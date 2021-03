Nel mese di aprile troveremo sul piano astrale quattro movimenti planetari degni di nota: Marte si sposterà dal segno dei Gemelli al Cancro il 24, mentre Venere ed il Sole viaggeranno dall'Ariete al Toro, rispettivamente il 15 e 20 del mese. Infine, Mercurio passerà dai Pesci al domicilio dell'Ariete (dove sosterà dal 5 al 19), per accasarsi successivamente sui gradi del Toro il 20 aprile.

Oroscopo di aprile, riguardante fortuna e lavoro, favorevole per Toro e Leone, meno entusiasmante per Bilancia e Scorpione.

Sul podio

1° posto Toro: finanze in risalita. L'inizio dell'anno ha riservato qualche scossone finanziario per il primo segno di Terra, con alcuni nativi che si sono trovati a dover ridimensionare le uscite economiche a cui erano abituati.

Aprile, fortunatamente, potrebbe segnare l'inizio di una graduale risalita finanziaria, in particolar modo durante la terza e quarta settimana quando il duetto Venere-Sole sbarcherà nel segno. Giornate fortunate: 15, 26 e 27.

2° posto Leone: nuovi spiragli. A cavallo tra ottobre e novembre del 2020, nel mese del compleanno dello Scorpione, i nati Leone si sono visti sbattere alcune porte in faccia, professionalmente parlando, che gli hanno precluso diverse opportunità per dare una sferzata alla loro carriera lavorativa. Ad aprile, invece, il parterre planetario permetterà presumibilmente al secondo segno di Fuoco di avere una rivincita in tal senso, fornendogli nuovi spiragli professionali che profumeranno di ghiotte occasioni da cogliere al volo.

Giornate fortunate: 21, 22 e 28.

3° posto Ariete: inizio smart. Da segnare sul calendario di aprile ci saranno, con tutta probabilità, le prime due settimane dove gli inoccupati del segno dovrebbero inoltrare la loro candidatura e/o fissare eventuali colloqui di lavoro. Le offerte lavorative che giungeranno al loro cospetto, però, risulteranno probabilmente saltuarie, quindi ci sarà da fare la spola da un luogo professionale all'altro per sbarcare il lunario.

Giornate fortunate: 2, 3 e 14.

I mezzani

4° posto Capricorno: punti di riferimento. Quando Saturno ed Urano litigano, come succederà per l'intero aprile, qualcosa avrà buone chance di mutare irrimediabilmente e d'improvviso, come potrebbe accadere ai nati Capricorno, che vedranno venir meno alcuni punti di riferimento. Alla stregua di un segno Fisso, il Capricorno ha un viscerale bisogno di certezze che questo mese dovrà, gioco forza, accantonare; così da sforzarsi di comprendere con quale nuova figura professionale stringere un'alleanza, se libero professionista, o scegliere come leader, se opera alle dipendenze altrui.

Attenzione massima alle giornate del 28, 29 e 30, dove il terzo segno di Terra si troverà nelle condizioni di commettere un errore difficilmente recuperabile, a causa di Plutone nel segno in retrogradazione e Marte opposto. Giornate fortunate: 20, 22 e 23.

5° posto Gemelli: intuitivi. Le armi in più di casa Gemelli nel mese di aprile potrebbero essere Marte nel segno sino al 23 e Mercurio d'Aria per l'intero periodo. Questi due pianeti veloci doneranno ai nativi una lucidità mentale senza eguali, che li renderà capaci di carpire con anticipo con chi allearsi e quali saranno i progetti più profittevoli sui quali fiondarsi. Semaforo acceso sul rosso, invece, durante la settimana conclusiva quando la sosta marziale passerà al segno successivo ed i valori di Terra si faranno preponderanti nel parterre planetario.

Dal 24, infatti, sarebbe meglio tenere la bocca cucita e soprattutto evitare di lanciarsi in qualsiasi investimento professionale. Giornate fortunate: 6, 19 e 21.

6° posto Acquario: nemici segreti. Il celebre scrittore statunitense James Patterson diceva: "Tieni i tuoi amici vicino, ma i tuoi nemici più vicino" ed è ciò che dovrebbero tenere a mente i nati Acquario per la seconda parte di questo mese. Se durante le prime due settimane le relazioni amicali e lavorative parranno non nascondere alcuna insidia, sarà dal 15 in poi che alcuni capi o colleghi usciranno allo scoperto manifestando il loro antagonismo verso il quarto segno Fisso. A quel punto, i nativi si troveranno di fronte ad un bivio: lanciarsi in un duello senza esclusioni di colpi oppure, seguendo la massima di Patterson, continuare a svolgere le proprie mansioni a stretto contatti coi propri nemici.

Giornate fortunate: 2, 6 e 12.

7° posto Vergine: chi si accontenta gode. Sebbene saranno ben tre le new-entry mensili nel loro Elemento (Venere, Sole e Mercurio) i nati della Vergine dovranno fare i conti con la disarmonia marziale e la retrogradazione plutoniana a fine aprile. Sul fronte lavorativo, difatti, i nativi di prima decade potrebbero vedere ridimensionate alcune ore lavorative, mentre le restanti due decadi avranno buone chance di essere sollevati da un incarico che ricoprivano da tempo. Ciò inevitabilmente creerà una certa irritazione, ma con Giove e Saturno ostici in Acquario ed Urano che li stuzzicherà dal Toro sarebbe meglio accontentarsi di ciò che offre la piazza. Giornate fortunate: 1, 24 e 26.

8° posto Sagittario: fine mese top.

Venere ed il Luminare diurno di Fuoco nella prima parte di aprile saranno alleati a Marte in Gemelli, peccato che il pianeta rosso sarà opposto al Sole di nascita di casa Sagittario. Tale contrasto planetario renderà, c'è da scommetterci, i nativi particolarmente attivi sul fronte mentale ma bloccati su quello attuativo, quindi pur essendo invasi da una fucina di idee innovative dovranno pazientare la fine del mese, soprattutto tra il 24 ed il 27, per porre le basi dei loro progetti. Giornate fortunate: 25, 26 e 27.

9° posto Cancro: check-point. Il quarto mese del 2021 avrà buone chance di essere ideale in casa Cancro per fermarsi e fare il punto della situazione, sia sul fronte pratico che professionale. Chi tra i nativi ha avviato nello scorso mese una nuova attività in proprio o ha sottoscritto un contratto aziendale, potrebbe aver intrapreso tali azioni senza porre la doverosa attenzione ad alcuni cavilli burocratici.

Sarà necessario, quindi, ponderare a dovere le prossime mosse da attuare cercando di porre rimedio alle ingenuità commesse. Giornate fortunate: 18, 20 e 24.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: stress. La mole di lavoro che graverà sul groppone nativo sarà, con tutta probabilità, particolarmente imponente ad aprile, in special modo durante le prime tre settimane. Se la forza per ultimarle sarà dalla loro parte almeno sino al 23 aprile, potrebbe invece mancare la scaltrezza mentale che, a causa dell'opposizione della triade Mercurio-Sole-Venere, li metterà a serio rischio gaffes. Scongiurare lo stress in questo faticoso mese non sarà facile, sebbene i nati Bilancia potrebbero trovare la loro oasi di relax intorno al 25 del mese. Giornate fortunate: 16, 25 e 30.

11° posto Scorpione: impazienti. Urano in opposizione, oramai da svariati mesi, troverà manforte nello sbarco in Toro anche di Venere, Sole e Mercurio questo mese rendendo probabilmente i nati Scorpione più che mai vogliosi di novità. Tale ricerca di cambiamenti, però, si scontrerà con le reali azioni dei nativi che potrebbero continuare a crogiolarsi nella loro zona di comfort, chiudendo di conseguenza la porta al nuovo che avanza. Marte nel loro Elemento dal 24, fortunatamente, saprà spingerli sia a dosare con oculatezza le loro energie ma anche a saper attendere il momento giusto per spingere il pedale sull'acceleratore. Giornate fortunate: 1, 24 e 27.

12° posto Pesci: rigenerazione. Il mese di aprile avrà buone possibilità di essere un periodo di profonde trasformazioni interiori per i nati Pesci che, inevitabilmente, si ripercuoteranno anche sul fronte professionale.

L'avvicinarsi degli influssi gioviali, che sbarcheranno nel segno il 14 maggio, verranno percepiti dalla prima decade, seppur lievemente, già dalle ultime giornate di aprile e ciò li spingerà a rimettere in discussione le loro priorità esistenziali. Chi tra i nativi si prodigherà in questo lavoro rigenerativo anima e corpo, capirà probabilmente a maggio di aver fatto la scelta ottimale. Giornate fortunate: 8, 10 e 26.