L'oroscopo della settimana che va dall'8 al 14 marzo prevede un Leone energico fisicamente al lavoro, ma il morale potrebbe non essere così alto per quanto riguarda il lavoro, così come in amore potrebbe non essere al top per via della Luna opposta. Grande recupero in amore invece per la Bilancia, forte proprio di questa Luna in buon aspetto, mentre Toro dovrà fare attenzione al lavoro e non essere troppo frettoloso. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dall'8 al 14 marzo 2021.

Previsioni oroscopo dall'8 al 14 marzo 2021 segno per segno

Ariete: eccezion fatta per la giornata di lunedì, dove avrete la Luna in quadratura, il resto della settimana si rivelerà soddisfacente.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale la vostra relazione di coppia è sana, stabile, e se dovessero esserci delle incomprensioni sarete in grado di risolverle presto. Se siete single potreste essere attratti da una nuova persona, desiderosi conoscerla al meglio. Per quanto riguarda il lavoro tornerete in ufficio con una gran voglia di produrre ed ottenere il giusto compenso per le vostre mansioni. Voto - 8-

Toro: un po’ di fortuna non mancherà in amore secondo l'oroscopo della prossima settimana. Ciò nonostante dovrete tenere in considerazione che proprio la Luna sarà negativa tra martedì e mercoledì, e potrebbe far scendere un po’ l'intesa tra voi e il partner. Se siete single probabilmente il vostro stato d'animo nelle giornate di Luna contraria non sarà alto, ma presto avrete modo di godervi nuovamente la compagnia dei vostri cari.

Nel lavoro potreste trovare qualche ostacolo in più. Occhi aperti a chi darete ascolto dunque perché potreste ricevere consigli poco affidabili. Voto - 7+

Gemelli: settimana che vedrà spesso problemi di cuore per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo infatti la Luna favorevole tra martedì e mercoledì non sarà sufficiente per curare la vostra relazione di coppia, ultimamente in crisi per via di Venere quadrata.

Dovrete cercare di essere più umili e ammettere le vostre responsabilità quando serve. Se siete single meglio non rispondere ai messaggi provocatori. Bene invece in ambito professionale, dove Giove, Saturno e Mercurio vi daranno tutti gli strumenti necessari per arrivare al successo. Voto - 6,5

Cancro: settimana nel complesso simile alla precedente secondo l'oroscopo.

A parte la giornata di lunedì, sottotono per via della Luna opposta, nella restante parte della settimana il vostro rapporto sarà piuttosto godibile, con la possibilità di poter promuovere nuovi progetti di coppia. Se siete single forse un appuntamento romantico sfumerà, ma se saprete farvi perdonare, forse potreste recuperare questo potenziale rapporto. Nel lavoro considerate con attenzione alcune proposte professionali. Voto - 7,5

Leone: non una settimana grandiosa per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Nel prossimo periodo infatti dovrete tenere conto che ci sarà la Luna in posizione sfavorevole, che per quanto riguarda la sfera sentimentale rallenterà quella vostra voglia di amare, sia che siate single o felicemente impegnati. Andrà meglio nel fine settimana, quando la Luna sarà in aspetto migliore.

Nel lavoro le energie non mancheranno, grazie anche a Marte in sestile dal segno dei Gemelli, ma il morale potrebbe non essere così alto. Voto - 6,5

Vergine: oroscopo della settimana piuttosto complicato per quanto riguarda i sentimenti. Venere non è più dalla vostra parte, e la vostra relazione di coppia al momento non sembra navigare in buone acque. Tuttavia cercate di dimostrare sempre il vostro amore nei confronti del partner. Se siete single dovrete fare un po’ d'attenzione ai vostri atteggiamenti e comportamenti. In ambito lavorativo scacciate via ogni cattivo pensiero e vedrete che rimanendo concentrati sui vostri progetti, alla fine troverete una soluzione per andare avanti. Voto - 6+

Bilancia: grande recupero in amore dopo questa Luna negativa secondo l'oroscopo.

Per quanto riguarda i sentimenti tornerete ad essere i teneroni di sempre, e riuscirete a vedere sempre l'amore negli occhi del partner. Se siete single contate pure su questo cielo, che vi aiuterà a sentirvi più leggeri e allegri con tutti. In ambito lavorativo sarete decisamente in forma, sempre reattivi e pronti a svolgere ogni tipo di richiesta. Voto - 8,5

Scorpione: settimana nel complesso discreta per voi nativi del segno. Questo cielo prevede Venere ancora in buon aspetto, che per quanto riguarda la sfera sentimentale non vi farà mancare la passione tra voi e il partner. Attenzione però perché tra martedì e giovedì la Luna sarà in quadratura, che potrebbe mettervi in difficoltà. Se siete single date sfogo alla vostra sensibilità e alla vostra tenerezza.

Per quanto riguarda il lavoro attenzione ad alcuni colleghi che potrebbero solamente darvi fastidio. Voto - 7,5

Sagittario: vi attende un'altra settimana difficile per voi nativi del segno. Se avete una relazione stabile meglio non avere inutili sospetti nei confronti del partner. Qualche lieve miglioramento nella giornata di domenica, ma tra giovedì e sabato dovrete fare molta attenzione a causa della Luna in quadratura. Se siete single potreste essere un po’ vanitosi, e questo non vi metterà in vantaggio. In ambito lavorativo ci sarà una ventata di positività grazie ad alcune piccole novità che vi terranno attivi. Voto - 6,5

Capricorno: la settimana inizierà bene per voi nativi del segno, con la Luna nel segno e tanta voglia di amare il partner.

La restante parte sarà piuttosto discreta, attenzione solamente nel fine settimana, quando la Luna sarà contraria. Per quanto riguarda i single sarete pieni di energia, con la voglia di stare insieme a chi amate e divertirvi insieme. Per quanto riguarda il settore professionale i vostri impegni riceveranno le giuste gratificazioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8-

Acquario: sarete in grande risalita secondo l'oroscopo della prossima settimana. La Luna infatti si troverà in congiunzione al vostro segno zodiacale tra le giornate di martedì e giovedì, permettendovi di vivere al meglio la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single non mancheranno delle belle sorprese. In ambito lavorativo pianeti come Marte, Mercurio e Giove garantiranno il successo in ogni vostra impresa.

Voto - 8,5

Pesci: configurazione astrale che prevede una bella Luna nuova nel vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo, più precisamente tra le giornate di venerdì e sabato. Dal punto di vista sentimentale dunque questo periodo sarà bellissimo, accompagnato inoltre da una Venere super romantica. Se siete single non smettete di fare i romanticoni e prima o poi ce la farete anche voi a trovare l'amore. Per quanto riguarda il settore professionale gli scambi d'opinioni con i colleghi saranno molto costruttivi per voi. Voto - 8,5