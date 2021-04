Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 11 aprile i nati sotto il segno del Leone sono al top. I Sagittario possono ricevere belle notizie, mentre Toro e Scorpione sono sottotono.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica, Toro: momento un po' complesso per i nati sotto questo segno. Non date troppo peso ai pareri contrastanti e non perdete di vista i vostri obiettivi. In amore è necessario fare un'inversione di rotta, forse avete intrapreso una strada sbagliata.

11° in classifica, Capricorno: periodo non propriamente positivo per voi.

Vi stanno accadendo diversi avvenimenti inaspettati, che stanno mettendo a dura prova i vostri sentimenti. Cercate di mantenere la calma e di non lasciarvi travolgere dalle emozioni.

10° in classifica, Acquario: l'Oroscopo del giorno 11 aprile vi esorta a essere calmi in amore. Non compite scelte affrettate e, soprattutto, non intavolate discussioni non necessarie. Se qualcuno non è della vostra stessa opinione, non è da reputare un nemico.

9° in classifica, Scorpione: la domenica non è certamente il vostro giorno preferito. Anche se non avete grossi motivi per essere tristi, questo stato d'animo potrebbe accompagnare soprattutto il vostro pomeriggio. Cercate d'impiegare il vostro tempo per fare le cose che vi fanno stare bene.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Cancro: se state aspettando una risposta importante, potrebbe arrivare molto presto. Cercate di non essere troppo irruenti e ponderate attentamente i pro e i contro, se state per intraprendere un nuovo progetto.

7° in classifica, Pesci: l'oroscopo del giorno 11 aprile denota una giornata un po' ambigua.

La mattinata comincia un po' sottotono, ma verso il pomeriggio arriva la serenità. In amore cercate di evitare i conflitti e i giochi di potere.

6° in classifica, Bilancia: a lavoro potrebbe sorgere qualche controversia, dovuta essenzialmente alla divergenza di opinioni. Oggi, però, è domenica e per coloro che possono godere di questo giorno libero, è tempo di pensare ad altro e di staccare la spina.

5° in classifica, Vergine: i nati sotto questo segno guadagnano qualche posizione. La giornata procede in modo sereno. Cercate di approfittare del tempo libero per concentrarvi un po' di più sulla vostra famiglia e i vostri affetti.

Oroscopo segni più fortunati

4° in classifica, Ariete: non trascurate i piccoli dettagli e datevi da fare per quanto riguarda il lavoro. È un periodo molto fortunato per questo ambito, pertanto non battete la fiacca. In amore è opportuno prendere una decisione.

3° in classifica, Gemelli: netta ripresa per i nati sotto questo segno. Gli ultimi giorni sono stati piuttosto turbolenti per voi, ma a partire da oggi la situazione migliora. Cercate di essere più presenti con le persone che amate.

2° in classifica, Sagittario: buone notizie in arrivo per quanto riguarda un progetto importante. Entro la fine di questo mese ci sono ottime possibilità di portare a termine qualcosa di molto interessante a cui tenete particolarmente, pertanto il vostro cuore è pieno di gioia.

1° in classifica, Leone: l'oroscopo di domenica 11 aprile denota una giornata molto energica e piena di spirito d'iniziativa. Approfittate del tempo a disposizione per riorganizzare le vostre idee e pianificare le cose da fare nella prossima settimana.