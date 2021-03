L'oroscopo di domenica 14 marzo evidenzia diversi punti di forza e di debolezza per tutti i segni zodiacali. Ci sarà chi vorrà godere di una giornata di relax e chi continuerà a lottare per realizzare i propri sogni. Per avere un quadro completo dell'influenza degli astri, è necessario osservare le diverse posizioni planetarie. Tra esse spiccheranno le seguenti:

Sole, Venere e Nettuno in Pesci

Luna in Ariete

Mercurio, Giove e Saturno in Acquario

Marte in Gemelli

Urano in Toro

Plutone in Capricorno

Di seguito tutti i dettagli sull'Oroscopo del 14 marzo, con la conseguente classifica zodiacale.

Oroscopo del 14 marzo: i segni meno fortunati

Bilancia (12° posto): sarete molto preoccupati per il vostro futuro. Avrete paura di affrontare i prossimi giorni perché saprete che non saranno affatto facile. L'oroscopo di domani 14 marzo consiglia di concentrarvi sulle cose che davvero hanno significato per voi. Inoltre, potreste scoprire qualche nuovo hobby, in grado di rendere più dinamiche le giornate.

Ariete (11° posto): sarà una giornata caratterizzata da diversi cambiamenti. In genere amate la dinamicità, ma in questo caso vi sentirete turbati e scombussolati. Avrete bisogno di punti di riferimento stabili, che possano trasmettervi la giusta energia. Per il momento sarà importante non prendere decisioni affrettata e rimanere fuori dai guai.

Cancro (10° posto): affronterete una certa instabilità emotiva. Non riuscirete a trovare il vostro porto sicuro e per questo continuerete a girare in tondo. Vi sembrerà di non avere via d'uscita, ma non disperate perché la situazione potrebbe essere più vicina di quanto pensiate. Avrete delle buone idee, dovrete solo trovare il coraggio di proporle sul posto di lavoro.

Gemelli (9° posto): la reazione di una persona a voi molto cara vi sorprenderà. Non riuscirete a comprendere il suo comportamento e, per questo, avrete bisogno dell'aiuto altrui. Se accetterete i consigli provenienti dall'esterno, tutto potrebbe risolversi più facilmente. Inoltre sentirete la necessità di passare un po' di tempo con il partner, in modo da diminuire il recente distacco.

I segni zodiacali al centro della classifica

Leone (8° posto): vi sentirete meglio con voi stessi, ma avrete ancora diverse cose da risolvere. La risalita non sarà facile a causa del vostro carattere testardo e poco accomodante. Farete degli hobby il vostro scudo sicuro. Amerete, in particolare, la lettura e tutto ciò che avrà a che fare con le storie. In amicizia tutto andrà per il meglio.

Pesci (7° posto): la vostra serenità potrebbe venire offuscata dai problemi all'interno della coppia. Saprete di dover risolvere alcune questioni, per permettere alla vostra relazione di proseguire, ma non sarà facile prendere in mano la situazione. Il partner, inoltre, si mostrerà poco collaborativo e più incline a rimanere sulle sue. Un aiuto inaspettato arriverà dall'esterno.

Sagittario (6° posto): vi sentirete forti davanti ad alcune situazioni, ma altre metteranno alla prova la vostra pazienza. Farete una selezione accurata delle persone da frequentare e non vi farete trarre in inganno facilmente. Ci vorrà un po' di tempo affinché torniate a fidarvi della persona amata, ma prima o poi questo succederà.

Toro (5° posto): l'amore vi consentirà di fare un viaggio inaspettato con la fantasia. Nonostante gli ostacoli che dovrete affrontare, tutto vi sembrerà più roseo e naturale. Vi sentirete invasi da sentimenti positivi e non avrete paura di subire delle critiche. Sarà fondamentale, però, non crogiolarvi in questa sensazione di benessere e guardare in faccia la realtà.

I segni più fortunati secondo l'oroscopo di domenica 14 marzo

Scorpione (4° posto): la vicinanza del partner vi consentirà di concentrarvi più facilmente sui vostri impegni. Vi sentirete positivi e in grado di infondere coraggio agli altri. Non vedrete l'ora di dedicarvi alle vostre passioni, ma non disdegnerete pensieri riguardanti la vostra vita lavorativa. Vi preparerete ad avere un grande successo.

Acquario (3° posto): tutte le vostre premure saranno per il partner. Cercherete di rendere questa domenica indimenticabile perché vi renderete conto della sofferenza della persona amata. Forse, il vostro amore non potrà risolvere, magicamente, tutti i problemi, ma allevierà le difficoltà e donerà alla casa una dolcissima atmosfera romantica.

Vergine (2° posto): nonostante non sia un momento semplice da vivere, vi sentirete circondati da persone colme d'affetto.

Riceverete molte attenzioni positive e saprete di poter contare sui vostri amici. Anche la famiglia farà del suo meglio per darvi tutto il suo sopporto. La sicurezza interiore vi consentirà di guardare le situazioni da un nuovo punto di vista.

Capricorno (1° posto): rimanere in cima alla classifica per due giorni di seguito non è affatto facile, ma voi riuscirete nell'impresa. Avrete tanto tempo a disposizione, da dedicare alla famiglia e ai vostri interessi. Non amerete poltrire sul divano, ma preferirete fare qualcosa di utile, che possa rivelarsi promettente anche nelle future esperienze lavorative.