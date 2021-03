Arriva il weekend per i 12 segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare la giornata di venerdì 5 marzo 2021. Di seguito l'Oroscopo e le stelle con lavoro, salute e amore dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: a livello sentimentale, in questa giornata sarà meglio gestire le vostre sensazioni con serenità. Non siate precipitosi, cercate di vedere le situazioni con lucidità. A livello lavorativo con la luna favorevole ci sarà un recupero.

Toro: per i nati sotto il secondo segno, la luna non è più in opposizione, in campo amoroso potrete vivere belle emozioni. Nel lavoro chi è in attesa di una risposta potrà riceverla nei prossimi giorni.

Gemelli: vi sentite particolarmente agitati, nel lavoro non è la giornata migliore per mettersi in mostra. Con la luna in opposizione, anche in campo sentimentale vi sentirete nervosi.

Cancro: la giornata di venerdì 5 marzo 2021 vi vede particolarmente pensierosi in campo amoroso, possibili contrasti con il partner. Nel lavoro potrebbero esserci delle notizie non previste.

Leone: nel lavoro vi sentite sottovalutati, avreste voglia di maggiori attenzioni. Per quel che riguarda il lato sentimentale ci sono state delle crisi, ma cercate di non rimuginare sul vostro orgoglio.

Vergine: nel lavoro è possibile che la situazione economica possa migliorare, cercate di impegnarvi al meglio per trarne maggiore profitto. Per quel che riguarda il campo sentimentale, in questo inizio di fine settimana potrete trascorrere bei momenti con le persone che amate.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: possibili incomprensioni amorose in questa giornata, ma le sensazioni sono positive. Per quel che riguarda il settore lavorativo, potrebbero arrivare delle conferme che da tempo attendete.

Scorpione: salute in recupero, cercate di non pensare troppo alle problematiche che riguardano il campo amoroso.

Evitate anche di rivolgere il pensiero al passato. Nel lavoro, se siete in cerca di soluzioni ad alcune problematiche affrontate negli ultimi tempi, è meglio aspettare i prossimi giorni.

Sagittario: nel lavoro vi sentite particolarmente forti in questa giornata, non manca energia. Con la luna nel segno, bene anche il lato sentimentale, ma non affaticatevi.

Capricorno: la giornata di venerdì 5 vi vede sottotono, in particolare a livello sentimentale dove potrebbero esserci delle incomprensioni. Nel lavoro potrebbero esserci dei rallentamenti.

Acquario: nel lavoro con Saturno contrario potrebbero esserci delle difficoltà, che potrete comunque risolvere facilmente nei prossimi giorni. Per quel che riguarda il lato sentimentale vi sentite forti potrebbe ripartire.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale, il weekend inizia con grande entusiasmo in campo amoroso. Nel lavoro possibili nervosismi, alcune idee potrebbero non essere prese in considerazione.