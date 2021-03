L'oroscopo di domenica 7 marzo è ricco di novità e sorprese. I vari segni zodiacali dovranno confrontarsi con i loro sentimenti e approfondire le riflessioni interiori.

Osservando la mappa celeste di domani, si potrà avere un quadro più chiaro delle influenze astrali. Tra le posizioni planetari principali, spiccheranno le seguenti:

Sole, Venere e Nettuno in Pesci

Luna in Sagittario

Mercurio, Giove e Saturno in Acquario

Marte in Gemelli

Urano in Toro

Plutone in Capricorno

Di seguito approfondiamo tutti i dettagli sull'Oroscopo di domani, domenica 7 marzo, con la conseguente classifica.

Oroscopo di domenica 7 marzo: i segni meno fortunati

Capricorno (12° posto): la ruota della fortuna girerà, ma non si fermerà nella vostra direzione. Dovrete fare appello a tutte le vostre risorse e chiedere aiuto agli altri, se vorrete uscire vincitori da determinate situazioni. Avrete bisogno di lavorare sulla vostra autostima e di credere nelle vostre capacità. Questo sarà già parte del successo.

Leone (11° posto): avrete bisogno di ritrovare l'entusiasmo per le piccole cose. Le stress degli ultimi giorni, infatti, ha inciso negativamente sul vostro umore. Tenderete a concentrarvi su cose di poco conto, per non pensare a ciò che veramente vi preoccupa. L'oroscopo di domani consiglia di non perdere di vista l'obiettivo e di provare a mantenere un clima sereno in casa.

Gemelli (10° posto): sarete molto esigenti nei confronti del partner. Non ammetterete alcun tipo di bugia e scaverete a fondo nelle sue intenzioni. Purtroppo, questo comportamento potrebbe causare una temporanea frattura nella coppia. La cosa migliore sarà addolcire i toni e cercare di comprendere le esigenze della persona amata. Il dialogo sarà chiarificatore.

Ariete (9° posto): non sarà facile rimanere con le mani in mano e attendere l'inizio di una nuova settimana. Vorreste tornare a sentirvi energici e attivi. Non troverete piacere nel praticare i vostri hobby preferiti, ma preferirete concentrarvi sul lavoro e sulle strategie che potrete attuare per migliorare. Il partner non sarà molto comprensivo e preferirà prendere le distanze.

I segni al centro della classifica

Vergine (8° posto): le cose inizieranno a migliorare, ma vi sentirete ancora un po' confusi. Avrete bisogno di altro tempo per accettare le cose che non potrete cambiare. Sarà l'ambizione a tenere in forze la vostra mente e a permettervi di porvi nuovi obiettivi. Gli ostacoli che dovrete superare saranno un'ulteriore prova del vostro coraggio e della vostra determinazione.

Sagittario (7° posto): il vostro spirito di iniziativa si scontrerà con il verificarsi di eventi inattese. Non amerete gli imprevisti e cercherete di rispettare la routine quotidiana. Purtroppo, sarete costretti ad abbandonare parte delle vostre abitudini per far fronte a diverse situazioni. Il partner, però, sarà pronto a starvi accanto e a supportarvi in ogni momento della giornata.

Acquario (6° posto): il lavoro non avrà la priorità perché dovrete occuparvi di altre questioni. Questo atteggiamento potrebbe avere delle conseguenze, ma non ci metterete molto a recuperare. Sarete in grado di farvi valere e di recuperare il controllo della situazione. In famiglia ci sarà un po' di trambusto, ma se saprete mediare, tutto andrà per il meglio.

Toro (5° posto): dedicherete questa domenica solo a voi stessi. Sentirete il bisogno di staccare dalla routine quotidiana, in modo da recuperare le forse. L'amore sarà presente, ma vorrete mantenere le distanza da una relazione oppressiva e poco stimolante. Gli hobby personali e creativi doneranno un tocco di colore a questa giornata.

I segni più fortunati secondo l'oroscopo di domenica 7 marzo

Cancro (4° posto): nessuno riuscirà a portarvi via il buon umore. Avrete la capacità di stimolare tutti quelli che vi saranno attorno e di cancellare la negatività dai cuori altrui. Forse sottovaluterete le azioni di una persona importante per voi, ma avrete modo di porre rimedio ad eventuali errori. L'importante sarà guardarvi attorno con curiosità e perspicacia.

Pesci (3° posto): sarà una giornata all'insegna dell'arte e dell'interesse per il bello. La vostra curiosità verrà scatenata da tutto ciò che rende speciali le menti degli uomini. Avrete voglia di creare anche voi qualcosa, però, forse, vi farete influenzare troppo dai giudizi altrui. Una maggiore consapevolezza di voi potrebbe costituire il tassello mancante per una personalità più sicura.

Bilancia (2° posto): vivrete una giornata all'insegna dei sentimenti e della passione. Sarete pronti a fare tutto per il partner perché avrete grande stima di lui. Vi verranno rivolte parole cariche d'amore che scalderanno il vostro cuore. Forse, sarete un po' carenti dal lato pratico, ma le faccende domestiche potranno aspettare.

Scorpione (1° posto): ci saranno tante novità nel vostro futuro. Verrete circondati da un alone di positività e ottimismo. Il partner vi donerà gioia e allegria, ma voi saprete ricambiare con altrettanto entusiasmo. Avrete ottime idee per il lavoro che dovrete svolgere, ma con il tempo andranno perfezionate. Un evento imprevisto rivoluzionerà il vostro punto di vista.