Il giorno della Festa della Donna è una ricorrenza importante sia per le dirette interessate che per i loro partner. I sentimenti prenderanno il sopravvento e riscalderanno i cuori di tutti i segni zodiacali. Per avere un quadro dettagliato dell'oroscopo dell'8 marzo, sarà necessario osservare le diverse posizioni planetarie. Tra le principali spiccheranno:

Sole, Venere e Nettuno in Pesci

Luna e Plutone in Capricorno

Mercurio, Giove e Saturno in Acquario

Marte in Gemelli

Urano in Toro

Di seguito l'Oroscopo di domani, con la conseguente classifica.

Oroscopo di lunedì dell'8 marzo: i segni meno fortunati

Gemelli (12° posto): non affronterete la giornata nel migliore dei modi. Tenderete a preoccuparvi troppo per le cose che non potrete cambiare. Avrete bisogno di trovare una persona leale e onesta, che vi supporti e vi aiuti. Per il momento, però, dovrete accontentarvi delle vostre energie. Un po' di riposo e spensieratezza vi darà nuovo vigore.

Cancro (11° posto): verrete colti da un pizzico di malinconia. Dovrete affrontare dei pensieri poco piacevoli, che saranno frutto, soprattutto, delle vostre paure. L'oroscopo di domani consiglia di concentrarvi sui vostri hobby preferiti. Sarà un modo utile per distrarvi e per ritrovare un po' di positività. Saranno da preferire le attività creative e artistiche.

Toro (10° posto): l'atteggiamento di un amico vi potrà mettere in grande difficoltà. Vorreste aiutarlo, ma non sarete pronti a finire nei guai al posto suoi. La cosa migliore sarà fornirgli dei consigli, utili, ma senza alcun coinvolgimento personale. Forse, verrete criticati per questo, ma non vi pentirete affatto. La situazione sentimentale sarà un po' confusa a causa di alcune discussioni di coppia.

Capricorno (9° posto): sarete in attesa di una sorpresa che non arriverà. Purtroppo, l'atteggiamento del partner vi lascerà delusi, ma ci sarà ancora modo di recuperare. Sarà fondamentale non nascondere i vostri sentimenti e mettere le cose in chiaro. La reazione della persona amata sarà inaspettata, ma in modo positivo. Nei prossimi giorni tutto si sistemerà.

I segni al centro della classifica di domani 8 marzo

Acquario (8° posto): sarete generosi nei confronti del partner. Cercherete di rendere questa giornata indimenticabile, ma alcuni impegni lavorativi potrebbero mettervi i bastoni tra le ruote. Non sarà facile trovare l'organizzazione perfetta, soprattutto perché vi sembrerà di avere poco tempo a disposizione. Un aiuto inaspettato potrebbe arrivare da un collega di lavoro.

Vergine (7° posto): dovrete prendere una decisione molto difficile. Questo potrebbe avere delle ripercussioni sulla vostra vita futura, ma non potrete tirarvi indietro. Assumervi determinate responsabilità vi renderà più forti, ma al tempo stesso anche più vulnerabili. Non vergognatevi di chiedere aiuto perché avrete bisogno di un supporto emotivo.

Pesci (6° posto): il vostro lato più sensibile prenderà il sopravvento. Avrete bisogno della compagnia del partner e non baderete molto ai suoi impegni. Forse sarete un po' troppo esigenti, ma questo comportamento sarà guidato solo dalla paura di perdere la persona amata. Sarà importante portare avanti una riflessione interiore che vi consenta di analizzare bene la situazione.

Sagittario (5° posto): vi sembrerà di stare a bordo di una giostra. Vivrete momenti spensierati e altri che vi metteranno maggiormente sotto pressione. Per fortuna non avrete alcun problema nel gestire lo stress. Saprete come affrontare le difficoltà e come risolvere le questioni più spinose. Potrebbe esserci qualche piccola incomprensione con il partner, ma niente di grave.

I segni zodiacali più fortunati secondo l'oroscopo di lunedì 8 marzo

Leone (4° posto): vi renderete conto di dovervi impegnare di più per migliorare la situazione lavorativa, ma non vi tirerete indietro. Sarà tutta una questione di organizzazione. Dovrete gestire meglio il tempo a disposizione ed evitare distrazioni inutili. In amore, tutto andrà a gonfie vele. La vostra relazione con il partner si baserà sull'armonia e sul dialogo, senza trascurare quel pizzico di passione.

Scorpione (3° posto): ci saranno tante novità in serbo per il vostro segno, dovrete solo essere pronti ad accoglierle. Vi verrà richiesto un certo spirito d'iniziativa e un po' di dinamicità. Le cose, sul posto di lavoro, si stabilizzeranno e raggiungeranno una nuova evoluzione.

Sarà fondamentale instaurare un buon rapporto con i colleghi, in modo da non trovarvi in difficoltà.

Bilancia (2° posto): godrete di tutte le attenzioni del partner. Sarà una giornata all'insegna della passione e della dolcezza. Avrete voglia di essere coccolati e rassicurati. Anche sul lavoro, le cose andranno per il meglio: vi sentirete i protagonisti della scena e non avrete paura di prendervi le vostre responsabilità. Potrebbe esserci qualche turbamento in famiglia.

Ariete (1° posto): la vostra audacia e intraprendenza vi renderà immuni a ogni difficoltà. Affronterete ogni evento come una sfida da vincere e non avrete alcuna paura di confrontarvi con altri. Nelle vene, vi scorrerà competizione e e voglia di successo. Forse, non riuscirete a ottenere tutto subito, ma con il tempo vi toglierete numerose soddisfazioni.