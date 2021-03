L'Oroscopo del giorno 13 marzo è pronto a dare un valore qualitativo a questo sabato. Dunque, in vista del nuovo weekend, ci apprestiamo a svelare la classifica stelline completa per l'intero zodiaco e le analisi astrali relative agli ultimi sei segni. Prima di passare ai dettagli, la scaletta ci impone di togliere il velo dal segno più fortunato risultante tra i seguenti Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ebbene, si pronostica un ottimo sabato per Scorpione e Pesci: il primo dei due segni d'Acqua è da considerare al "top del giorno", mentre Pesci potrà contare su un'ottima giornata a cinque stelle.

Invece, ad avere probabilmente qualche piccolo intoppo nel corso della giornata, sempre secondo quanto espresso nelle previsioni zodiacali di sabato, due segni: Capricorno e Bilancia, valutati nel frangente rispettivamente con il "sottotono" e il "ko".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 13 marzo

Bilancia: ★★. Il prossimo sabato sarà poco confacente a voi nativi, sottoscritto da uno stressante "ko" da parte delle stelle. Secondo le previsioni del giorno, per quanto riguarda l'amore, attenti a non irritare troppo il partner: una non necessaria aggressività potrebbe giocare brutti scherzi! Per qualcuno è il momento di prendere finalmente decisioni importanti.

Chi è già in coppia, difficilmente riuscirà a guardare lontano. Progetti e situazioni affettive non ingraneranno come vorreste, anzi. Il consiglio è quello di soffermarvi sulle cose che attualmente non vanno tra voi e chi amate. Se siete single, vi sentirete sovraccarichi di impegni e non avrete il tempo materiale per pensare ad altro. Potrà succedere di tutto in questo periodo, perché non avrete le idee chiare su voi stessi, tanto meno sulla vostra vita affettiva.

Nel lavoro, avete bisogno di calma e concentrazione. Non lasciatevi quindi distrarre da questioni secondarie, o di altra natura, se volete imporre la vostra linea d’azione.

Scorpione: 'top del giorno'. Partirà bene questa parte conclusiva della settimana, con un sabato sotto la buona protezione della Luna in Pesci. In amore, soprattutto per quelli già in armonia con la persona amata, il periodo sarà perfetto per fare le cose in grande stile, ovviamente che piacciono di più: si profila una seratina con i cosiddetti "controfiocchi".

Single, sarete pieni di energia e potreste fare conquiste interessanti: pronti a flirtare con la persona che portate nel cuore? Reale la probabilità di fare dolci incontri, specialmente se siete nativi di seconda decade: la Luna è pronta a dare un notevole impulso ai rapporti sociali, in questo fine settimana. Nel lavoro, il periodo prenderà un buon ritmo e riuscirete a portare a termine lavori che normalmente richiedono molto più tempo.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 13 marzo al Sagittario indica un sabato normale per molti del segno. In amore, qualche breve turbamento iniziale se ci dovesse essere, logicamente potrebbe essere dovuto ad un po' di nostalgia (per chi o cosa?). Tranquilli, la vicinanza del partner, senz'altro riuscirà a sistemare tutto.

Se riuscirete a sorprendere la dolce metà con qualcosa di carino, di certo potreste vivere momenti davvero pieni di passione. Comunque, non scoraggiatevi se dall’altra parte non dovesse esserci molto entusiasmo, anzi, sappiate essere coinvolgenti. Single, la giornata inizierà per gran parte di voi molto bene. Sarete intraprendenti e avrete voglia di conoscere gente nuova: sappiate ben sfruttare questa ottima possibilità offerta dalle stelle. Nel lavoro, organizzate meglio le attività cercando di stabilire una scaletta con le priorità.

Oroscopo e stelle di sabato 13 marzo

Capricorno: ★★★. Il prossimo inizio weekend non è previsto positivo per voi nativi. In amore, la negatività astrale del periodo potrebbe rendervi abbastanza nervosi. In generale, dunque, cercate di mantenere la calma il più possibile e per tutta la giornata.

Per quanto riguarda la coppia potrebbe essere un periodo “strano” sotto il profilo della reciproca comprensione, con alti e bassi. Single, se state pensando a nuove interessanti conoscenze, vi invitiamo momentaneamente a desistere: tra "il pensare di fare" e " il fare" ce ne passa! Qualcuno tra voi dovrà cercare di rendere più interessanti i prossimi incontri con una persona che sta per dichiararsi. Nel lavoro, chi attualmente si ritrova con un’attività in proprio, potrebbe fare la differenza mettendo in gioco qualche bella innovazione.

Acquario: ★★★★. In arrivo un giorno non affatto male, abbastanza incline con la più normale delle positività. Dunque, buona la parte finale della settimana, con l'amore in discreta forma. Comunque, non proprio tutto andrà secondo i piani, soprattutto in serata: qualche nuvoletta all'orizzonte metterà in crisi anche i rapporti più collaudati.

Tranquilli, tutto si risolverà al meglio. Da tenere in considerazione che il buon dialogo potrebbe essere l'arma vincente, soprattutto se dovesse esserci un problema da chiarire. Parlando in generale, sarete un po' stanchi e non avrete voglia di fare niente: come biasimarvi? Per questo, le previsioni del giorno invitano al relax e alla calma. Nel lavoro, intanto, dovrete cercare di stare un poco a testa bassa e non dare troppa corda a chi vorrebbe fare di tutto per mettervi in cattiva luce. Nell'ambiente professionale, occhio a non fare passi falsi.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 13 marzo, annuncia una partenza di weekend davvero formidabile. Si prevede possa essere un sabato molto buono per le situazioni legate all'amore. Le coppie innamorate saranno privilegiate dalle stelle e tutto andrà a meraviglia.

Belle novità in arrivo in campo affettivo, anche per chi ha una storia finita alla spalle: è tempo di ricominciare con nuovi amori e nuovi affetti. Single, le stelle di inizio weekend (comprese quelle di domenica!), vi metteranno sotto una luce splendida nei confronti di chi sapete: volendo, potrete ottenere tutto ciò che desiderate. Nel lavoro, invece, sarete intraprendenti e riuscirete a sottolineare con intelligenza quelle che sono le vostre priorità: evidenziate le vostre migliori competenze.

Classifica 13 marzo, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 13 marzo porta in primissimo piano la qualità attribuita dagli astri al primo giorno di weekend. Allora, ansiosi di sapere qual è il posto in classifica attribuito dall'Astrologia al vostro segno?

Scontata la risposta affermativa, passiamo immediatamente ad elencare uno ad uno i simboli dello zodiaco, con la speranza che il prossimo fine settimana possa essere migliore del precedente.

Le stelline di sabato 13 marzo: