Prima settimana del nuovo mese di marzo che entra nel vivo. Sta per iniziare una nuova giornata per tutti i segni zodiacali, leggiamo come andrà dal punto di vista zodiacale grazie all'Oroscopo del 4 marzo 2021.

Ariete: in amore sta per partire qualcosa di nuovo, sentirete maggiori emozioni positive anche in famiglia. Nel lavoro, se siete alla ricerca di qualcosa di nuovo come un accordo, questo è un momento favorevole.

Toro: per i sentimenti, con la Luna in opposizione, potrebbero non mancare le discussioni. Nel lavoro meglio rimandare eventuali decisioni ai prossimi giorni.

Gemelli: a livello amoroso, se ci sono state delle polemiche o separazioni al momento vi sentite maggiormente nervosi.

Attenzione perché potrebbe non mancare qualche dubbio. Nel lavoro le nuove attività e alcune notizie dovranno essere gestite con attenzione.

Cancro: in amore siete favoriti visto le stelle che sono dalla vostra parte. Nel lavoro gestite al meglio le nuove proposte ed entro poco tempo arriveranno novità.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale attenzione alla Luna in opposizione che richiede una maggiore cautela in amore. La giornata sarà nel complesso dalla vostra parte. Nel lavoro siate più attenti a livello economico.

Vergine: a livello amoroso ci sono alcune questioni da risolvere. Se dovete dire qualcosa alla persona amata fatelo adesso. Nel lavoro per tutta la settimana meglio non azzardare, alcuni progetti dovranno essere gestiti con attenzione.

Previsioni e oroscopo del 4 marzo 2021: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: a livello amoroso momento di recupero. Il periodo è positivo. A livello lavorativo si potrebbe pensare a qualche nuova strategia da adottare.

Scorpione: per i sentimenti con la Luna nel segno si potrà programmare qualcosa di interessante. Alcune preoccupazioni però dovranno essere tenute da parte.

Nel lavoro, chi ha un'attività in proprio può lanciarsi verso un recupero.

Sagittario: in amore potrebbero nascere alcune discussioni con la persona che sta al vostro fianco. Nel lavoro, se volete mettere a punto alcuni cambiamenti questo è il momento di prendere una decisione.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore ci sono delle scelte da fare.

Gestite però al meglio quello che arriverà a breve. Nel lavoro momento interessante, gli incontri sono favoriti.

Acquario: per i sentimenti con la Luna in opposizione dovete fare attenzione alle discussioni. Regna uno stato di maggiore confusione. Nel lavoro alcuni hanno voglia di cambiare, ma il periodo al momento non aiuta.

Pesci: in amore, con la Luna favorevole ci saranno nuove opportunità. I nuovi incontri sono interessanti. Nel lavoro arrivano delle soluzioni e i rapporti con gli altri sono favoriti.