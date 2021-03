L'Oroscopo del giorno 16 marzo, è pronto a dare le giuste direttive a questo martedì in modo che possa essere il più possibile scorrevole e sereno. Il periodo indicato, relativo alla settimana iniziata da poco, annuncia il transito della Luna in Toro nonché la splendida congiunzione in corso tra Sole e Venere nel campo dei Pesci. Vogliosi di scoprire, in anteprima, quali saranno i simboli astrali più fortunati nei sentimenti e nelle attività lavorative? Ebbene, volendo dare un primo "assaggio" sulla qualità del prossimo martedì, diciamo che a gongolare saranno gli amici nativi in Sagittario e Pesci, entrambi considerati in periodo da cinque stelle.

Invece, chi è che dovrà fare i conti con una giornata poco positiva? A tal proposito, le previsioni zodiacali di martedì 16 marzo annunciano un periodo magro per coloro nativi dell'Acquario, segno tutto da scoprire nel prosieguo.

Prima di dare meritato spazio all'oroscopo del giorno su amore e lavoro consigliamo di dare uno sguardo alla classifica parziale, come da prassi in questa sede valida i segni dello zodiaco da Bilancia a Pesci.

Previsioni zodiacali del giorno 16 marzo

Bilancia: ★★★★. Si preannuncia un martedì discreto, ovviamente non negativo se preso con la giusta voglia di fare. In amore, se avete un sogno da realizzare, questo potrebbe essere il periodo per porre basi sicure: tradurre in realtà ciò che è nel vostro cuore non sarà un problema, anche perché le stelle vi mostreranno cosa dire e cosa fare per consolidare la sfera affettivo-sentimentale.

Tranquilli, con un po' di impegno diventerà salda come una roccia! Single, farete presto un incontro fortunato, non perdete nessuna occasione che potrebbe permettervi di iniziare nuovi rapporti interessanti. Starà a voi decidere se ne varrà davvero la pena. Nel lavoro intanto, in questo periodo potreste dover affrontare seccature dovute a dimenticanze o imprudenze.

Se manterrete la calma risolverete tutto in fretta e senza danni.

Scorpione: ★★★★. La giornata di martedì si prevede poco positiva ad inizio periodo, poi in miglioramento da metà pomeriggio in avanti. Insomma, la classica giornata con alti e bassi. In amore, vi sentirete strani, incapaci di resistere all’incalzare delle emozioni: vi riconoscerete fragili e vulnerabili senza che possiate addurre una ragione accettabile.

Vi rifugerete tra le braccia del partner, in cerca di rassicurazioni affettive e le troverete: pronti a fare le fusa? Single, nel frangente le stelle aiuteranno per davvero, solo se lo vorrete: pronti a fare una rivoluzione dentro di voi? Vi attendono in un prossimo futuro nuovi incontri e stuzzicanti avventure: sappiate che il tutto dipenderà solo da voi. Nel lavoro, riscuoterete un successo discreto, grazie ad un'iniziativa che sarà condivisa da gran parte delle persone che lavorano con voi. Metteteci tutto il vostro impegno e sarete premiati, anche in futuro.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di martedì 16 marzo al Sagittario prospetta una giornata vincente in gran parte delle situazioni, specialmente in quelle più impegnative. Le predizioni giornaliere intanto prevedono, soprattutto in amore, quel pizzico di fortuna in più, unita a tanta energia da spendere nei momenti importanti (si parla di situazioni che contano).

Sarà un martedì di eros intenso e prolungato per coloro già in coppia affiatata, come del resto ben si addice al periodo: atmosfere magiche smuoveranno il sangue nelle vene anche ai meno giovani e più compassati tra voi. Questa primavera sarà quasi tutta all'insegna della passione e dell'ardore. Se single invece, occhio: anche se il saper prendere decisioni in fretta è sempre stato un vostro vanto, stavolta qualcosa ci dice che potreste prendere le cosiddette "lucciole per lanterne". Potreste dover scegliere tra un incontro intrigante o una compagnia collaudata: a voi l'ardua decisione. Nel lavoro, le stelle saranno dalla vostra parte, pertanto potrebbero arrivare buone soddisfazioni. Diciamo che vi attende un periodo roseo, soprattutto negli affari.

Oroscopo e stelle di martedì 16 marzo

Capricorno: ★★★★. Partirà senza strappi e senza troppo sprint questo vostro martedì d'inizio settimana, ma non sarà affatto spiacevole. In amore, la situazione astrale è un po’ meno complicata dei giorni scorsi, anche se per certi versi risulterà ancora segnata da qualche piccolo problema. Il settore affettivo potrebbe essere minacciato da una fase lunare leggermente instabile: non stupitevi quindi se doveste affrontare una discussione animata con il partner. Puntate tutto sulla passione: le stelle amiche vi regaleranno la parola giusta al momento giusto, capace di aiutarvi a riconquistare chi vi fa battere forte il cuore. Certamente, chi vi ama non aspetta che questo. Single, sarà una giornata positiva?

Poco ma sicuro, specialmente se avete scelto di rimanere in tale status solo per il gusto di una libertà sentimentale senza limiti. Stavolta vi diamo ampiamente ragione: continuate su questa strada se lo desiderate. Nel lavoro, comincerete a cogliere i frutti e a prendervi meritate soddisfazioni. Sappiamo bene che aspirate a qualcosa di più e fate benissimo: mai accontentarsi!

Acquario: ★★★. Si preannuncia un martedì "flop" e, purtroppo per voi, all'ombra dell'annunciata seppur parziale negatività quotidiana; quella relativa ai periodi sottotono per capirci. Tranquilli, servirà solo evitare di esporsi inutilmente, lasciando a tempi migliori qualsivoglia impegno o situazione. In amore, le stelle, manco a dirlo in aspetto disarmonico, vi renderanno abbastanza polemici nei confronti di chi vi ama.

Anche se chi sapete non dovesse fare nulla per migliorare il vostro umore o il vostro benessere fisico, dai, datevi una calmata! Single, siete caparbi, seducenti e allegri e per questo vi ritroverete letteralmente circondati da pretendenti o presunti tali. Siete ancora in cerca dell'anima gemella? Il periodo è difficile, si sa, ma per voi lo sarà ancor di più: muovetevi con calma e pianificate quello che vorreste fare, senza tralasciare il tempo per voi stessi, per il riposo e lo svago. Nel lavoro, se vi sentirete stanchi. Consolatevi, sabato e domenica prossima troverete una sorpresa ad aspettarvi... Intanto posticipate impegni e appuntamenti, poi si vedrà.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 16 marzo, predice una giornata a dir poco formidabile: pronti a volare in amore?

Secondo gli astri del periodo, per quanto riguarda i sentimenti, stuzzicate pure la buona fortuna, perché durante questo giorno potrebbe guardare con insistenza dalla vostra parte. Infatti, molto alta sarà la possibilità di poter scrivere finalmente la parola fine ad una annosa diatriba coniugale; oppure realizzare qualche sogno extra, ovviamente sempre in ambito di coppia. Single, in questa parte della settimana le stelle hanno programmato per voi molti incontri davvero eccitanti e tanta allegria. Godetevi questa giornata gioiosa, sarà solo un anticipo di quel che vi attende in futuro. Nel lavoro invece, avrete una vena creativa e riuscirete a cogliere tutte quelle sfumature necessarie per realizzare qualcosa di veramente unico e vincente.

Mettendoci tutto il vostro impegno arriverete in alto: complimenti!

Classifica 16 marzo, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 16 marzo è puntuale all'appuntamento con voi lettori. In evidenza in questo contesto le stelline relative al secondo giorno della settimana appena iniziata: ansiosi di mettere in chiaro quali saranno i segni fortunati e quelli con astri avversi? Bene, iniziamo subito a "interrogare" la scaletta quotidiana in merito alle posizioni assegnate ai dodici dello zodiaco. Ricordiamo intanto che a tenere banco in questo giorno sarà una splendida Luna in Toro, con Venere e Sole in congiunzione in Pesci.

Le stelline di martedì 16 marzo: