L'oroscopo di lunedì 15 marzo rivelerà molte sorprese. L'inizio di questa nuova settimana costituirà un punto di partenza importante per diversi segni zodiacali, mentre altri dovranno ancora far luce sui loro sentimenti. Per avere un quadro completo dell'influenza degli astri, sarà necessario osservare il cielo di domani, con particolare attezione alle posizioni planetarie. Tra esse spiccheranno le seguenti:

Sole, Venere e Nettuno in Pesci

Luna in Ariete

Mercurio, Giove e Saturno in Acquario

Marte in Gemelli

Urano in Toro

Plutone in Capricorno

Ecco tutte le caratteristiche dell'Oroscopo di domani 15 marzo, con la conseguente classifica zodiacale.

Oroscopo di lunedì 15 marzo: i segni meno fortunati

Toro (12° posto): vi sentirete isolati dal resto del mondo. Avrete bisogno di mettervi in contatto con amici e parenti, però, per qualche motivo, non vi sentirete a vostro agio. Vi rifugerete nella realtà virtuale per cercare di superare questo senso di solitudine. Attenzione, però, a non dare troppo credito a persone sconosciute: potrebbero non essere del tutto sincere.

Gemelli (11° posto): Cupido non sarà molto generoso nei vostri confronti perché non vi consentirà di instaurare un buon dialogo con la persona amata. Alcune discussioni rimarranno irrisolte e questo causerà malcontento da entrambe le parti. Sarà importante riuscire a trovare un compromesso, anche se questo significherà attuare delle rinunce.

Acquario (10° posto): sarà una giornata non facile dal punto di vista emotivo. Non vi sentirete pronti ad affrontare nuove difficoltà e cercherete di trovare delle soluzioni alternative. Purtroppo, la bassa autostima non vi permetterà di mantenere a lungo il controllo della situazione. Avrete bisogno di avere accanto persone oneste e sensibili, che siano in grado di ascoltarvi.

Capricorno (9° posto): la vita lavorativa sarà piuttosto frenetica. Dovrete svolgere numerose mansioni, ma non tutte saranno di vostro gradimento. Sarete soddisfatti per la fiducia che gli altri riporranno in voi, ma avrete bisogno anche di qualche ora di riposo per recuperare le forze. Il partner riuscirà a farvi sentire meglio.

I segni zodiacali al centro della classifica di domani

Ariete (8° posto): dovrete impegnarvi per riportare la pace in famiglia. Ci saranno delle situazioni che metteranno a dura prova la vostra pazienza e non sarà facile affrontarle con lucidità. Non amerete chi pretenderà, ad ogni costo, di avere ragione, ma non potrete far altro che cercare un compromesso. Forse, da questa esperienza, apprenderete insegnamenti preziosi.

Scorpione (7° posto): nel vostro cuore, avrete tanti desideri da realizzare, ma avrete paura di non riuscire a dedicargli abbastanza tempo. L'oroscopo di domani consiglia di lavorare sulla vostra organizzazione quotidiana, in modo da non rimanere delusi a fine giornata. Ci saranno molte cose che potrete fare per sfruttare al meglio ogni singolo istante.

Cancro (6° posto): non sarà facile condividere questo 15 marzo con il partner. Le sue richieste, forse un po' eccessive, vi metteranno sotto pressione. Per fortuna, negli amici, troverete dei confidenti sinceri, disposti ad ascoltarvi e a donarvi dei consigli preziosi. Modificando il vostro approccio, potrete anche cambiare l'andamento di questa giornata.

Vergine (5° posto): vi fiderete molto del vostro istinto. Vi troverete in situazioni in cui non basterà usare la logica e la razionalità. Il partner esprimerà grande stima nei vostri confronti e proverà a rendere indimenticabile questa giornata. Vi verrà chiesto un grande impegno sul posto di lavoro, ma non avrete alcuna intenzione di tirarvi indietro.

I segni più fortunati secondo l'oroscopo di domani 15 marzo

Bilancia (4° posto): avrete voglia di incontrare persone molto simili a voi, ma la vostra apertura mentale vi consentirà di rapportarvi serenamente con chiunque. Il lavoro occuperà buona parte della vostra giornata e questo vi renderà molto orgogliosi. Sarete pronti ad accettare nuove sfide e a impegnarvi per arrivare alla vittoria. In famiglia, tutto andrà bene.

Sagittario (3° posto): potrebbe esserci una svolta all'interno della vostra relazione romantica. Si tratterà di qualcosa di positivo che arricchirà entrambi. Il partner si mostrerà più dolce del solito e cercherà di compensare le sue mancanze con spiegazioni sincere. Anche in amicizia le cose andranno a gonfie vele. Attenzione, però, a non fidarvi di persone sconosciute.

Leone (2° posto): questa giornata rappresenterà un momento di svolta nella vostra quotidianità. L'organizzazione migliorerà e così anche il vostro impegno. Vi sembrerà di avere il triplo delle energie e non ci sarà niente che vi spingerà ad arrendervi. Avrete un buon rapporto con le persone, soprattutto con quelle che sapranno mostrare la loro emotività.

Pesci (1° posto): sprizzerete allegria da tutti i pori. Vi troverete al termine di un traguardo importante e non vedrete l'ora di dire a tutti quanti i risultati che siete riusciti a raggiungere. Sarete fieri di voi stessi e anche il partner non potrà fare a meno di mostrarvi tutta la sua stima. In famiglia, almeno per un po', diventerete i protagonisti indiscussi.