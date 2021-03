Pochi giorni e si conclude il mese di marzo 2021. Vediamo in particolare come andrà martedì 30 marzo con l'Oroscopo e le stelle dall'Ariete ai Pesci. Di seguito capiamo come affrontare il periodo a livello lavorativo, sentimentale e salutare in base alle disposizioni planetarie.

Ariete: vi sentite particolarmente stressati, nel lavoro cercate di mettere le cose in chiaro. Per quel che riguarda il lato sentimentale la mattinata sarà migliore del pomeriggio. Comunque vi sentite più equilibrati.

Toro: giornata di polemiche amorose, state cercando di comprendere il valore dei vostri rapporti. In campo professionale è un momento di recupero.

Gemelli: nel lavoro Giove e Saturno favorevoli garantiscono una ripartenza.

Per quel che riguarda il lato sentimentale non mancheranno belle emozioni da vivere, in particolare nella prima parte della giornata.

Cancro: con la luna favorevole potrete ritrovare una nuova serenità, in particolare per l'amore. I single è possibile che facciano nuovi incontri, cercate però di non pensare troppo. Nel lavoro in arrivo situazioni interessanti per il futuro.

Leone: i nati sotto il quinto segno zodiacale nella giornata di martedì 30 marzo 2021 potrebbero sentirsi leggermente sotto tono. In amore cercate di prendere le decisioni più giuste se il vostro rapporto non funziona. In campo professionale nelle prossime giornate riuscirete a gestire meglio le problematiche.

Vergine: non stancatevi troppo in questa giornata. A livello sentimentale ci sarà un bel recupero, potrete vivere momenti interessanti con il partner.

Nel lavoro è un periodo importante per portare avanti dei progetti.

Astrologia del giorno per i segni

Bilancia: non mancheranno belle emozioni, cercate però di non fare passi azzardati in amore. Nel lavoro, presto arriveranno delle occasioni, sappiatele cogliere.

Scorpione: forza fisica in aumento in questa giornata, attenzione comunque a Giove e Saturno contrari.

A livello sentimentale le storie nate da poco tempo possono rafforzarsi.

Sagittario: fase di miglioramento a livello lavorativo, cercate di non essere troppo frettolosi. In amore situazione favorevole, siete in attesa di maggiore serenità.

Capricorno: vi sentite particolarmente stanchi in questo periodo. In campo professionale se ci sono delle questioni importanti da affrontare, cercate di farlo nei prossimi giorni.

In amore siate più prudenti nelle nuove relazioni.

Acquario: possibili nuove storie d'amore in questo momento, con la fine di marzo dovrete essere più ottimisti. Nel lavoro presto potrete sfruttare delle soluzioni.

Pesci: Luna e Mercurio favorevoli, incontri interessanti a livello sentimentale. In campo lavorativo potrete fare delle scelte importanti per il futuro.