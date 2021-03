L'oroscopo della giornata di martedì 9 marzo prevede un Ariete in ripresa, più arrembante grazie alla Luna che si sposta in buon aspetto, mentre il Leone dovrà affrontare le giornate più dure della settimana, ora che l'astro argenteo si trova in opposizione. La Bilancia dovrà cercare di sfruttare questo cielo e mettere in mostra non solo il proprio fascino, mentre il Sagittario ritroverà la giusta forza per impegnarsi, non solo nel lavoro.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 9 marzo 2021.

Previsioni oroscopo martedì 9 marzo 2021 segno per segno

Ariete: sfera amorosa in recupero ora che la Luna si trova in buon aspetto.

Secondo l'oroscopo di martedì, voi single sarete più arrembanti, con la voglia di conoscere nuova gente, che sia soprattutto in grado di farvi sciogliere il cuore. Se avete una relazione fissa sarà una giornata abbastanza tranquilla, da vivere con il partner con serenità. Nel lavoro quella voglia di fare, di sentirvi un punto di riferimento si farà sentire, merito in particolare di questo cielo così favorevole. Voto - 8-

Toro: situazione un po’ altalenante per il momento per voi nativi del segno. Venere è positiva, ma la Luna a tratti favorevole crea qualche disagio, soprattutto in amore. Non che non riuscirete ad andare d'accordo con il partner, ma potrebbe comunque potrebbe esserci qualche incomprensione. Se siete single sarete abbastanza umili un po’ con tutti.

Per quanto riguarda il lavoro vorrete spingere su un progetto in particolare, ciò nonostante sarà necessaria disponibilità e concentrazione. Voto - 7-

Gemelli: sarà un po’ più facile da gestire la vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo della giornata di martedì 9 marzo. Con la Luna che si trova che si trova in trigono dal segno dell'Acquario cercherete di lasciarvi andare alle spalle tutte le preoccupazioni.

Se siete single per una volta lasciate che sia qualcuno a fare un fare a voi, anziché il contrario. In ambito lavorativo ci sarà tanta buona volontà da parte vostra, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7,5

Cancro: non è ancora il momento clou della settimana per i nativi del segno, ciò nonostante ora che la Luna non è più opposta vi riprenderete velocemente per quanto riguarda i sentimenti.

Proprio in questa giornata infatti ci saranno belle emozioni tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single avrete modo di recuperare un legame. In ambito lavorativo i progressi che state facendo vi soddisfano molto, e andrete avanti con una certa carica in corpo. Voto - 8+

Leone: arriva la parte della settimana più dura da gestire per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Fino a giovedì dovrete vedervela con la Luna in opposizione, che per quanto riguarda la sfera sentimentale potrebbe causare non pochi disagi. Se siete single non è il momento giusto per trovare l'amore, ma nulla vi vieta di darvi una sistemata per apparire migliori di quello che sembrate. In ambito lavorativo non fatevi trascinare in discussioni che possono solamente aggravare la vostra posizione.

Voto - 6+

Vergine: cielo tutto sommato stabile, ma non per questo ottimale. Venere sarà opposta ancora per qualche giorno, dunque in amore non aspettatevi scene particolarmente romantiche con il partner. Se siete single siate più rilassati se volete approcciarvi ad una persona. In ambito lavorativo agitazione e stress si faranno sentire quando ci saranno tante cose da fare, e molto poco tempo per farle. Un aiuto potrebbe essere necessario. Voto - 6-

Bilancia: l'amore vi sorriderà in questa giornata grazie alla Luna in trigono dal segno amico dei Gemelli. Secondo l'oroscopo del 9 marzo, che siate single oppure no, dovrete cercare di sfruttare questo cielo per mettere in mostra le vostre doti migliori, e non mi sto riferendo all'aspetto fisico.

Per quanto riguarda il lavoro troverete la giusta strategia che vi permetterà di mettervi davanti ai vostri colleghi, grazie anche a risultati convincenti. Voto - 8-

Scorpione: configurazione astrale che vedrà la Luna in quadratura fino a giovedì secondo l'oroscopo. In amore se al momento il vostro rapporto è stabile, bene, rimanete fermi e non fate niente che possa peggiorare in qualche modo le cose. Godetevi la vostra relazione così com'è. Se siete single sappiate che il tempo impiegato per aiutare un amico non è mai perso. In ambito lavorativo essere risolutivi con le mansioni vi permetterà di essere più veloci, ma meno efficienti. Voto - 7-

Sagittario: buone risposte in ambito lavorativo secondo l'oroscopo di martedì. Questo cielo non vi abbandona da questo punto di vista, e lo confermano i risultati che state ottenendo.

In amore verranno invece le note dolenti, anche se per questa volta ci sarà la Luna in sestile dal segno dell'Acquario a rendere leggermente migliore il vostro rapporto. I single faticheranno non poco ad approcciarsi a persone nuove, soprattutto se dovrete chiedergli di uscire. Voto - 7-

Capricorno: Venere che porterà passione in questa giornata per voi nativi del segno. La vostra relazione di coppia sembra essersi ripresa appieno, e non mancherà una certa vitalità da parte vostra nei confronti del partner. Se siete single non mancheranno le occasioni di conoscere persone intriganti. In ambito lavorativo attenzione a qualche piccola discussione che potrebbe portare tensione. Voto - 7,5

Acquario: avrete modo di sentirvi più rilassati grazie alla Luna in congiunzione al vostro cielo.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale dunque prendere la vostra relazione così come viene, cercando però di sfruttare ogni momento positivo tra voi e il partner. Se siete single cercherete di stare accanto alle persone che amate, soprattutto i nati nella prima decade. In ambito lavorativo ora che Marte è tornato ad essere dei vostri, sarete particolarmente attivi, svolgendo velocemente i vostri lavori, lasciando inalterata la qualità che ci mettete. Voto - 8,5

Pesci: ottimo cielo per i nativi del segno secondo l'oroscopo, nonostante la Luna sia alle spalle. In amore l'ondata di passione che vi darà Venere sarà perfetta per rendere la vostra relazione stabile, piacevole e mai stancante. Se siete single potrà rinascere l'amore nel vostro cuore se volete.

In ambito lavorativo il vostro modo di essere perfetti nelle vostre mansioni sarà ripagato. Voto - 8,5