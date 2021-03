L'oroscopo di mercoledì 17 marzo 2021 esorta i Pesci a mantenere la calma. I nativi dell'Ariete, invece, devono essere un po' più cauti nei rapporti di coppia. Capricorno e Vergine, invece, sono al top.

Approfondiamo di seguito le previsioni astrologiche giornaliere per tutti i segni.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: l'Oroscopo del 17 marzo vi esorta a mantenere la calma. Siete un po' troppo emotivi e suscettibili in questo periodo e ciò potrebbe compromettere le vostre azioni e decisioni. Non giudicate gli altri dalle apparenze.

11° in classifica Ariete: non tirate troppo la corda per quanto riguarda i rapporti d'amore.

Se state vivendo un momento di turbolenze non forzate la mano. Cercate di essere un po' più cauti e diplomatici. in campo professionale, invece, siete tesi.

10° in classifica Bilancia: piccola battuta d'arresto in campo professionale. Ci sono delle cose da rivedere, ma nulla di irrisolvibile. Cercate di essere un po' più presenti dal punto di vista sentimentale. Se siete single, invece, guardatevi attorno, il periodo è abbastanza promettente.

9° in classifica Sagittario: in questi giorni non vi sentite esattamente al massimo della forma fisica. Questo vi rende sempre particolarmente nervosi. Cercate di non riversare nei rapporti d'amore o d'amicizia le vostre frustrazioni. Sul lavoro siate più lungimiranti.

Previsioni delle posizioni centrali

8° in classifica Cancro: se state vivendo un momento di confusione dal punto di vista sentimentale, mantenete la calma. Non dovete prendere necessariamente una decisione adesso, anche perché potrebbe risultare affrettata se siete troppo confusi. In campo professionale, invece, siate più pazienti.

7° in classifica Toro: le piccole discussioni verranno attenuate da una dose di buon senso e di razionalità.

Oggi siete un po' più clami rispetto ai giorni precedenti. Approfittatene per risolvere delle questioni in sospeso o per sbrigare le pratiche burocratiche più scoccianti.

6° in classifica Gemelli: spesso avvertite la sensazione di essere sotto esame e questo vi genera un po' di turbamento. Non lasciatevi prendere dall'ansia, in quanto avete tutte le carte in regola per avere successo.

In amore è tempo di fare una scelta.

5° in classifica Acquario: siate più ottimisti e guardate al futuro con entusiasmo-. Anche se la vita spesso vi pone dinanzi ostacoli, cercate di viverli come momenti di prova per dimostrare le vostre capacità. In campo professionale ci sono dei risvolti interessanti entro il prossimo mese.

L'oroscopo dei primi quattro segni in classifica

4° in classifica Leone: l'oroscopo del 17 marzo denota una giornata molto intensa sul fronte lavorativo. Ci sono molte cose in ballo e decisioni da prendere, ma rivestire ruoli di leadership è una cosa che è sempre stata di vostro gradimento. Nel lavoro avete le idee più chiare.

3° in classifica Scorpione: state risalendo la cresta dell'onda in modo lento e graduale. Dal punto di vista professionale siate svegli e valutate attentamente i pro e i contro di un'eventuale nuova proposta.

In campo sentimentale, invece, c'è una bella sintonia con il partner.

2° in classifica Capricorno: i liberi professionisti avranno modo di cimentarsi in nuove avventure in campo professionale. Credete in voi stessi e nelle vostre capacità, ma non fate scelte azzardate. In amore si prospetta un periodo molto fortunato e pieno di passione.

1° in classifica Vergine: giornata promettente per quanto riguarda il lavoro. Ci sono delle nuove opportunità in ballo, pertanto, siate audaci. Siate più propensi al dialogo. Specie in questo periodo sarete dotati di un forte carisma, quindi, sfruttatelo.