L'Oroscopo di domani 13 aprile porta in primo piano le previsioni astrologiche di martedì. In evidenza i settori della vita relativi all'amore e al lavoro, ovviamente impostate sulla prima sestina zodiacale, ossia quella dall'Ariete fino alla Vergine. Curiosi di scoprire quali sono i segni fortunati del giorno? Allora, diciamo subito che ad avere una giornata positiva in amore e nel lavoro saranno gli amici Leone, insieme a quelli del Toro e della Vergine, tutti considerati in giornata da cinque stelle. Invece, ad avere un periodo decisamente poco affidabile saranno gli amici nativi in Ariete: il suddetto segno di Fuoco, secondo l'oroscopo del giorno, dovrà fare i conti con la particolare negatività restituita da Plutone, nel frangente in stretta quadratura a Venere e Sole, entrambi nel segno.

Il riepilogo stilizzato nella scaletta preposta a tale scopo.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Leone, Vergine;

2° posto - ★★★★: Gemelli, Cancro;

3° posto - ★★★: Ariete.

4° posto - ★★: NESSUNO

Previsioni zodiacali del 13 aprile, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 13 aprile al segno dell'Ariete annuncia una giornata sicuramente da tenere sotto controllo. Infatti il periodo è previsto quasi totalmente in sottotono. In alcune situazioni un po' fuori controllo, certamente potrebbe essere l'ora di iniziare a mettere quei famosi puntini sulle "i", oltre che nei rapporti interpersonali, soprattutto in famiglia. In campo sentimentale, astri in aspetto disarmonico vi renderanno agitati e preoccupati: alcune situazioni potrebbero sfuggire al vostro controllo.

Sappiate che eventuali tensioni si rifletteranno anche sul vostro rapporto di coppia, pertanto è necessario che vi concedersi una piccola pausa. Single, l'amicizia è frutto di impegno, attenzioni reciproche, complicità e stima: cercate di essere sicuri delle persone, soprattutto che abbiano le caratteristiche indicate. Sappiate che sarà difficile essere capiti da chi è completamente sintonizzato su un'altra frequenza...

Al lavoro non create malumore cercando d'imporre i vostri ritmi, diversi ed improponibili per alcuni colleghi. Sforzatevi di essere più elastici!

Toro: ★★★★★. Un martedì davvero fuori dalla solita routine. In amore, sarete aperti e positivi, grazie alla presenza attiva del partner: questi vi metterà nella disposizione d'animo giusta per fare eventualmente pace.

Preparatevi a godere delle gioie che la giornata senz'altro vi offrirà. In generale comunque, le stelle dicono che avete voglia di vivere, più che mai! Anche di fare qualche pazzia, magari che vi mandi l'adrenalina ai massimi livelli: proponetelo al vostro partner dai, osate! Di certo il vostro umore e lo spirito ne godranno appieno e vi ringrazieranno. Single, il recente transito della Luna nel vostro segno basta e avanza per rendere la giornata frizzante e piena di novità, come piace a voi. Curiosi e versatili come siete, non dovete che scegliere tra le diverse opportunità che vi si presenteranno. Ci sono buone notizie sul fronte amoroso; vi attendono sicuramente momenti speciali da centellinare con la cognizione che l'amore va coltivato con costanza e passione.

Nel lavoro, grazie a capacità ed estro riuscirete a girare molte situazioni problematiche a vostro favore e le potrete senz'altro sfruttarle al meglio. Grazie al vostro magnetismo attrarrete a voi progetti entusiasmanti.

Gemelli: ★★★★. La giornata di martedì sarà mediamente buona, indicata dall'Astrologia applicata al vostro segno come abbastanza tranquilla complessivamente. Diciamo che senz'altro riuscirete ad essere più aperti e loquaci del solito, cosa che verrà apprezzata moltissimo dalle persone con le quali dovrete interfacciarvi durante nel periodo. In amore, avrete le ali ai piedi grazie all'influsso benefico e quasi magico della Luna in Toro: l'Astro d'Argento metterà il vostro rapporto in pole position tra le vostre priorità.

Sarete capaci sia di rianimare le normali situazioni che quelle più spente e stanche del solito. Ottima la possibilità di poter ricostruire nuove opportunità, con tenacia e dedizione. Single, riaprite un po' alla volta quel cassetto in cui avete nascosto i vostri sogni ed i vostri progetti: sappiate che state intraprendendo la strada giusta per la loro realizzazione. Fate scelte oculate e tutto prenderà il verso sperato. Nel lavoro, riposta la pigrizia sarete molto attivi e soprattutto più organizzati. Farete tanti progetti e riuscirete anche ad entusiasmare chi vi sta intorno: la vostra carica sarà contagiosa!

Oroscopo e stelle di martedì 13 aprile

Cancro: ★★★★. Partirà bene questo vostro martedì d'inizio settimana, con possibili piccoli sprazzi di fortuna a fine periodo.

In amore, ritroverete sintonia e complementarietà di interessi con la persona amata, dopo un momento non particolarmente esaltante vissuto negli ultimi giorni. In generale, con la Luna in aspetto armonico risplenderà il sereno nella vostra vita. Chi vi ama sarà felice di vedervi sorridere e di capire che state raggiungendo insieme uno ad uno tutti i traguardi che vi eravate prefissati. Single, approfittate della Luna amica in primis per sorridere e poi per rimettere ordine nei vostri pensieri. Imparate a correggere il tiro nelle faccende che non procedono nel modo desiderato. Cercate di ritagliarvi anche del tempo libero in questa giornata, considerando che il vostro umore sarà particolarmente solare grazie ai discreti influssi astrali: concedetevi qualche piccolo sfizio!

In serata potreste avere notizie liete o la visita insperata di una cara amicizia, magari che non vedevate da tempo. Nel lavoro, questo è il momento ideale per fare dei nuovi progetti. La buona sorte vi permetterà di captare nell'atmosfera gli indizi più adatti su cui basarvi per costruire qualcosa di insolito: ogni tassello andrà al posto giusto.

Leone: ★★★★★. Una giornata più che ottima si profila per voi nativi. Ovviamente da tener presente soprattutto se dovessero capitare momenti impegnativi o eventualmente concitati. In ambito sentimentale sarà un martedì luminoso: potreste avere tantissime soddisfazioni. Tutto procederà a gonfie vele in campo sentimentale e il rapporto con la persona amata potrebbe subire una positiva impennata.

In amore certamente la Luna donerà tanta gioia nel cuore e prosperità a tutti i livelli. Sarà in particolare il vostro rapporto ad occupare la maggior parte dei pensieri: potreste organizzare una serata romantica, magari al lume di candela: vedrete che il vostro partner apprezzerà con gioia. Single, attorno a voi c'è tutto un mondo di persone in grado d'apprezzare la vostra allegria e l'originalità di vedute. Un incontro insolito ed inaspettato potrebbe farvi rivivere un'esperienza già vissuta o magari qualcosa del tutto nuova, il che vi lascerà senza parole e con un immenso sorriso sulle labbra. Nel lavoro, sarà una giornata regolare capace di rispecchiare il moto dei pianeti. Tutto sembra scorrere tranquillamente, senza troppi imprevisti.

Approfittatene per stilare la lista delle cose da fare, perché presto potrebbero arrivare un gran numero di impegni e sarà bene che vi organizziate per tempo.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 13 aprile, predice che sarà una giornata segnata come altamente a favore. Pertanto si prevede positiva al 100% e meritevole delle cinque stelle a corredo del segno. Se avete una vita di coppia stabile ed appagante, l'oroscopo prevede che questa funzionerà ancora meglio, grazie al rapporto solido che già avete con il vostro partner. In campo sentimentale quindi, coccolati dalla romantica Luna presente nel campo del Toro, non potrete far altro che sfogliare l'agenda, inviare un messaggino alla persona amata e sorridere nel mettervi in azione.

Sappiate che potrebbe essere questo il giorno giusto per dare corpo ai vostri sogni! Se un'idea valida si affacciasse alla mente, non limitatevi a registrarla ma datevi subito da fare per realizzarla; se possibile con l'aiuto del partner. Single, sarà una giornata da vivere all'insegna dell'allegria. Nel vostro corpo e nell'anima ci sarà tanta la voglia di divertirsi e magari anche d'incontrare l'anima gemella. Nel lavoro, il periodo risulterà sotto i buoni influssi di astri molto positivi. Tutto ciò che riguarda contratti, trattative, scambi commerciali sarà estremamente favorito dall'attuale situazione planetaria: approfittatene il più che potete.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di martedì 13 aprile.