Nel mese di aprile troveremo sul piano astrale quattro passaggi planetari rilevanti: Venere e il Sole viaggeranno dall'Ariete al Toro, mentre Marte si sposterà dai Gemelli al segno del Cancro e, infine, Mercurio si sposterà dai Pesci all'Ariete per poi sbarcare in Toro.

L'Oroscopo di aprile sull'amore è favorevole per Ariete e Gemelli, meno roseo per Bilancia e Scorpione.

Sul podio

1° posto Gemelli: flirt. Col sostegno di Marte nel segno sino al giorno 23, galvanizzato dal duetto Giove-Saturno nel loro elemento, assieme a Venere di Fuoco per le prime due settimane i nati Gemelli avranno ottime chance di trasformare una vecchia conoscenza in flirt.

Un'amicizia che pareva sfiorita o un collega di lavoro che avevano sempre considerato solo come tale potrebbero, quindi, condire la proprio vita affettiva in questo sfavillante aprile, quando la passionalità sarà l'ingrediente principale della seconda settimana.

2° posto Ariete: intraprendenti. Il primo segno zodiacale potrebbe trascorrere il quarto mese dell'anno all'insegna dell'intraprendenza nelle nuove conoscenze affettive, grazie ai favori di Mercurio nel segno dal 5 al 19 e del binomio Venere-Sole sino a metà aprile. Da segnare sul calendario le prime due settimane, quando i nati Ariete saranno dotati di un fascino magnetico che unito ad una parlantina esuberante li renderanno degli autentici latin lover.

3° posto Acquario: progetti a due.

Mentre Gemelli e Ariete penseranno a divertirsi, i nati Acquario potrebbero invece cominciare a progettare un florido futuro di coppia nel mese che accoglie la primavera. La voglia di porre solide basi per l'avvenire sentimentale sarà maggiore per le prime due decadi che vivono un legame amoroso stabile, mentre la terza decade potrebbe dover far fronte a un calo del desiderio in coppia dal 20 aprile in poi.

I mezzani

4° posto Toro: passionali. Ad un inizio sull'onda dell'abitudine nel mènage amoroso, i nati Toro avranno buone chance di poter contare su una seconda parte di aprile decisamente più coinvolgente, soprattutto sotto le lenzuola. Il parterre planetario conterà, difatti, ben quattro pianeti sui loro gradi dal giorno 20 a fine mese e ciò sarà una manna dal cielo per rendere meno aspre le prove sentimentali dell'algido Saturno d'Aria.

5° posto Capricorno: fine mese top. Le prime tre settimane di aprile in casa Capricorno avranno presumibilmente il sentore dell'attesa per le coppie più fresche, di quelle parole non dette per il timore di fare il passo più lungo della gamba. Dal giorno 21 al 27, però, questo avanzamento dialettale coi piedi di piombo potrebbe lasciar spazio a una maggiore propensione a dichiararsi il proprio amore reciprocamente, facendo un deciso passo avanti per l'evoluzione del legame amoroso.

6° posto Leone: a due velocità. Il mese di aprile parrà diviso esattamente a metà per le faccende di cuore del segno: a una prima parte decisamente focosa seguiranno due settimane nelle quali i nativi vireranno le proprie attenzioni altrove. Ottime queste effemeridi per i single che potranno semplicemente divertirsi con partner occasionali quando ne avranno voglia, meno entusiasmante per le coppie che dovranno fare i conti con un black-out emozionale dal 16 a fine mese.

7° posto Vergine: all-in. I nati della Vergine saranno chiamati a giocare le proprie carte amorose puntando su tutto il repertorio a disposizione per nutrire qualche speranza di conquista affettiva. Lo sbarco di Giove a maggio in Pesci formerà un'opposizione, infatti, che potrebbe tarpare le ali ai nativi sul fronte sentimentale, quindi fare all-in nella seconda parte di aprile sarà una scelta saggia e opportunistica.

8° posto Sagittario: titubanti. Aprile potrebbe essere un mese nel quale il terzo segno di Fuoco, a causa delle disarmonie mercuriali (sino al giorno 24) e marziali (sino al 4 e dal 20 in poi), risulterà parecchio indeciso sul da farsi a livello sentimentale. Sia se vivrà una storia amorosa stabile che nata da poco, il terzo segno Mobile non riuscirà presumibilmente ad avere le idee chiare, divenendo indeciso se accettare qualche compromesso e continuare il legame o troncare di netto.

9° posto Cancro: puntini sulle "i". Durante il quarto mese del 2021 il primo segno d'Acqua assumerà, con ogni probabilità, un mood puntiglioso in coppia che renderà il clima decisamente meno sereno del solito, soprattutto dal 15 al 23 aprile. Nel weekend del 24 e 25 del mese, invece, in soccorso dei nativi verrà Marte che, sbarcando nel segno, gli donerà la capacità di soffermarsi e godere appieno dei pregi del partner, anziché ribattere sulle sue manchevolezze.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: in cerca di stabilità. Tra i segni Fissi più bersagliati sotto il profilo amoroso dall'inizio dell'anno, i nati Scorpione potrebbero mettersi di buona lena ad aprile provando a cambiare atteggiamento nei confronti dell'amore in generale. Se le coppie traballanti, sino a marzo, avevano provato a ricucire il rapporto a tutti i costi, ad aprile potrebbero invece decidere di separarsi per cercare una persona più affine.

I single, invece, al flirt fine a se stesso prediligeranno un legame che, già dalle prime settimane, percepiranno come durevole. Il leitmotiv dei nati Scorpione per la faccende di cuore, quindi, sarà la ricerca della stabilità sentimentale.

11° posto Pesci: nuove priorità. Semaforo acceso sul rosso per le vicende sentimentali dei Pesci in questo mese. Ad accezione delle prime quattro giornate (quando ci sarà il sostegno del duetto Nettuno-Mercurio nel segno), nel resto del periodo i nativi potrebbero avvertire la voglia di mettere in discussione le loro priorità. Pur essendo un segno spiccatamente incline alla fantasia e al romanticismo avrà buone chance di mutare il proprio mood questo mese, divenendo insolitamente pragmatico verso l'amore, analizzandolo come si farebbe con dei dati statistici.

12° posto Bilancia: gelosi. Avere il terzetto Venere-Sole-Mercurio opposti per gran parte di aprile non sarà il massimo per i nati Bilancia, i quali potrebbero essere invasi dal fantasma della gelosia. Col sostegno dei pianeti generazionali, però, le loro dovrebbero essere soltanto delle sensazioni errate che, anziché esternarle come si confà alla loro natura "chiacchierona", preferiranno chiuderle a doppia mandata nelle proprie menti, covando della controproducente rabbia dall'interno. Sarà bene, invece, parlarne col partner così da rendersi conto di aver frainteso alcuni gesti o parole.