante stare insieme alla propria anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single sarete forti e sensibili al tempo stesso. In ambito lavorativo chi meglio di voi potrà cogliere certe occasioni se non voi. Voto - 8+

Pesci: se siete impegnati in una relazione di coppia questa giornata sarà molto romantica e piena di emozioni, merito in particolare di Venere in congiunzione e anche della Luna in sestile. Se siete single e sicuri di avere davanti l'amore della vostra vita, allora questo potrebbe essere il momento per provarci. Nel lavoro riuscirete a fare nuove esperienze che vi permetteranno di arricchire il vostro curriculum. Voto - 8,5