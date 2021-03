L'Oroscopo di mercoledì 10 marzo rende disponibili le nuove predizioni in vista della giornata di mercoledì. Sotto analisi i sei segni rappresentanti l'Astrologia, valutati in base al proprio indice di positività come sempre confermato dalle attesissime stelline quotidiane. In analisi la sestina rappresentata da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Volendo dare qualche anticipazione su cosa "bolle in pentola, ovviamente parlando di fortuna e positività, diciamo che ad avere ottime chance di successo nel periodo indicato saranno Bilancia, Capricorno e Acquario. Intanto, ad essere messo in difficoltà da astri poco positivi, secondo quanto preannunciato dalle previsioni zodiacali del giorno, saranno coloro nativi dello Scorpione, considerati nel frangente con il segno di spunta interessante i periodi "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 10 marzo

Bilancia: ★★★★★. Il prossimo mercoledì sarà agevole soprattutto in campo sentimentale per voi nativi, affamati d'amore. Secondo le previsioni, per quanto riguarda l'affettività di coppia, se ci fossero contrasti o questioni in sospeso è tempo di cercare soluzioni. Giocate d'anticipo sugli eventi, avendo la consapevolezza di uscirne vincenti. Sforzatevi di affrontate qualsiasi cosa con più senso dell’umorismo. Tutto ciò vi aiuterà a non prendersela più di tanto nelle difficoltà. Single, godrete di transiti planetari favorevoli. A fronte di ciò saprete sfoderare un’abilità di persuasione eccezionale.

Significa che riuscirete, con sottile abilità, a tirare dalla vostra parte la persona che interessa, invogliandola a camminare al vostro fianco. Nel lavoro, il momento si prospetta positivo e la giornata in linea con le attese. Obiettivi ambiziosi diventeranno sempre più vicini: occorrerebbe solo selezionare meglio alcune idee.

Scorpione: ★★★. Questo periodo della settimana in corso si annuncia, purtroppo, quasi sicuramente "sottotono".

Secondo le effemeridi sul segno, riguardo amore e affini, sarà una giornata importante per capire da quale parte sta andando il vostro cuore. Cercate quindi di riportarlo sulla retta via, se ce ne fosse bisogno: questi ultimi tempi sembravano promettere bene, invece qualcosa si è perso per strada! In verità, si tratterà solo di un momentaneo smarrimento, sicuramente passeggero e assolutamente risolvibile: passerà in fretta, a patto di non preoccuparsi più del necessario.

Single, potreste vedere tutto in maniera critica e dubbiosa, poco ma sicuro. Nel lavoro, assolutamente da evitate tutte quelle situazioni poco chiare o capaci di mettervi alle strette. Ogni tanto, sappiate dire anche un bel "no": riflettete...

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 10 marzo al Sagittario indica abbastanza positiva questa parte della settimana, con un mercoledì valutato a quattro stelle, indice di routine e normalità. In amore, non mettetevi in situazioni delicate: potreste trovarvi nella condizione di dover operare una scelta che non siete ancora pronti ad affrontare. Se state vivendo una storia che si trascina stancamente, questo periodo "un po' così" suggerisce di fare immediata chiarezza. Il vostro target dovrà puntare su una certa stabilità affettiva, dunque, evitate di essere troppo assillanti con il partner.

Single, a latitare di brutto potrebbe essere la serenità. Quasi svogliati per paura di non riuscire a far colpo, sceglierete la via del silenzio, ben sapendo di far bene al fegato ma molto male al cuore... (come darvi torto?). Nel lavoro, qualche miglioria potrebbe essere alle porte: siate cauti e non prendete decisioni avventate.

Oroscopo e stelle di mercoledì 10 marzo

Capricorno: ★★★★★. Partirà e si incamminerà fino alla fine benissimo questa parte centrale della settimana, con un mercoledì pronto a soddisfare molti dei vostri bisogni più impellenti. In amore, periodo altamente prospero con ottime chance anche nelle amicizie. In coppia, l'amore (ri)esploderà con irruenza nella vostra vita, rendendo indimenticabili i momenti in cui sarete insieme alla persona del cuore.

Sarete particolarmente romantici e, pronto a far da spalla, un'intraprendente partner che non sarà da meno. Single, l'umore sarà alle stelle e avrete una grande voglia di conoscere gente nuova. Ci riuscirete? Gli astri sono di parere positivo, poi... Finalmente potreste dare una svolta alla vostra vita sentimentale: attenti, potrebbe essere solo un bel sogno! Nel lavoro, poche novità: tutto scorrerà nella solita routine.

Acquario: ★★★★★. In arrivo un mercoledì certamente positivo, perfetto quanto basta e ricco di buone notizie. La giornata, giunta al giro di boa settimanale, altresì sarà felice e fortunata specie in amore: la coppia ritroverà finalmente una bella sintonia e tutto filerà liscio come l'olio (si spera!). In generale quasi tutto il periodo sarà all’insegna della comunicatività e della buona intesa.

In particolari situazioni qualcuno finalmente riuscirà a togliersi un fastidioso sassolino dalla scarpa. Abbiate dunque maggior fiducia in voi stessi e non pensate a nulla. Single, l'amore vi appagherà sotto ogni punto di vista, a patto di tenere alla larga le persone invidiose, saccenti o poco confacenti con il vostro carattere. Un consiglio: cercate in ogni modo di rilassarvi, solo così riuscirete a gestire al meglio eventuali decisioni da prendere. Nel lavoro, l'impegno e la costanza saranno le vostre armi vincenti. Chi fosse in cerca di lavoro, avrà buone opportunità di trovare un nuovo impiego.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno di mercoledì 10 marzo, predice un centro settimana valutato con il massimo delle stelle a disposizione: cinque!

In amore dunque, campo libero alla libertà di sognare. Chi è in coppia riuscirà in questa giornata a vivere momenti dolci grazie alla complicità del partner: si prevede un aumento del senso d’intesa, soprattutto a livello passionale, ultimamente un po' passato in secondo piano. Decisamente in aumento l'affetto e relativa volontà di stare insieme per coloro con problemi sentimentali in atto. Voi single, invece, trascorrete più tempo in compagnia degli amici, che non cercando di fare nuove conoscenze: farà certamente bene all'umore aiutando a non pensare troppo. Le previsioni astrologiche invitano a puntare molto sul supporto di alcune persone del vostro giro. Nel lavoro, dovrete confrontarvi con un avversario molto furbo: in verità, quando sarete chiamati ad esporre le vostre idee, dimostrerete a tutti che sapete il fatto vostro.

Classifica 10 marzo, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 10 marzo è pronta a declinare i segni migliori e peggiori del periodo. Ansiosi di sapere quale posto è stato assegnato dall'Astrologia al vostro segno di nascita? Andiamo a scoprirlo subito analizzando insieme la scaletta del giorno: in primo piano, meritatamente al top, Gemelli.

Le stelline di mercoledì 10 marzo: