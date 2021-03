L'Oroscopo del giorno 5 marzo continua in questa seconda parte, pronto ad analizzare insieme il probabile andamento messo in conto al periodo. Come già anticipato nelle previsioni astrologiche di questa settimana, a tenere banco questo venerdì sarà la Luna in Sagittario: ansiosi di scoprire quali saranno i segni più fortunati in amore e nel lavoro? Bene, allora mettiamo subito in evidenza i simboli astrali previsti in periodo "top" e quelli invece sotto probabili influssi negativi da parte di astri contrari al segno iniziando a togliere il velo alle previsioni zodiacali di venerdì per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 5 marzo

Bilancia: ★★★★. Il prossimo venerdì si annuncia decisamente calmo e dall'aspetto quasi soporifero: prendetela come viene viene, senza patemi o ansie. Per quanto riguarda l'amore, gli astri annunciano che (forse) potreste incontrare il grande amore nel caso foste single. Da lì a scoprire con sorpresa che ciò che avete sempre temuto, i legami stretti, ora vi calzano a pennello sarà per voi come aver fatto "sei" al superenalotto! Le stelle vi invitano ad essere un tantino più opportunisti: cercate di non farvi scappare le occasioni che il destino vi presenterà a breve. Per le coppie si prospetta invece una piccola battuta d’arresto: sappiate che dovete metterla in conto, ok? Certamente la condivisione delle piccole cose misurerà la solidità del vostro rapporto e vi darà tanta sicurezza in più.

Nel lavoro intanto, non date peso alle dicerie o, peggio, alle malelingue di falsi amici/colleghi, riguardo a certi aspetti della vostra attività.

Scorpione: ★★★★. Partirà abbastanza bene questo venerdì di fine settimana, anche se potrebbe in alcuni casi dover sottostare a qualche inatteso stop. In amore, sentirete certamente di essere sulla strada giusta per ritrovare il vostro equilibrio all'interno della coppia.

Attraverso le piccole cose quotidiane, anche le più insignificanti purché ad alto valore affettivo, riuscirete a riappropriarvi di quella complicità che mancava da un pezzo. Single, potrebbe essere una giornata favorevole per innamorarsi, con il cielo stimolante che vi ritrovate... Si consiglia di provare a fare le cose con più calma, senza mettere troppa carne al fuoco: vi stresserete di meno.

Nel lavoro, la cosa che potrebbe infastidire, tale da rendere eccessivamente pesante la giornata, sarà dovuta ai tanti impegni in programma. Il consiglio è quello di mantenere la giusta concentrazione e relativa calma.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 5 marzo al Sagittario indica che il prossimo venerdì sarà davvero speciale. Visto l'ottimo frangente a disposizione questo è il momento ideale per mettere in pratica soluzioni idonee a risolvere quel problema annoso che sapete. In amore infatti si preannuncia una giornata molto positiva: escludendo qualche litigio con il partner (ci può stare), la giornata sarà tutto sommato felice e con piccoli sprazzi di passionalità, cosa rara di questi tempi... Una buona scusa per meditare pensando a qualcosa di importante.

Diciamo che sarebbe quasi ora di iniziare a fare programmi a lunga scadenza, che ne pensate? Single, piacevoli avventure in vista per tanti cuori solitari: non sciupatele tutte insieme, tenetene qualcuna per i tempi di "magra" che certamente non mancheranno, ok? Nel lavoro, vagliate sempre anticipatamente le cose, altresì, cercate di essere sempre molto sinceri: occhio, c’è qualcuno che potrebbe approfittare delle vostre confidenze.

Oroscopo e stelle di venerdì 5 marzo

Capricorno: ★★★★★. L'Astrologia prevede ottima questa parte della settimana la quale si annuncia in grande stile per molti voi del segno. In particolare, il desiderio di serenità e dello stare insieme favorirà una decisione importante in ambito affettivo/sentimentale. In amore, pertanto, anche se i problemi con il partner non sono del tutto risolti, grazie all’umore conciliante e alle stelle favorevoli, filerete d’amore e d’accordo come non mai.

Molti raggiungeranno certamente delle solide intese di coppia con la persona del cuore: fioriranno sorrisi, coccole e tanta dolcezza da condividere con chi si ama. Single, forse finalmente vi sarete decisi a trovare una persona da amare, non è così? Se foste scettici, vi invitiamo ad insistere: potreste essere talmente vicini alla dolce metà più di quanto possiate immaginare. Nel lavoro, la politica dei piccoli passi funziona ancora molto bene. Meglio accontentarsi dei risultati ottenuti, senza mettere troppa carne al fuoco.

Acquario: ★★★. Una giornata preannunciata dagli astri con il pessimo simbolo dedicato ai periodi difficili, in questo caso relativo al "sottotono". In campo sentimentale, pertanto, sarete abbastanza scettici e senz'altro privi di entusiasmo: calma!

Chi vi vuole bene non vi abbandonerà di certo, anzi, farà di tutto per risollevarvi e tranquillizzarvi. In serata potrebbero arrivare notizie confortanti in grado di rallegrare (si spera per voi!) un po' la fine della giornata. Single, la condivisione delle piccole cose misurerà la solidità di un eventuale futuro rapporto dando nel contempo maggiore sicurezza. Intanto, cominciate a badare al sodo: il vostro impegno dovrà essere regolare e incisivo se volete dimostrare a chi sapete quanto valete. Nel lavoro qualcosa vi preoccupa? Non dateci gran peso, forse avete solo bisogno di qualche attimo di sano relax. In vista qualche incomprensione con i colleghi.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo di venerdì 5 marzo prevede possa partire e poi chiudere discretamente bene, senza affanni né lodi.

In amore, potrebbero esserci momenti di dolcezza, specialmente per le coppie affiatate. Molti di voi avranno un trasporto emotivo notevole e lo noterete da inequivocabili sensazioni. Comunque, se doveste aver bisogno di un po’ di tempo aggiuntivo per pensare bene ad eventuali proposte o cambiamenti da mettere in atto, ebbene, la giornata farà proprio al caso vostro. I sentimenti in generale comunque dovrebbero restare stabili ed in linea con i giorni scorsi. In qualche caso, il vostro stato d’animo ballerino metterà a dura prova i nervi del partner: cercate almeno di dargli una mano, magari chiedendogli un po’ di pazienza o maggior spirito di sopportazione. Intanto, parlando di single, si intravvedono novità interessanti: tenetevi pronti a passare eventualmente all'azione!

Nel lavoro, molti sono i progetti da realizzare: non abbiate paura di manifestare agli altri le vostre idee e i vostri modi di guardare le cose.

Classifica 5 marzo, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 5 marzo torna puntuale all'appuntamento con voi lettori. Curiosi di sapere qual è la posizione attribuita dall'Astrologia al vostro segno di nascita? Certo che si, pertanto iniziamo subito a confermare il migliore in assoluto tra i dodici simboli astrali. Al primo posto risulta essere il Leone, a questo giro indicato super-favorito sia in ambito sentimentale che nel lavoro. A tenere il passo, quasi, del "re della foresta", Cancro, Sagittario e Capricorno, terzetto in seconda posizione. Invece al terzo posto un nutrito gruppo formato da Ariete, Toro, Bilancia, Scorpione e Pesci.

In quinta posizione, la penultima per l'esattezza, risultano due segni: Gemelli e Acquario. Ultimo posto in scaletta intanto assegnato per questo venerdì alla Vergine.

