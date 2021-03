L'ultima domenica del mese di marzo sta per prendere il via per tutti i segni. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 28 marzo 2021 e vediamo quali cambiamenti e novità porteranno in amore e nel lavoro stelle e pianeti.

Ariete: in amore in questa giornata attenzione ancora alla Luna in opposizione che potrà portare qualche momento di calo. Nel lavoro le nuove proposte dovranno essere valutate con attenzione.

Toro: per i sentimenti attenzione ad alcuni possibili problemi nati di recente. Gestite al meglio gli impegni da qui ai prossimi giorni. Nel lavoro periodo che potrebbe portare alcune conferme.

Attenzione però alle spese.

Gemelli: a livello sentimentale in questa giornata la Luna sarà favorevole, per questo motivo avrete la possibilità di recuperare. Nel lavoro dopo un momento di calo vissuto in settimana ora si potrà riprendere quota.

Cancro: in amore evitate di pensare troppo al passato e siate più propositivi. A livello lavorativo, se ci sono alcune problematiche legate ad accordi ora potrebbe arrivare una soluzione.

Leone: per i sentimenti giornata che porta una maggiore serenità e i rapporti sono a favoriti. Nel lavoro inizia ora un periodo di recupero, attenzione però ad alcune questione del passato rimasto in sospeso

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale questo è il momento giusto per farsi avanti. Avrete più voglia di stare con gli altri.

Nel lavoro vi sentite più forti e attivi, dovrete però valutare bene le decisioni da prendere.

Previsioni e oroscopo del 28 marzo 2021: la giornata dei segni

Bilancia: per i sentimenti con la Luna nel segno potrete fare qualcosa in più. Vi sentite più sereni. Nel lavoro alcune situazioni dovranno essere gestite con attenzione. Siete comunque in recupero.

Scorpione: a livello amoroso periodo non esaltante, ma con l'arrivo della fine del mese qualcosa andrà meglio. Nel complesso però la giornata porterà tensioni. Nel lavoro qualcuno potrebbe essere conto di voi, gestite al meglio questo aspetto.

Sagittario: in amore momento positivo, in particolare nei rapporti con gli altri. Al momento vi sentite meno agitati.

Nel lavoro non mancherà qualche proposta interessante, quello che fate ora vi vede protagonisti.

Capricorno: in amore il momento nel complesso è positivo, le coppie che hanno avuto problemi ora recuperano. A livello lavorativo evitate di fare troppo e cercate di rilassarvi il più possibile.

Acquario: per i sentimenti giornata è ottima per recuperare. Potreste ricevere una bella notizia. Nel lavoro siete in una fase di recupero.

Pesci: in amore giornata che vi aiuta, da qui alla fine del mese arriveranno momenti migliori. Nel lavoro potrebbero arrivare buone notizie.