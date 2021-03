Martedì 16 marzo sul piano astrale la Luna e Urano risiederanno nel segno del Toro, mentre il Nodo lunare e Marte sosteranno in Gemelli. Il Sole, Mercurio, Venere e Nettuno permarranno nell'orbita dei Pesci, così come Giove e Saturno proseguiranno il domicilio in Acquario. In ultimo, Plutone continuerà la sosta nel segno del Capricorno. Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Capricorno, meno entusiasmante per Scorpione e Gemelli.

Sul podio

1° posto Toro: tenaci. La Luna nel segno formerà una congiunzione con Urano nella decima dimora spingendo, con ogni probabilità, i nati Toro a premere il pedale sull'acceleratore per raggiungere gli obiettivi prefissati, non facendosi demoralizzare dagli sgambetti professionali di Giove e Saturno.

2° posto Capricorno: alleanze. Il sestile che il luminare notturno nel loro elemento ingaggerà con Mercurio d'Acqua potrebbe essere foriero di nuove alleanze lavorative in casa Capricorno, con ottimi frutti nei prossimi mesi.

3° posto Acquario: amore top. Giornata ideale per porre in secondo piano le attività pratiche e professionali, così che i nati Acquario possano dedicare gran parte delle loro attenzioni alle persone care, specialmente se si tratterà dei loro figli.

I mezzani

4° posto Vergine: schietti. Il secondo segno di Terra parrà non avere peli sulla lingua questo martedì e la schiettezza avrà ottime chance di rivelarsi un ottimo alleato nel settore lavorativo, dove i nativi potranno finalmente togliersi un peso dallo stomaco.

5° posto Bilancia: sereni.

A eccezione delle prime ore mattutine, il clima nel ménage amoroso di casa Bilancia sarà, c'è da scommetterci, tendente al sereno, sebbene i nativi farebbero meglio a evitare di punzecchiare il partner con qualche piccola provocazione.

6° posto Leone: stanchi ma soddisfatti. La seconda giornata della settimana potrebbe risultare intensa ma soddisfacente per i nati Leone, specialmente sul fronte professionale dove il loro stacanovismo sarà premiato da qualche apprezzata gratifica morale.

7° posto Sagittario: capro espiatorio. L'ottava casa vedrà la Luna di Terra formare un sestile con Mercurio e una congiunzione con Urano, e ciò potrebbe spingere il terzo segno di Fuoco a ricercare un capro espiatorio come artefice dei loro problemi del momento. La dimora ottava, in questa occasione, farà sì che i nati Sagittario tendano a vedere il denaro, soprattutto l'assenza dello stesso, come il motivo di alcuni blocchi lavorativi.

8° posto Cancro: attendisti. Grazie al sostegno del terzetto Sole-Venere-Mercurio nell'amico Pesci, la prima decade dei nati Cancro noterà presumibilmente che sarà necessario attendere prima di porre le basi di alcuni progetti che frullano in testa da qualche tempo.

9° posto Ariete: lavoro flop. Qualcosa potrebbe non girare per il verso giusto nelle faccende professionali di casa Ariete, in particolar modo dal pomeriggio di questo martedì quando un parigrado farà di tutto per far saltare i nervi ai nativi.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: vendicativi. Rendere pan per focaccia a un presunto torto subito non è mai la soluzione adeguata per raggiungere i propri scopi, e i nati Gemelli potrebbero rendersene conto a proprie spese in questa giornata.

11° posto Scorpione: nervosi. Martedì in cui un pizzico di nervosismo potrebbe bussare alla porta dei nati Scorpione che, seppur beneficiando di un parterre planetario tutto sommato conciliante, avvertiranno la pesantezza della congiunzione Urano-Luna in opposizione.

12° posto Pesci: amore flop. Il dodicesimo segno zodiacale questo martedì avrà buone possibilità di riportare in auge alcune pruriginose discussioni nel ménage amoroso, e con esse ravvivare qualche dissapore in coppia che pareva esser finito nel dimenticatoio.