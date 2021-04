Secondo le previsioni dell'oroscopo del 12 aprile 2021 gli Ariete e i Bilancia sono sottotono. Pesci e Scorpione in risalita. Ripresa professionale per Cancro.

Oroscopo ultimi 4 segni

12° in classifica Ariete: in questo momento sentite forte il bisogno di trovare un'equilibrio spirituale in grado di donarvi quella serenità che spesso credete di non possedere. La gioia è dentro di voi, pertanto, non affannatevi nel circondarvi di cose o persone per essere felici.

11° in classifica Bilancia: i sentimenti sono sempre stati il vostro tallone d'Achille.

D'indole siete delle persone molto genuine e tendete a legarvi subito alle persone. Questo, però, potrebbe condurvi ad incappare in errori o delusioni, siate cauti.

10° in classifica Toro: fidarsi è bene non fidarsi è meglio, i detti antichi funzionano sempre. L'Oroscopo del giorno 12 aprile 2021 denota una giornata un po' altalenante dal punto di vista dell'amore. Anche nel lavoro ci saranno delle turbolenze, ma la situazione migliorerà verso la metà della settimana.

9° in classifica Capricorno: risvolti molto interessanti per quanto riguarda l'amore. Ci sono delle novità all'orizzonte, pertanto, cercate di mettervi in gioco se siete single. Dal punto di vista lavorativo, invece, gli impegni tengono occupata la vostra mente.

Previsioni posizioni centrali

8° in classifica Vergine: voglia di evadere e di conoscere posti e culture nuove. I nati sotto questo segno oggi si sentiranno un po' sotto pressione e in gabbia, complice anche il particolare momento che stiamo attraversando. Cercate di non far ricadere sugli altri il vostro cattivo umore.

7° in classifica Cancro: ripresa in campo professionale.

L'oroscopo del giorno 12 aprile denota una svolta sotto questo punto di vista. Un progetto molto importante potrebbe andare in porto. Prestate attenzione ai sentimenti, non trascurate il partner.

6° in classifica Gemelli: forse è il caso di fermarsi un attimo e di capire in quale direzione si vuole andare. Le stelle sono dalla vostra parte, ma dovete essere un po' più decisi e intraprendenti.

Non aspettate che siano le circostanze a decidere per voi, ma siate artefici del vostro destino.

5° in classifica Leone: non trascurate nessun dettaglio in campo professionale. Se state per firmare un contratto o chiudere un accordo è opportuno valutare tutto con attenzione. Le scelte che prenderete in questo periodo potrebbero cambiare considerevolmente la vostra vita e le abitudini.

Oroscopo segni più fortunati

4° in classifica Acquario: buone occasioni in amore. In questo periodo sentite forte il bisogno di amare e di essere amati. Cercate di non intavolare discussioni futili. Approfittate di questo momento per darvi da fare sul lavoro. Il duro impegno verrà ripagato.

3° in classifica Sagittario: i nati sotto questo segno continuano a cavalcare l'onda della ribalta.

Sia in campo professionale, sia sentimentale ci sono delle interessanti sorprese all'orizzonte. Non abbandonate i progetti a cui stavate lavorando. Chi insiste e resiste, conquista.

2° in classifica Scorpione: l'oroscopo di lunedì 12 aprile denota una giornata all'insegna del buon umore. Specie nel pomeriggio potrebbe arrivare una notizia che attendevate da tempo. In amore godetevi la sintonia con il partner. Se siete single, invece, apprezzate anche lo stare con voi stessi.

1° in classifica Pesci: prima posizione per i nati sotto questo segno. La giornata si prospetta molto interessante secondo il punto di vista dei sentimenti. Le stelle vi sorridono, pertanto, ci sono buone opportunità di incontrare l'anima gemella.

Sul lavoro siete precisi e meticolosi.