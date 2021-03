Secondo le previsioni dell'Oroscopo del 12 marzo i nati sotto il segno del Leone devono mantenere la calma. I Pesci, invece, avranno una giornata un po' pesante, mentre Ariete e Cancro saranno in gran forma.

Previsioni 12 marzo ultime quattro posizioni

12° in classifica Leone: a lavoro potrebbero esserci delle discussioni inattese. Cercate di non dare troppo peso alle opinioni altrui, ma allo stesso tempo non comportatevi in modo eccessivamente presuntuoso. Anche in amore è opportuno fare il primo passo per risolvere una questione in sospeso.

11° in classifica Pesci: l'oroscopo del 12 marzo denota una giornata un po' pesante.

La cosa positiva è che la settimana sta per concludersi e sta per iniziare il weekend. Cercate di approfittare di questi giorni per riposarvi e ricaricarvi un po'.

10° in classifica Gemelli: siete parecchio stressati e vi sentite sotto esame. Sia in campo professionale sia in quello sentimentale potreste essere assaliti dal dubbio di non essere abbastanza. Non lasciate che i cattivi pensieri oscurino il vostro umore.

9° in classifica Toro: qualcuno dal vostro passato potrebbe crearvi qualche turbamento. Se si tratta di un ex prestate attenzione alle decisioni che prenderete. Cercate di non lasciar prevalere il vostro istinto nelle questioni di cuore, almeno in questi giorni un po' turbolenti.

Oroscopo segni a centro classifica

8° in classifica Sagittario: mattinata parecchio turbolenta per quanto riguarda il lavoro.

Ad ogni modo, cercate di risolvere tutte le questioni in sospeso entro le prime ore della giornata. Lasciatevi un po' più liberi nel pomeriggio, in modo da dedicarvi al partner o a fare qualcosa di vostro interesse.

7° in classifica Capricorno: nuove consapevolezze per i nati sotto questo segno. Spesso i cambiamenti inattesi servono proprio a dare una scossa e a spingere le persone a fare il punto della situazione.

Questo è ciò che è accaduto a voi. Per tale ragione, sarete portati a fare una scelta.

6° in classifica Bilancia: non è il momento di abbassare la guardia. L'oroscopo del 12 marzo vi esorta a non fidarvi di nessuno, specie in campo professionale. In amore, invece, apritevi con le persone verso le quali nutrite profonda stima. Attenzione all'amicizia, un amico potrebbe sentirsi messo da parte.

5° in classifica Vergine: giornata non troppo positiva per il lavoro. Ci sono un po' di cose da mettere in chiaro e da risolvere prima che inizi il fine settimana. In campo sentimentale, invece, sentite un po' la mancanza del partner, forse per colpa della lontananza.

Previsioni astrali segni più fortunati

4° in classifica Acquario: oggi staccate un poi' la spina e dedicatevi alle cose che più vi piacciono. Non date le persone per scontate in quanto potreste pentirvi. Se un amico si è allontanato da voi non siete gli unici responsabili. Talvolta è opportuno che siano gli altri a fare il primo passo.

3° in classifica Scorpione: le stelle favoriscono l'amore. State vivendo un momento molto interessante sotto questo punto di vista. I rapporti solidi si consolideranno ancora di più, mentre le relazioni appena nate potranno spiccare il volo.

Nel lavoro siate più creativi.

2° in classifica Cancro: non siate nostalgici del passato, nella vita bisogna andare avanti ed aprirsi sempre a nuovi orizzonti. Prima acquisirete questa consapevolezza e meglio starete. Se qualcuno vi ha fatto un torto questa è la giornata adatta per fare la pace.

1° in classifica Ariete: siete in grande forma. Ottimo momento per quanto riguarda l'amore e le nuove conoscenze. Siete espansivi e spigliati, qualità che vi saranno di grande aiuto in questo periodo. Anche dal punto di vista professionale ci sono delle belle novità in arrivo.