Per il segno del Toro, questa estate dell'anno 2021 sarà fatta di molti alti e pochi bassi, complici i pianeti Marte e Giove che con i loro influssi positivi riusciranno a contrastare questo Saturno che al momento si dimostrerà tutt'altro che disposto ad aiutare i nati sotto questo segno.

Sul piano sentimentale ci saranno nuove amicizie e anche qualche nuovo amore, mentre per le coppie sarà prevista più sintonia di quella riscontrata nei mesi precedenti l'estate. A seguire, le previsioni astrologiche estive per il segno del Toro.

Amore

L'incremento del vostro fascino coinciderà anche con le più numerose prospettive di vivere un amore intenso.

Nelle coppie non ci sarà spazio per incomprensioni e per gelosie, soprattutto quelle che non hanno motivo di esserci. Con il partner avvierete un periodo di spensieratezza e di vivacità, non mancando però di essere responsabili con voi stessi e soprattutto con la famiglia. La vostra relazione diventerà così più tenace e meno incline ai dissapori.

Se non avete consolidato abbastanza la vostra relazione, se appena nata, alla fine della stagione estiva andrete incontro ad una sintonia sempre minore, fino ad arrivare ad una eventuale separazione.

Lavoro

Purtroppo Saturno creerà degli ostacoli al raggiungimento dei vostri obiettivi, soprattutto quelli per cui avete lavorato a lungo e per i quali siete disposti a fare l'impossibile. Se non fosse per Giove infatti potreste avere un periodo tutt'altro che florido.

Infatti il pianeta della grande fortuna vi porrà davanti delle occasioni e degli affari che renderanno la vostra posizione lavorativa più stabile e con sempre meno “imprevisti”. Inoltre le energie a vostra disposizione saranno un incentivo in più per darvi da fare in modo più determinato, con risultati sempre vincenti. Anche la ricerca di lavoro sarà molto produttiva, però nei momenti decisivi non sempre la vostra dialettica avrà la meglio.

Fortuna e salute

Il contrasto considerevole fra Giove e Saturno non sarà particolarmente problematico per la vostra costellazione, ma non vi porterà neanche un periodo eccellente. Questa “via di mezzo” però porterà a risultati che per il vostro segno saranno più che vantaggiosi, soprattutto alla luce di un periodo invernale e primaverile non propriamente ottimali, anche se non del tutto negativi.

Ancora una volta entreranno in gioco le energie di Marte, che saranno in grado di superare brillantemente le sfide sia lavorative che burocratiche. Il fisico di conseguenza sarà dotato di tante forze, e non sarà un problema per voi fare sport anche dopo una giornata già di per sé sostanzialmente faticosa.