Per il mese di aprile 2021, soprattutto nella seconda metà, il segno del Toro potrebbe fare qualche piccolo cambiamento sul piano professionale, con qualche affare ottimale, ma anche qualcuno che potrebbe nascondere qualche “insidia”. Ci sarà molta fortuna da parte di Venere a rendere le cose sostanzialmente più semplici, così come farà emergere il romanticismo.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per il segno del Toro.

Amore

Vi attende un bel cielo astrologico a partire dalla seconda metà del mese di aprile. Innanzitutto Venere renderà più facili i chiarimenti e molto più fattibile l'intento di spazzare via vecchi rancori e gelosie per far spazio ad un periodo piuttosto romantico.

Qualche piccola conoscenza potrebbe farvi voltare pagina nella vostra situazione sentimentale, specialmente se siete single.

Questa sintonia non farà altro che aumentare anche in famiglia e metterà d'accordo anche in quei momenti di maggior dissidio. Dal 20 aprile Mercurio entrerà in scena con tutto il suo buon bagaglio di dialogo. Una comunicazione più aperta e fluente vi porterà una maggiore sincerità da entrambe le parti, dandovi modo anche di sviluppare insieme agli affetti una creatività unica nel suo genere. Lo stesso discorso varrà per le amicizie, soprattutto quelle con cui avete sviluppato un legame affettivo profondo.

Lavoro

Sarà un grande momento per il settore lavorativo. Difatti con le energie di Marte presente nella costellazione del Cancro e Mercurio e Venere nel vostro segno potrete vivere un periodo lavorativo di grandi soddisfazioni, di accordi, e sarà possibile anche cambiare lavoro, nonostante dobbiate prestare cautela in alcune proposte più o meno allettanti.

Giove in quadratura potrebbe creare situazioni illusorie di cui non sempre ci si dovrà fidare, e rendervi le “trappole” facili da confondere con opportunità che invece potrebbero fare al caso vostro.

L'importante sarà sempre e comunque agire, fare del vostro meglio per poter essere notati per fare il salto di qualità che avete desiderato nel periodo precedente oppure per un arco di tempo più ampio.

Fortuna e salute

Purtroppo non sarà un mese particolarmente fortunato a causa della quadratura di Giove, anzi, si potrebbero presentare ostacoli non indifferenti sia agli affari in generale che a qualche occasione di lavoro che potrebbe perdersi per strada. Però non avrete troppe ingerenza proprio grazie a molti altri pianeti favorevoli come Venere e Marte.

Proprio da Marte subentrerà energia e voglia di mettersi in gioco, soprattutto in quelle mansioni che vi incuriosiscono particolarmente.