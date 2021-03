L'ultima giornata della prima settimana del mese di marzo sta per prendere il via per tutti i segni. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 7 marzo 2021 con i cambiamenti e le novità che porteranno in amore e nel lavoro stelle e pianeti.

Ariete: in amore vi sentite più forti in questa giornata, c'è più voglia di fare. Nel lavoro evitate di fare tutto da soli, ma cercate aiuto anche in chi vi sta vicino.

Toro: per i sentimenti questa giornata è favorevole per le coppie che stanno insieme da tempo. Se c'è stato un momento difficile, ora si recupera. Nel lavoro ci sono ancora delle questioni da portare avanti e da chiarire.

Gemelli: a livello sentimentale dovrete fare attenzione ai rapporti con una persona della Vergine o del Sagittario. Siete pensierosi in questo momento. Nel lavoro avrete più cose da fare, ma questo vi stimolerà a fare meglio.

Cancro: in amore Luna in opposizione che porterà qualche tensione in più. A livello lavorativo dovrete avere maggiore pazienza, in particolare con qualcuno che sarà contro di voi.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale ultimamente ci sono state difficoltà nei sentimenti e nei rapporti con gli altri. In questa giornata però vi sentite meglio. Nel lavoro, se volete fare delle richieste, questo è il momento di pensare a come agire.

Vergine: per i sentimenti con Venere in opposizione ci vorrà maggiore cautela nei rapporti.

Alcuni sentono la necessità di portare avanti dei chiarimenti. Nel lavoro cielo che vi vede favoriti.

Previsioni e oroscopo del 7 marzo 2021: la giornata

Bilancia: a livello amoroso attenzione a qualche complicazione che potrebbe nascere con chi sta al vostro fianco. Gestite meglio le parole. Nel lavoro momento che vi aiuta, anche se dovete evitare di fare troppo.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata interessante per l'amore, potrete fare di più. Nel lavoro ci vorrà una maggiore pazienza nel risolvere alcune cose.

Sagittario: a livello sentimentale momento interessante per portare avanti progetti con la persona amata. A livello lavorativo non mancano le cose da fare, ma il periodo aiuta e vi rende più tranquilli.

Capricorno: in amore la Luna è nel segno e vi aiuta a portare avanti i rapporti. Non mancherà qualche emozione da vivere. Nel lavoro agite con prudenza se dovete affrontare qualche spesa imprevista.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale qualche discussione potrebbe non mancare. Vi sentite nervosi. Nel lavoro sentite di avere tutto contro. Evitate per questo di agitare troppo le acque.

Pesci: in amore momento che è dalla vostra parte e vi porta a risolvere un problema che andava avanti da tempo. Nel lavoro sarà possibile portare avanti un cambiamento.