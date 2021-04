Secondo le previsioni dell'oroscopo del 13 aprile 2021 i nati sotto il segno del Cancro devono prestare attenzione in campo sentimentale. I Capricorno e gli Acquario, invece, vivranno una giornata molto intrigante.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Cancro: giornata un po' turbolenta per voi. Se ci sono delle questioni che non vi aggradano potreste essere spinti a perdere facilmente la pazienza. Cercate di non dare troppo peso alle opinioni contrastanti, tuttavia, non siate neppure eccessivamente ostili verso coloro i quali non la pensano come voi.

11° in classifica Vergine: piccoli disguidi in amore potrebbero compromettere il vostro stato d'animo. Oggi non vi sentite particolarmente lucidi, pertanto, è bene evitare di prendere delle decisioni affrettate. In campo professionale bisogna essere un po' più pratici e risoluti.

10° in classifica Gemelli: l'Oroscopo del 13 aprile 2021 vi esorta a mantenere la calma. Non arrabbiatevi per le cose futili e cercate di dare la giusta importanza alle persone a cui tenete. Spesso tendete a dare per scontati certi rapporti, ma non è affatto così.

9° in classifica Ariete: non impelagatevi in discussioni estenuanti. Impegnate le vostre energie per cambiare le cose che non vi aggradano nella vostra vita e non per lamentarvi.

Agite con cautela in amore, specie se avete a che fare con i segni d'acqua.

Previsioni posizioni centrali

8° in classifica Leone: nel lavoro ci sono delle conseguenze rispetto a delle scelte che avete preso di recente. Non preoccupatevi solo del presente. Se state lavorando ad un nuovo progetto è opportuno avere una visione a lungo termine.

7° in classifica Bilancia: le cose non vanno sempre nella direzione sperata, tuttavia, questo non vuol dire che non si possa comunque essere gioiosi. Cercate di dare una connotazione positiva anche a quelle situazioni che, in realtà non vi sembrano tali. Prendete la vita con maggiore leggerezza e ilarità.

6° in classifica Toro: le previsioni dell'oroscopo del 12 aprile denotano una giornata abbastanza tranquilla per quanto riguarda i sentimenti.

Sul lavoro, però, potrebbero sorgere delle questioni in grado di turbare il vostro stato d'animo. Cercate di non essere irruenti.

5° in classifica Scorpione: la calma è la virtù dei forti. Cercate di non giungere a conclusioni affrettate verso persone o situazioni. Spesso le cose sono diverse da come ci appaiono in un primo momento. Andate più a fondo e siate meno superficiali.

Oroscopo segni più fortunati

4° in classifica Sagittario: questo è un momento molto fortunato per i nati sotto questo segno. Se avete da poco cominciato un nuovo percorso lavorativo è bene mettere in chiaro sin da subito alcune questioni. Mostratevi sicuri di voi e risoluti. Questo vi aiuterà anche nel rapporto di coppia.

3° in classifica Pesci: bene l'amore specie per quanto riguarda coloro i quali vivono relazioni stabili. I single, invece, potrebbero provare un po' di fatica in più nel riuscire ad iniziare delle storie nuove. Sul lavoro ci vuole pazienza, ma tutti i tasselli stanno gradualmente tornando al loro posto.

2° in classifica Capricorno: le fatiche e l'impegno mostrato vi saranno ricompensati. Spesso siete portati a credere che nella vita non ci sia abbastanza meritocrazia, ma stavolta non sarà così. Credete in voi stessi e nelle vostre capacità e riuscirete a raggiungere gli obiettivi prefissati.

1° in classifica Acquario: buon momento per la vita di coppia. Anche i single potrebbero rimanere piacevolmente colpiti da qualche persona nuova in questo periodo.

Tenete aperto il vostro cuore, ma attenti a non farci entrare chiunque.