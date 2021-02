L'Oroscopo è pronto a rivelare come sarà il terzo mese dell'anno: marzo sarà un mese importante e soprattutto transitorio, dato che ci si lascerà alle spalle il lungo e freddo grigiore invernale per fare spazio alla primavera e ai colori. A incidere su gran parte delle sensazioni, sia fisiche che mentali, sarà il cielo astrale che si presenterà piuttosto variopinto. Il clou sarà raggiunto sia il 13 marzo, giorno del novilunio in Pesci, che il 28 marzo, quando si verificherà il plenilunio in Bilancia. Amore, lavoro, salute, famiglia, incontri, fortuna, soldi: di seguito l'oroscopo zodiacale di marzo per tutti i segni.

Oroscopo di marzo 2021 per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete - Il terzo mese dell'anno nuovo avrà molte cose da offrirvi, ma l'ultima parola spetterà soltanto a voi. Nessuno può decidere per vostro conto, quindi dovrete mostrarvi maturi e responsabili, specie se intendete abbattere quel confine che esiste tra la zona di comfort e il raggiungimento dei vostri sogni. Quello che è certo è che marzo porterà ulteriori cambiamenti generali, qualcuno sarà chiamato a compiere un dovere importante. Non saranno da escludersi viaggi, collaborazioni, festeggiamenti e momenti di intimità. Qualcuno inizierà un nuovo percorso emozionante, ma sarà bene non avere paura delle novità.

Toro - Marzo porrà l’attenzione su tutte quelle questioni che avete lasciato a lungo in stand-by.

È giunto il momento che vi lasciate andare alle novità e dimostrare quell’apertura mentale che un tempo vi contraddistingueva. Dovrete far fronte a un certo problema economico, ma grazie alla compattezza familiare riuscirete a cavarvela più che bene. In questo mese, inoltre, avrete modo di incontrare una persona nuova o di approfondire una vecchia conoscenza che avete sempre sottovalutato.

L’amore vi curerà le ferite dell’anima, non chiudetevi nel vostro guscio.

Gemelli - Il terzo mese dell’anno chiuderà i conti con le tempeste affrontate ultimamente. Ci saranno dei lavori in corso, forse un trasloco, una ristrutturazione o comunque un cambiamento sostanziale. Le esperienze passate vi torneranno di grande utilità. Inoltre, la vostra diplomazia dissiperà sul nascere ogni astio.

I single potrebbero incontrare qualcuno di originale e seducente, ma sarà bene non concedersi troppo in fretta. La risposta che cercate la troverete dentro di voi.

Cancro - Sarà il mese della svolta. L'oroscopo del Cancro di marzo parla di semine, magari effettuate parecchio tempo fa, che cominceranno a germogliare. Sboccerete come una profumata mimosa e tutti resteranno abbagliati dal vostro carisma. Avete sofferto tanto, ma il karma sarà pronto a ricompensarvi spingendovi sempre più in alto. Troverete le risposte giuste e intravedrete le migliori occasioni da cogliere al volo. Tornerete a mettervi in gioco, a viaggiare e a splendere come una stella, del resto siete rimasti fin troppo tempo da parte annullandovi. In realtà il risparmio è il peggior guadagno: non dovrete lesinare sui migliori strumenti che vi aiuterebbero indubbiamente a guadagnare di più o a vivere una vita più salutare e appagante.

Previsioni astrali marzo 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone - Qualcosa bollirà in pentola in questo mese pieno di aspettative. Con l’inverno pronto a uscire di scena, vivrete un’entusiasmante primavera. Avrete l’opportunità di cambiare delle cose, ma tutto dipenderà dalla vostra apertura mentale. Ci sono dei progetti in cui avete investito molto e che potranno realizzarsi solamente se saprete mettere da parte la paura. Con le persone a voi care vivrete dei momenti appaganti e felici, ogni incomprensione potrà essere lasciata alle spalle. Vi metterete a dieta o andrete a passeggiare nel verde, insomma, vi muoverete di più.

Vergine - Dopo un gennaio apatico e un febbraio così così, la musica cambierà a marzo. La calma e la pazienza saranno due armi che vi aiuteranno a vincere la guerra che attualmente si combatte dentro e attorno a voi.

Marzo porrà fine a tutti i vostri dolori e finalmente uscirete dal lungo tunnel pieno di tenebre in cui siete rimasti bloccati per diversi mesi. In passato avete perso delle occasioni importanti, perciò fate tesoro degli sbagli passati e imparate a cogliere la palla al balzo. Sarà il mese giusto per rimettersi in forma in vista dell’estate, ma c’è chi sarà più concentrato sul lavoro o sugli esami da sostenere a breve.

Bilancia - Tante le opportunità che riserva l’oroscopo di marzo per la Bilancia. Innanzitutto nelle questioni di cuore e famiglia saranno prese decisioni sorprendenti che potrebbero, in un qualche modo, apportare dei cambiamenti. Un ostacolo spunterà all’interno del comparto lavorativo o economico, ma riuscirete a venirne fuori e a fare delle nuove scoperte.

Coloro che hanno perso lo smalto, lo ritroveranno grazie ad una rinnovata voglia di vivere e riscoprirsi fino in fondo. Un viaggio si prospetta sul vostro orizzonte, entro l’autunno sarete in un altro posto e sarete anche felici.

Scorpione - Qualcuno verrà sottoposto a un certo intervento o intraprenderà un percorso di cure/terapie. L’oroscopo dello Scorpione del mese di marzo invita a scendere in campo dopo diversi mesi di “panchina”. Avrete voglia di rimettervi in carreggiata e migliorare il vostro aspetto fisico. Dunque, potreste mettervi a dieta, seguire un percorso di attività fisica oppure prendere delle misure più invasive ma al contempo più efficaci. Qualcuno cambierà look tagliandosi o colorandosi i capelli. Insomma, marzo riserverà rinnovamenti e questo vale anche per chi lavora/studia.

Il mese di marzo, oroscopo Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario - Cosa riservano gli astri per l’oroscopo di marzo al Sagittario? A quanto pare ci saranno giornate buone e piene di vita. Dei lavori in corso verranno portati finalmente a conclusione. La vostra esistenza è sempre stata un po’ turbolenta e caotica, ma nonostante tutto e tutti, siete arrivati fin qui. Ed ecco che a marzo, assieme alla primavera sboccerà anche il vostro intelletto. Sprigionerete fascino e farete conquiste. Le coppie innamorate vivranno delle ore intense e intime. Qualcuno potrebbe sposarsi o allargare la famiglia! Soldi in entrata ma anche in uscita, soprattutto nella prima decina di giorni di marzo.

Capricorno - Da tempo necessitate di un cambiamento e di un forte segnale che vi indichi la via più giusta da percorrere.

Siete un po’ confusi sul da farsi, magari vi sentite vecchi o finiti: niente di più sbagliato. L’oroscopo del Capricorno riserva lieti eventi per il mese di marzo. Arriverete al nocciolo di una certa situazione e troverete uno scopo importante da perseguire. Chi non ha un impiego o è single, ritornerà in carreggiata ma dovrà rimboccarsi le maniche e mettersi alla prova. Chi è in coppia da anni riaccenderà la fiamma grazie a dei progetti o viaggi che verranno intrapresi entro breve. Chi si è messo a dieta o è si è sottoposto ad un certo intervento, a marzo avrà riscontri.

Acquario - Il terzo mese dell'anno porterà con sé delle novità molto importanti. Chi nello scorso anno ha già combattuto una battaglia, avrà timore di finire nuovamente in quel giro.

Tuttavia, l'oroscopo di marzo dell'Acquario invita a non chiudersi ma, al contrario, ad aprirsi di più. I vostri timori spariranno quando sarete chiamati ad eseguire un certo dovere: non tiratevi indietro. Programmerete le vacanze da fare in estate, porterete avanti il lavoro/studio, inoltre, avrete più tempo da dedicare ai vostri cari. Sarà bene tenersi pronti a tutto, non saranno da escludersi blocchi o sospensioni. Bene l'amore di coppia, specie per chi si ama.

Pesci - L'oroscopo di marzo per i Pesci ha in serbo delle cose molto promettenti. Dopo una partenza che potrebbe rivelarsi lenta, dall'11 marzo vi sbarazzerete di ogni cosa negativa. Sarete pronti a rimettervi in carreggiata e a dar libero sfogo alla vostra creatività. Le previsioni di marzo segnalano qualche blocco o interruzione, ma nonostante ciò potrete portare avanti i vostri intenti.

Vi rimetterete in forma curando di più il vostro aspetto fisico, inoltre, sarete più attenti e concentrati che mai. Il cambio d'orario ripristinerà quell'equilibrio che credevate perduto e tornerete ad amare e ad essere maggiormente positivi sul domani. Buone occasioni in arrivo, ma attenzione alle spese pazze.