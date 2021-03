L'oroscopo del 9 marzo sarà ricco di novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, tra le posizioni planetarie principali, sarà possibile individuare le seguenti:

Sole, Venere e Nettuno in Pesci

Luna e Plutone in Capricorno

Mercurio, Giove, Saturno in Acquario

Marte in Gemelli

Urano in Toro

Di seguito, tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 9 marzo e della classifica.

Oroscopo di martedì 9 marzo: i segni meno fortunati

Acquario (12° posto): vi sentirete molto vicini al partner, ma si verificheranno delle situazioni che vi impediranno di avvertire la sua vicinanza. Vi sentirete confusi e poco inclini ad ascoltare i consigli altrui.

L'oroscopo consiglia di provare a sciogliere le tensioni lavorative. Tutto questo stress, infatti, non farà altro che incidere negativamente su altri campi della vostra vita.

Vergine (11° posto): sarà una giornata molto stressante per voi. Proverete una grande preoccupazione per una persona a voi molto cara. Non sarà facile superare questo momento, ma la vostra famiglia vi starà accanto e vi infonderà sicurezza. Avrete bisogno di molte premure e di una particolare attenzione per il vostro lato più sensibile.

Capricorno(10° posto): gli imprevisti saranno all'ordine del giorno, soprattutto a causa della frenesia sul posto di lavoro. Dovrete occuparvi di diverse cose e non tutte saranno piacevoli. Forse, avrete bisogno di un momento di pausa per recuperare l'energie.

Attenzione a non chiedere troppo a voi stessi perché potreste solo peggiorare la situazione.

Leone (9° posto): la stanchezza del fisico vi suggerirà di aver bisogno di un po' di sano relax. Se gestirete meglio il vostro tempo, potrete fare tutto, senza essere costretti a rinunciare agli hobby. In amore, non sarete molto interessati alla vicinanza del partner, perché avrete altri impegni a cui pensare.

Attenzione, però, a non mostrare un eccessivo distacco.

I segni zodiacali al centro della classifica

Pesci (8° posto): non sarà facile esprimere i vostri sentimenti, soprattutto perché temerete di non essere ricambiati. Dovrete raccogliere tutto il vostro coraggio per fare la prima mossa. Sul lavoro, sarete apprezzati per il vostro impegno, ma ci saranno ampi margini di migliormento.

Con un pizzico di concentrazione in più riuscirete a raggiungere grandi risultati.

Scorpione (7° posto): avrete bisogno di un luogo in cui sentirvi a casa. Non dovrà per forza essere un posto fisico, vi basterà trovare la persona giusta per ritrovare pace e serenità. Farete dei grandi passi avanti sul posto di lavoro, ma non riuscirete a portare a termine tutti i progetti. Avrete bisogno di più tempo per esprimere le vostre potenzialità.

Toro (6° posto): la presenza del partner vi riempirà il cuore di gioia, ma tenderete a essere un po' troppo gelosi. Dovrete fare attenzione alle parole che userete e lasciare massima libertà alla persona amata. La famiglia vi sarà di grande supporto emotivo, soprattutto davanti a una situazione non facile da gestire.

Una persona inaspettata cambierà la vostra giornata.

Gemelli (5° posto): non avrete tempo per dedicarvi a futili questioni perchè sarete molto concentrati sulla realizzazione dei vostri sogni. Vi mancherà ancora qualche tassello, ma la vostra tenacia vi ricompenserà. Avrete accanto una persona speciale che saprà capirvi e consolarvi. I suoi consigli vi faranno solo del bene perché verranno dal cuore.

I segni più fortunati secondo l'oroscopo di domani 9 marzo:

Sagittario (4° posto): rimarrete sorpresi da questa giornata. Vi sentirete pieni di energia e avrete voglia di fare moltissime cose. Porterete a un livello superiore la vostra produttività e questo vi aiuterà anche sul lavoro. In amore, le cose faticheranno a decollare, ma se vi impegnerete riuscirete a trovare la giusta chimica.

Tutto bene in amicizia.

Bilancia (3° posto): sarete dotati di una fortissima forza interiore. Darete positività agli altri e affronterete la giornata al meglio. Il rapporto di coppia crescerà in tutti i suoi aspetti. Forse, potrebbe essere il momento giusto per iniziare a fantasticare su un futuro assieme al partner. Attenzione a non dare le cose per scontato: ci vorrà sempre la giusta premura.

Ariete (2° posto): avrete voglia di dare vita a un clima positivo e dinamico. Nel vestire, sceglierete colori allegri, che possano darvi il giusto stimolo per iniziare al meglio la giornata. Tenderete a innervosirvi un po' troppo facilmente, ma ci sarà chi riuscirà a calmarvi, nonostante tutto. Amerete le sorprese e gli eventi inattesi, ma non sopporterete le bugie.

Cancro (1° posto): sul lavoro sarete inarrestabili. Avrete molte carte da giocare e non vi farete fermare da chi vi ostacolerà. L'invidia dei colleghi sarà un macigno pesante su di voi, ma saprete gestirla al meglio. A casa, troverete il partner colmo d'affetto per voi. La vostra relazione andrà a gonfie vele e riuscirete a comprendere ogni sfumatura dell'altro.