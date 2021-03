È arrivato il weekend per i 12 segni zodiacali. Scopriamo in particolare come andrà la giornata di venerdì 12 marzo 2021 con l'Oroscopo e le stelle su amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: a livello sentimentale giornata di possibili contrasti con il partner. Nella conclusione del weekend, arriverà la luna favorevole e potrete superare alcune difficoltà. Per quel che riguarda il settore lavorativo, potrebbero nascere delle discussioni, ma la vostra idea sarà quella vincente.

Toro: nel lavoro è possibile che nascano complicazioni economiche. Per quel che riguarda il lato lavorativo, possibili dubbi in questa giornata, sarà meglio riflettere prima di agire.

Gemelli: in campo professionale alcuni progetti tardano a partire, dovrete pazientare ancora un po'. Per quel che riguarda il lato sentimentale, possibili ansie e preoccupazioni, non siete di buon umore.

Cancro: i nati sotto il quarto segno zodiacale, in questa giornata con la luna favorevole, si sentono pronti a vivere delle nuove emozioni. Nel lavoro siete più tranquilli e avete voglia di valutare nuove situazioni.

Leone: la luna non è più in opposizione c'è un bel recupero a livello emozionale, cercate però di fare attenzione a questioni che riguardano il passato. Nel lavoro vi sentite insoddisfatti, sarà meglio però non agitarsi.

Vergine: in questa giornata di venerdì 12 marzo 2021, Luna e Venere sono contrari, in campo sentimentale sarà meglio procedere con calma.

Per quel che riguarda il lato lavorativo è possibile che nascano delle discussioni anche per motivi futili.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: in amore situazione astrologica interessante, ma attenzione ai prossimi giorni perché potrebbero sorgere delle complicazioni. Nel lavoro possibili polemiche in questa giornata, cercate di non pensare troppo agli affari.

Scorpione: in amore è un momento di recupero per il segno, sarà possibile risolvere delle problematiche finora reputate difficili. Nel lavoro possibili passi avanti.

Sagittario: giornata positiva per il segno, in campo lavorativo potrete intraprendere nuovi percorsi. Per quel che riguarda il settore sentimentale, ci sono delle problematiche che desiderate risolvere, ma bisogna avere pazienza.

Capricorno: Luna favorevole per il segno, in amore potrete vivere belle esperienze, lasciatevi andare.

Per quel che riguarda il campo professionale, sono in arrivo delle buone notizie.

Acquario: i nati sotto il penultimo segno zodiacale, in questa giornata potrebbero sentirsi particolarmente stanchi. Nel lavoro sono in arrivo opportunità. Per quel che riguarda il lato sentimentale, non sottovalutate i nuovi incontri.

Pesci: la luna è nel segno, vi sentite più forti in questa giornata. In amore inizia un lento recupero, mentre per quello che riguarda il campo lavorativo, se ci sono stati problemi potrete cogliere l'occasione per capire come risolverli.